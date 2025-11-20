കാസർകോട് ഡിസിസി ഓഫിസിൽ കയ്യാങ്കളി; സീറ്റ് തർക്കത്തിൽ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും ഡികെഡിഎഫ് നേതാവും ഏറ്റുമുട്ടി
ഈസ്റ്റ് എളേരിയിലെ സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സൂചന
Published : November 20, 2025 at 4:12 PM IST
കാസർകോട്: കോൺഗ്രസിലെ സീറ്റ് വിഭജന തർക്കങ്ങൾക്ക് പിന്നാലെ കാസർകോട് ഡിസിസി ഓഫിസിൽ ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റും പോഷക സംഘടനയുടെ ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റും തമ്മിൽ കയ്യാങ്കളി. ഡിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് ജെയിംസ് പന്തംമാക്കനും ഡികെഡിഎഫ് (ദേശീയ കർഷക തൊഴിലാളി ഫെഡറേഷൻ) ജില്ലാ പ്രസിഡൻ്റ് വാസുദേവനും തമ്മിലാണ് ഏറ്റുമുട്ടിയത്. ഇരുവരും പരസ്പരം മർദ്ദിക്കുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ പുറത്തുവന്നത് പാർട്ടിക്കുള്ളിൽ വലിയ ചർച്ചയായിട്ടുണ്ട്.
പാർട്ടി ഓഫീസിൽ കോർ കമ്മിറ്റി യോഗം നടക്കുന്നതിനിടെയാണ് പുറത്ത് നേതാക്കൾ തമ്മിൽ അടി നടന്നത്. ഈസ്റ്റ് എളേരിയിലെ സീറ്റ് വിഭജനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട തർക്കമാണ് സംഘർഷത്തിന് കാരണമെന്നാണ് സൂചന. യോഗത്തിൽ, പന്തംമാക്കലിൻ്റെ പഴയ വിമത വിഭാഗം എട്ട് സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടപ്പോൾ, അത്രയും സീറ്റ് നൽകേണ്ടതില്ലെന്ന് വാസുദേവൻ നിലപാട് എടുത്തതാണ് പ്രശ്നങ്ങളുടെ തുടക്കമെന്നാണ് വിവരം.
അതേസമയം കയ്യാങ്കളി നടന്നത് അതീവ ഗൗരവത്തോടെ കാണുന്നുവെന്ന് കെപിസിസി വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് എം ലിജു പ്രതികരിച്ചു. സംഘടനാവിരുദ്ധ പ്രവർത്തനം നടത്തിയവർക്കെതിരെ ഉറപ്പായും നടപടി ഉണ്ടാകുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. എന്നാൽ, ജില്ലയിൽ കോൺഗ്രസിൻ്റെ സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കിയതായും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കോൺഗ്രസ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വിശദമായ റിപ്പോർട്ട് ആവശ്യപ്പെട്ടതായും സൂചനയുണ്ട്.
വ്യക്തിവൈരാഗ്യമോ, സീറ്റ് തർക്കമോ?
സംഭവം വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണോ അതോ സീറ്റ് തർക്കമാണോ എന്നതിൽ ഡിസിസി നേതൃത്വം വ്യത്യസ്ത നിലപാടാണ് സ്വീകരിക്കുന്നത്.
"ഇവർ തമ്മിലുള്ള വ്യക്തിവൈരാഗ്യമാണ് പ്രശ്നത്തിന് കാരണമെന്നാണ് മനസ്സിലാക്കുന്നത്. സ്ഥാനാർഥി നിർണയവുമായി ഇതിന് ഒരു ബന്ധവുമില്ല. ഡിസിസി ഓഫീസിൽ വെച്ചാണ് പ്രശ്നം നടന്നതെന്നതുകൊണ്ട്, സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് അന്വേഷിച്ച് കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നവർക്കെതിരെ ശക്തമായ നടപടി സ്വീകരിക്കും. തനിക്കെതിരെ ഉയർന്നു വന്ന ആരോപണങ്ങളിൽ കഴമ്പുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ പൊതു പ്രവർത്തനം അവസാനിപ്പിക്കും"- ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റ് പി കെ ഫൈസൽ പ്രതികരിച്ചു. സംഭവത്തെക്കുറിച്ച് കെപിസിസി പ്രസിഡൻ്റിനെ അറിയിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.
സംഭവത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ജെയിംസ് പന്തംമാക്കലും ഇതൊരു വ്യക്തിപരമായ പ്രശ്നമാണെന്നാണ് മാധ്യമ പ്രവർത്തകരോട് പറഞ്ഞു. ആരാണ് കുറ്റക്കാരെന്ന് കണ്ടെത്തുന്നതിനായി കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്.
അതേസമയം നാളെ പത്രിക സമർപ്പിക്കാനുള്ള അവസാന തീയതി ആയിരിക്കെ ജില്ലയിലെ പല സീറ്റിലും സ്ഥാനാർഥി നിർണയം ആയില്ലെന്ന ആരോപണങ്ങളും ഉയർന്നു വരുന്നുണ്ട്. എന്നാൽ സ്ഥാനാര്ഥി നിര്ണയത്തില് ജില്ലയില് എവിടെയും പ്രശ്നമില്ലെന്നാണ് ഡിസിസി പ്രസിഡൻ്റിൻ്റെ വാദം.
