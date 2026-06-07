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ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന ഷൊര്‍ണൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ, കുടപിടിക്കേണ്ട ഗതികേട്; കാവൽക്കാർക്ക് കാവലില്ലാത്ത അവസ്ഥ..!

ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടോ? ചോർച്ചയും ദുരിതവും. അടിയന്തര നടപടിക്ക് മുറവിളി!

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ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന ഷൊര്‍ണൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : June 7, 2026 at 1:55 PM IST

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പാലക്കാട്: ശക്തമായ മഴയത്ത് ഷൊര്‍ണൂര്‍ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിൽ പരാതിയുമായി എത്തുന്നവർ ഓഫീസനകത്തും ഒരു കുട കരുതിയാൽ നല്ലത്. ഒന്നും രണ്ടുമല്ല പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ നിരവധി ഭാഗങ്ങളാണ് ചോർന്നൊലിക്കുന്നത്. എസ്ഐയുടെ മുറിയിലേക്ക് കയറുന്ന ഭാഗത്ത് തന്നെ ഒരു ബക്കറ്റ് സ്ഥാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. മഴയത്ത് ചോർന്നൊലിക്കുന്ന വെള്ളം ശേഖരിക്കുന്നത് ഈ ബക്കറ്റിലാണ്.

വിവിധ കേസുകളിലെ പ്രതികളെ സ്റ്റേഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്നാൽ അവരെ തടവിലാക്കാനുള്ള ലോക്കപ്പും ഇതേ അവസ്ഥയിലാണ്. 60 പൊലീസുകാർ രാപ്പകൽ ജോലിചെയ്യേണ്ട സ്‌റ്റേഷനിൽ പ്രാഥമിക കൃത്യനിർവ്വഹണത്തിന് പോലും സൗകര്യമില്ല. പരാതിക്കാർ വന്നാൽ ഇരിക്കാൻ പോലുമിവിടെ ഇടമില്ലെന്നതാണ് യാഥാർത്ഥ്യം. വനിതാ പൊലീസുകാരുൾപ്പടെ ജോലി ചെയ്യുന്ന ഈ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇവർക്കുമില്ല, വിശ്രമിക്കാനാവശ്യമായ മുറിയും ശൗചാലയവും.

ചോര്‍ന്നൊലിക്കുന്ന ഷൊര്‍ണൂര്‍ പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ (ETV Bharat)

മാത്രമല്ല, ക്രിമിനലുകളെ കൂടുതൽ കൈകാര്യം ചെയ്യേണ്ടിവരുന്ന റെയിൽവെ സ്‌റ്റേഷനിൽ ഇവരെ പാർപ്പിക്കുന്നത് പോലും സുരക്ഷ ഒട്ടുമില്ലാത്ത ലോക്കപ്പിലാണ്. സംസ്ഥാനത്തെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവെ ജംങ്ഷനിലെ പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ്റെ അവസ്ഥയാണിത്. വർഷങ്ങളായി പൊലീസ് സ്‌റ്റേഷൻ്റെ സൗകര്യം വർധിപ്പിക്കണമെന്നാവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ടെങ്കിലും റെയിൽവെ ഇതുവരെ പരിഗണിച്ചിട്ടില്ല.

ഓടിട്ട പഴയ കെട്ടിടത്തിൽ തന്നെയാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. റെയിൽവെ സ്റ്റേഷൻ ആധുനിക സൗകര്യങ്ങളോടെ നവീകരിച്ചെങ്കിലും ഒരു പരിഗണനയും പൊലീസ് സ്റ്റേഷന് നൽകിയില്ലെന്ന് എസ്ഐ അനിൽ മാത്യു പ്രതികരിച്ചു. 2000 ചതുരശ്ര അടി വിസ്‌തൃതിയുള്ള കെട്ടിടമെങ്കിലും ഇത്രയും പൊലീസുകാർ ജോലിചെയ്യുന്നതിന് ആവശ്യമാണ് എന്നാണ് റെയിൽവേ പൊലീസ് പറയുന്നത്.

ഇത്തരം കെട്ടിടങ്ങൾ റെയിൽവെയുടെ തന്നെ ഒഴിഞ്ഞ് കിടക്കുന്നുമുണ്ട്. എങ്കിലും സംസ്ഥാന പൊലീസിന് നൽകില്ലെന്നതാണ് റെയിൽവെയുടെ നിലപാടെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. ട്രെയിനുകളിൽ യാത്രക്കാരുടെ സുരക്ഷക്ക് വേണ്ടി രാപ്പകലുകൾ പണിയെടുക്കുന്ന ഷൊർണൂർ റെയിൽവേ പൊലീസിൻ്റെ സുരക്ഷയ്ക്ക് റെയിൽവേ ഉത്തരവാദിത്വം ഏറ്റെടുക്കുമോ എന്നതാണ് ചോദ്യം.

അതേസമയം, കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ അമൃത് ഭാരത് സ്റ്റേഷൻ പദ്ധതിയിലൂടെ വലിയ മാറ്റങ്ങളാണ് സ്റ്റേഷനിൽ അടുത്തിടെ നടപ്പിലാക്കിയിരിക്കുന്നത്. ഒരു റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ എന്നതിനപ്പുറം അത്യാധുനിക സൗകര്യങ്ങളുള്ള ഒരു വലിയ കേന്ദ്രമായി ഷൊർണൂർ മാറിയിരിക്കുന്നു. സമീപകാലത്ത് സ്റ്റേഷൻ്റെ കവാടവും പരിസരവും വിസ്‌മയിപ്പിക്കുന്ന രീതിയിലാണ് നവീകരിച്ചത്. പ്രകാശപൂരിതമായ മനോഹരമായ ലൈറ്റുകൾ, എയർപോർട്ട് മാതൃകയിലുള്ള വലിയ വാഹന ട്രാക്കുകൾ, സ്റ്റേഷന് മുന്നിലെയും പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലെയും ആകർഷകമായ പൂന്തോട്ടങ്ങൾ എന്നിവ ഇതിൻ്റെ ഭാഗമാണ്.

പ്രധാന കവാടത്തിലെ തിരക്ക് കുറയ്ക്കാനായി ഗണേശ്‌ഗിരി തെക്കേ റോഡ് ഭാഗത്ത് പുതിയൊരു പ്രവേശന കവാടവും വലിയ പാർക്കിങ് ഏരിയയും റെയിൽവേ നിർമിക്കുന്നുണ്ട്. വിവിധ പ്ലാറ്റ്‌ഫോമുകളിലായി ചിതറിക്കിടന്നിരുന്ന റെയിൽവേ ഓഫീസുകൾ ഒരൊറ്റ ആധുനിക കെട്ടിടത്തിലേക്ക് മാറ്റി സ്ഥാപിച്ചു. പഴയ കെട്ടിടങ്ങൾ പൊളിച്ചുമാറ്റി യാത്രക്കാർക്ക് കൂടുതൽ വിസ്‌തൃതിയുള്ള സ്ഥലസൗകര്യം ഒരുക്കുകയും ചെയ്‌തിട്ടുണ്ട്. എന്നാല്‍ ഇത്തരം നവീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെല്ലാം ചെയ്‌തെങ്കിലും പൊലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ സ്ഥിതി മോഷമാണെന്നും ഉടനടി പരിഹാരം കാണമെന്നും പൊലീസ് ഉദ്യോഗസ്ഥര്‍ ഒന്നടങ്കം പറയുന്നു.

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TAGGED:

SHORANUR RAILWAY POLICE STATION
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PALAKKAD NEWS
SHORANUR RAILWAY POLICE STATION

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