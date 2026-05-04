ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളിൽ വിള്ളൽ; മലബാറിൽ യുഡിഎഫിന് വമ്പൻ കുതിപ്പ്, ചരിത്രവിജയവുമായി മുസ്ലിം ലീഗ്
Published : May 4, 2026 at 8:53 PM IST
കെ ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: യുഡിഎഫ് തരംഗത്തിന് മലബാറിൽ കരുത്ത് പകർന്നത് മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ ഏകീകരണം. കോൺഗ്രസിൻ്റെ കരുത്തുറ്റ വിജയത്തിനും മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ വലിയ ഘടകമായി. മലപ്പുറം ജില്ല മുസ്ലിം ലീഗ് തൂത്തുവാരിയപ്പോൾ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കണ്ടത് കുതിച്ചു ചാട്ടം. കോഴിക്കോട് അടക്കം മറ്റു വടക്കൻ ജില്ലകളിലും ആ ഏകീകരണം പ്രതിഫലിച്ചു. മുസ്ലിംലീഗ് തോറ്റ അഴീക്കോടും കൂത്തുപറമ്പിലും ഗുരുവായൂരിലും മാർജിൻ വളരെ നേരിയതായിരുന്നു.
മലപ്പുറത്ത് സംസ്ഥാനത്തെ റെക്കോർഡ് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ പി കെ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി വീണ്ടും നിയമസഭയിലെത്തി. 85000 വോട്ടിന് വിജയിച്ചപ്പോൾ 2021 ൽ ഇതേ മണ്ഡലത്തിലെ സ്ഥാനാർഥി പി ഉബൈദുള്ളയുടെ ജയം 35,208 വോട്ടിനായിരുന്നു. കൂടിയത് അരലക്ഷത്തിലേററെ വോട്ടുകൾ.
കൊണ്ടോട്ടിയിൽ ടി പി അഷ്റഫ് അലിയുടെ ഭൂരിപക്ഷം 56000 കവിഞ്ഞു. 17,666 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷമാണ് ഇത്രയേറെ ഉയർന്നത്. സിപിഐ വിട്ട് മുസ്ലിംലീഗിലെത്തിയ മഞ്ചേരിയിലെ സ്ഥാനാർഥി റഹ്മത്തുള്ളയുടെ ഭൂരിപക്ഷവും57000 നു മുകളിലാണ്. യു എ ലത്തീഫിൻ്റെ 14573 മാർജിനാണ് വലിയ മുന്നേറ്റമായത്. തിരൂരങ്ങാടിയിൽ ഇറങ്ങിയ പിഎംഎ സമീറിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം 63,000 നു മുകളിലാണ്. കെപിഎ മജീദ് 9578 വോട്ടിന് ജയിച്ച മണ്ഡലം.
മങ്കടയിൽ മഞ്ഞളാംകുഴി അലിക്ക് 45,000 കവിഞ്ഞു. അലിയുടെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ 6,246ൽ നിന്നാണ് ഈ മുന്നേറ്റം. തിരൂരിൽ കുറുക്കോളി മൊയ്തീൻ 24,000ത്തിനു മുകളിൽ ഭൂരിപക്ഷം നേടി. വർധിപ്പിച്ചത് 18,000ത്തിൽ അധികം വോട്ടുകൾ. പെരിന്തൽമണ്ണയിൽ കഴിഞ്ഞതവണ 38 വോട്ടിന് കടന്ന് കൂടിയ നജീബ് കാന്തപുരത്തിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം 32,000ത്തിനു മുകളിൽ.
വള്ളിക്കുന്നിൽ ടി വി ഇബ്രാഹിം 14116 ൻ്റെ ഭുരിപക്ഷം 51000ത്തിന് മുകളിൽ എത്തിച്ചു. ഏറനാട്ടിൽ പി കെ ബഷീറിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം ഇരട്ടിയായി, 41,000ത്തിനു മുകളിൽ. കോട്ടയ്ക്കലിൽ ആബിദ് ഹുസൈൻ തങ്ങൾ 52000 കടന്നു. കൂടിയത് 36000 ത്തിലേറെ. വേങ്ങരയിൽ കെഎം ഷാജിക്ക് 30,000 ഭൂരിപക്ഷമാണ് കിട്ടിയത്. കഴിഞ്ഞതവണ കുഞ്ഞാലിക്കുട്ടി കിട്ടിയ ഭൂരിപക്ഷവും ഇതുതന്നെയായിരുന്നു. ട്രെൻഡിന് അനുസരിച്ചുള്ള ഒരു കുതിച്ചു കയറ്റം വേങ്ങരയിൽ കണ്ടില്ല എന്നത് പരിശോധിക്കേണ്ട വിഷയമാണ്. താനൂരിൽ ഇറങ്ങിയ എംഎസ്എഫ് നേതാവ് പി കെ നവാസിന് 27,000ത്തിനു മുകളിലാണ് ഭൂരിപക്ഷം. 2021ൽ മന്ത്രി വി അബ്ദുൽ റഹ്മാൻ 985 ജയിച്ച മണ്ഡലം. നഷ്ടപ്പെട്ടുപോയ തവനൂരും പൊന്നാനിയും കോൺഗ്രസിന് മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തോടെ തിരിച്ചുപിടിക്കാൻ കഴിഞ്ഞതിലും മുസ്ലിം വോട്ട് നിർണായകമായി.
മലപ്പുറത്ത് ഇറങ്ങിയവരെല്ലാം ഗംഭീര പ്രകടനം കാഴ്ച വച്ചപ്പോൾ മറ്റു ജില്ലകളിലും ലീഗ് പ്രകടനം മോശമായിരുന്നില്ല. കോഴിക്കോട് സൗത്ത് തിരിച്ചുപിടിച്ച അഡ്വ. ഫൈസൽ ബാബു10000ലേറെ വോട്ടിനാണ് ജയിച്ചത്. തിരുവമ്പാടിയിൽ സി കെ കാസിം 6700 വോട്ടിന് ലിൻ്റോ ജോസഫിനെ മറിച്ചിട്ടു. പേരാമ്പ്രയിൽ ഇടത് കോട്ട നെടുകെ പിളർത്തിയ യുവതാരം ഫാത്തിമ തെഹ്ലിയ ലീഗിൻ്റെ ആദ്യ വനിത എംഎൽഎ ആയി.
5000ത്തിലേറെ വോട്ടിന് മണ്ഡലം പിടിക്കുമ്പോൾ അത് ചരിത്രമാണ്. കുറ്റ്യാടിയിൽ 333 വോട്ടിന് കൈവിട്ടുപോയ മണ്ഡലം പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടിനാണ് പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള പിടിച്ചെടുത്തത്. തോൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി കുന്നമംഗലത്തേക്ക് ഇറക്കി എന്ന് അടക്കം പറച്ചിൽ കേട്ട റസാക്ക് മാസ്റ്റർ പതിമൂന്നായിരത്തിലേറെ വോട്ടിന് പിടിഎ റഹീമിനെ മറിച്ചിട്ടു. കൊടുവള്ളിയിൽ പികെ ഫിറോസ് ആവട്ടെ ഭൂരിപക്ഷം ആറിരട്ടിയാക്കി. മഞ്ചേശ്വരത്ത് എ കെ എം അഷറഫ് ഭൂരിപക്ഷം മുപ്പതിനായിരത്തിന് അടുത്തേക്ക് എത്തിച്ചു. കാസർകോട് ഇറങ്ങിയ കള്ളട്ര മാഹിനും 22000ത്തിന് മുകളിൽ വോട്ടിന് ജയിച്ചു. സിപിഎം കുത്തക മണ്ഡലങ്ങൾ ആയിരുന്ന ഉദുമയും തൃക്കരിപ്പൂരും കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർഥികൾ പിടിച്ചെടുത്തതിന് കരുത്ത് പകർന്നതും എൽഡിഎഫിന് ലഭിച്ചിരുന്ന ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ആണ്. മണ്ണാർക്കാട് എൻ ഷംസുദ്ദീൻ കാൽ ലക്ഷം വോട്ടിനാണ് വിജയിച്ചത്.
ലീഗ് പരാജയപ്പെട്ട കൂത്തുപറമ്പിലും അഴീക്കോടും ഗുരുവായൂരിലും നേരിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൻ്റെ ആണ് തോൽവി സംഭവിച്ചത്. രണ്ടു മണ്ഡലങ്ങളിലെയും ഇടതു സ്ഥാനാർത്ഥികളുടെ വ്യക്തിപ്രഭാവമാണ് ലീഗിന് തടയിട്ടത്. ഒരിക്കലും കിട്ടാത്ത പുനലൂരിൽ ഇറങ്ങിയപ്പോൾ തോൽവി പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടിനായിരുന്നു.
കണ്ണൂർ മണ്ഡലത്തിലെ യുഡിഎഫിൻ്റെ തിരിച്ചുവരവിനും ധർമ്മടത്ത് മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം കുറയ്ക്കുന്നതിലും ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ വലിയ ഘടകമായി. കോഴിക്കോട് ജില്ലയിലെ കൊയിലാണ്ടി, കുറ്റ്യാടി, നാദാപുരം, പേരാമ്പ്ര മണ്ഡലങ്ങളിലും മുസ്ലിം ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫിന് അനുകൂലമായി. 2024ലെ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വരെ ഇടതുപക്ഷത്തിന് ലഭിച്ചിരുന്ന മുസ്ലിം വോട്ടുകൾ ഇത്ര ശക്തമായി യുഡിഎഫിലേക്ക് ഒഴുകിയത് ഇത് ആദ്യമായാണ്. കണക്കുകൾ പരിശോധിച്ച് സിപിഎം നടത്തുന്ന വിലയിരുത്തുകളിലും ഇതുതന്നെയായിരിക്കും മലബാറിൽ മുഖ്യ ആയുധമാക്കുക.
