വട്ടിയൂർക്കാവിൽ തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷ; ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കില്ലെന്ന് വികെ പ്രശാന്ത്

ഇത്തവണ മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വട്ടിയൂർക്കാവിൽ എൽഡിഎഫ് ജയിക്കുമെന്ന് വികെ പ്രശാന്ത്. ബിജെപിയുടെ വോട്ടുകളും എൽഡിഎഫിന് കിട്ടും. മതേതര നിലപാട് ഉയർത്തിത്തന്നെയാണ് എൽഡിഎഫ് മുന്നോട്ട് വന്നതെന്നും പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : April 10, 2026 at 6:23 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: ത്രികോണ പോരാട്ടം നടന്ന വട്ടിയൂർക്കാവിൽ തികഞ്ഞ വിജയ പ്രതീക്ഷയെന്ന് ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി സ്ഥാനാർഥി വികെ പ്രശാന്ത്. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുപതിനായിരത്തിൽപ്പരം വോട്ടുകൾക്കാണ് ഈ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിച്ചത്. ഇത്തവണയും മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ തന്നെ മണ്ഡലത്തിൽ നിന്നും വിജയിക്കുമെന്ന് വികെ പ്രശാന്ത് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

വോട്ടെടുപ്പിന് ശേഷം വികെ പ്രശാന്തിൻ്റെ പ്രതികരണം (ETV Bharat)

"പോളിങ് ശതമാനം ഉയർന്നു. എന്നാൽ ചെയ്‌ത വോട്ടുകളുടെ എണ്ണത്തിൽ കുറവുണ്ട്. എസ്‌ഐആറിൻ്റെ ഫലമായി സംഭവിച്ചതാണ്. വട്ടിയൂർക്കാവിൽ നല്ല മത്സരമായിരുന്നു. 2021 നെ അപേക്ഷിച്ച് പതിനായിരം വോട്ട് കുറഞ്ഞ പോളിങാണ് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തായാലും അത് ഞങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമായി മാറും. കഴിഞ്ഞ തവണ ഇരുപത്തൊന്നായിരത്തിൽപ്പരം വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിനാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായ ഞാൻ വിജയിച്ചത്. എന്നാൽ ഇരുമുന്നണികളുടെയും സ്ഥാനാർഥികളെ പിന്നിലാക്കാൻ ഇടതുപക്ഷമുന്നണിക്ക് സാധിച്ചിട്ടുണ്ട്. വികസന പരിപാടികളും മറ്റ് കാര്യങ്ങളും ജനങ്ങൾക്ക് അംഗീകരിക്കാവുന്ന നിലയിലേക്ക് എത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. അതെല്ലാം ഗുണകരമാവും. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ചില ഘട്ടങ്ങളിൽ പിന്നാക്കം പോകുന്ന സ്ഥിതിയുണ്ടായി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത്തരം വോട്ടുകളും എൽഡിഎഫിന് വരാനുള്ള സാധ്യതയാണ് കാണുന്നത്", എന്ന് വികെ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.

ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ സാധ്യതയില്ല

തിരുവനന്തപുരം ജില്ലയിൽ ബിജെപി അക്കൗണ്ട് തുറക്കാൻ ഒരു സാധ്യതയും കാണുന്നില്ല. നേമത്തും കഴക്കൂട്ടത്തും ഇതിന് സാധ്യതയില്ല. കേരളം തുടർഭരണത്തിലേക്ക് പോകുകയാണ്. കേന്ദ്ര സർക്കാർ കാര്യമായ ഒരു സഹായവും കേരളത്തിന് ചെയ്യുന്നില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബിജെപിക്ക് ഇവിടെ നിന്നും ജനപ്രതിനിധിയെ കൊണ്ടു വന്നിട്ട് ഒരു കാര്യവുമില്ല എന്ന് ചിന്തിക്കുന്നവരാണ് ഭൂരിഭാഗം പേരും. കൃത്യമായ മതേതര നിലപാട് ഉയർത്തി എൽഡിഫ് മുന്നോട്ട് പോയിട്ടുണ്ട്.

അതുകൊണ്ട് തന്നെ നേമത്തടക്കം എല്ലാ വോട്ടുകളും എൽഡിഎഫ് ചേരിയിലേക്കാവും വരിക. വട്ടിയൂർക്കാവിലും കഴക്കൂട്ടത്തും സമാന അവസ്ഥയാണുള്ളത്. ഇതിനെ മറികടക്കാൻ അവർ ചെയ്യുന്നത് പണം കൊടുക്കുക എന്നതാണ്. അത്തരം പല ഉദാഹരണങ്ങളും കേരളം കണ്ടു കഴിഞ്ഞു. പണക്കൊഴുപ്പ് കാട്ടി ജയിക്കാൻ കഴിയുമോ എന്നതാണ് നോക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേരളത്തിലെ പ്രബുദ്ധരായ ജനത അത് തള്ളിക്കളയും എന്ന് വി കെ പ്രശാന്ത് പറഞ്ഞു.

എൽഡിഎഫിന് വിജയം ഉറപ്പ്

ജില്ലയിൽ കഴിഞ്ഞ തവണ ഒരു സീറ്റൊഴിച്ച് എല്ലാ സീറ്റുകളും ലഭിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ ഒന്നോ രണ്ടോ സീറ്റ് ഒഴിച്ച് ബാക്കിയെല്ലാം ലഭിക്കുമെന്നാണ് ഇപ്പോൾ കിട്ടിയിരിക്കുന്ന വിലയിരുത്തൽ. മഹാഭൂരിപക്ഷം സീറ്റുകളും എൽഡിഎഫ് നേടും. തെക്കൻ കേരളത്തിൽ എൽഡിഎഫിന് കരുത്ത് കൂടും. തുടർഭരണം എന്തായാലും എൽഡിഎഫിന് ഉറപ്പാണ്. ഭരണത്തിലേക്ക് എത്താനുള്ള എല്ലാ സാഹചര്യവും എൽഡിഎഫിനുണ്ടെന്നും പ്രശാന്ത് വ്യക്തമാക്കി.

സംസ്ഥാനത്ത് ബിജെപി സാധ്യത കൽപ്പിക്കുന്ന മണ്ഡലങ്ങളിലൊന്നാണ് വട്ടിയൂർക്കാവ്. നഗരസഭയിൽ മിന്നും വിജയം നേടിയ ശ്രീലേഖയെയാണ് പാർട്ടി ഇത്തവണ കളത്തിലിറക്കിയിട്ടുള്ളത്. മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കാൻ കോൺഗ്രസ് കെ മുരളീധരനെയാണ് അവിടെ രംഗത്തിറക്കിയിട്ടുള്ളത്.

