തദ്ദേശത്തിലെ 'കൈ'ക്കരുത്തിൽ 'കപ്പലും കപ്പിത്താനും' മുങ്ങിയോ? ആവനാഴിയില് ഇനി പിണറായി ഒരുക്കുന്ന തന്ത്രം? ഒരു തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വിശകലനം
Published : December 14, 2025 at 2:06 PM IST
കെ. ശശീന്ദ്രൻ
കോഴിക്കോട്: അങ്ങനെ സംസ്ഥാനത്തെ തദ്ദേശപ്പോരിന് താത്കാലികമായി കർട്ടൻ വീണിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലെ പല മുന്നണികളെയും ഞെട്ടിച്ച ഫലമായിരുന്നു ഇത്തവണത്തേത്. മുന്നണികൾ അണിയറയിലും അരങ്ങിലുമായി നടത്തിയ കരുനീക്കങ്ങൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ പ്രതിഫലിച്ചോ? വിജയികൾക്കും പരാജിതർക്കും അപ്രതീക്ഷിതമായി മുന്നേറിയവർക്കും തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൽ നിന്ന് കിട്ടിയ പാഠങ്ങൾ എന്തൊക്കെ? നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിക്കുമ്പോൾ വിജയം കൈവരിക്കാൻ മുന്നണികൾ എന്തൊക്കെ മുന്നൊരുക്കങ്ങളാകും കളത്തിൽ ഒരുക്കി വയ്ക്കുകയെന്ന് പരിശോധിക്കാം.
നായനാരുടെ ആവേശം...
1987 മാർച്ച് 26 നാണ് ഇകെ നായനാർ കേരളത്തിൻ്റെ മുഖ്യമന്ത്രിയാകുന്നത്. കേരളത്തിൻ്റെ എട്ടാം നിയമസഭയിൽ കർഷക തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള വാർധക്യകാല പെൻഷൻ, മാവേലി സ്റ്റോറുകൾ, സമ്പൂർണ സാക്ഷരതാ യജ്ഞം, ജനകീയാസൂത്രണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള നേട്ടങ്ങൾ കൈവരിച്ചു. കൂടാതെ നിരവധി തൊഴിലാളി ക്ഷേമനിധി നിയമങ്ങളും നടപ്പിലാക്കി. കേരളം അന്നേവരെ കണ്ട മികച്ച സർക്കാർ എന്ന ഖ്യാതിയും നായനാർ മന്ത്രിസഭക്ക് ലഭിച്ചിരുന്നു.
1990 ലാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ കേരള ജില്ലാഭരണ ഭേദഗതി നിയമം നടപ്പിലാക്കുന്നത്. ഈ നിയമം അനുസരിച്ച് 1991 ജനുവരിയിൽ ജില്ലാ കൗൺസിലുകളിലേക്കുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് നടത്തി. ഫെബ്രുവരിയിൽ ഫലം വന്നപ്പോൾ കേരളം ഇടത്തോട്ടായിരുന്നു. ഇതിൽ ആകൃഷ്ടനായ നായനാർ കാലാവധി അവസാനിക്കാൻ ഒരു വർഷത്തിനടുത്ത് സമയം ബാക്കി നിൽക്കെ മന്ത്രിസഭ പിരിച്ചുവിട്ട് മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ അഭിമുഖീകരിച്ചു. വലിയ പരാജയമാണ് അന്ന് ഇടതുപക്ഷം ഏറ്റുവാങ്ങിയത്. യുഡിഎഫ് 90 സീറ്റുകൾ നേടിയപ്പോൾ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് 48 സീറ്റുകൾ മാത്രമാണ് നേടാനായത്.
തദ്ദേശ - നിയമസഭ - ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളെ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലാണ് ചിന്തിക്കുന്നത് എന്നായിരുന്നു അന്ന് പരാജയപ്പെട്ടവരുടെ ന്യായീകരണം. അന്ന് പരാജിതരായവർ വിവാദപരമായ പ്രസ്താവനകൾ പുറത്തിറക്കിയിരുന്നതുമില്ല.
ആവേശം പോയ ഫലം...
1990 ലെ അവസ്ഥകളല്ല 2025 ലേത്. ജനങ്ങളെ ആരെയും പറഞ്ഞു പറ്റിക്കാൻ സാധിക്കില്ല എന്നതാണ് പുതിയകാലത്തിൻ്റെ പ്രത്യേകത. അതിൽ സാങ്കേതികവിദ്യയ്ക്കും മികച്ച പങ്കുണ്ട്. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ നടപ്പിലാക്കി എന്ന് പറയുന്ന വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്തുകൊണ്ട് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞടുപ്പിൽ പ്രതിഫലിച്ചില്ല എന്നത് വലിയ ചോദ്യമാണ്. ഓരോ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും ഓരോ രീതിയിലാണ് ജനം ചിന്തിക്കുന്നത് എന്ന വാദത്തിന് ഇനി പ്രസക്തിയുണ്ടോ?
2015 ലും 2020 ലും തദ്ദേശത്തിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ച ഇടതുപക്ഷം 2016 ലും 2021 ലും അധികാരത്തിൽ വന്നു. സമാന രീതിയിൽ ചിന്തിച്ചാൽ ഇടതു പക്ഷത്തിന് ലഭിച്ച ഈ തിരിച്ചടി 2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പ്രതിഫലിക്കും എന്നുണ്ടോ?
ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിൽ നിന്നും രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിലേക്ക് എത്തിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ മാറ്റങ്ങൾ ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ വലിയ ചർച്ചയായിരുന്നു. ധാർഷ്ട്യവും പുച്ഛവും കലർന്ന പ്രതികരണങ്ങൾ, ഏകാധിപത്യം സ്വഭാവം, സ്വജന പക്ഷാപാതം, ഭിന്നിപ്പിൻ്റെ സ്വരം തുടങ്ങിയവയെല്ലാമാണ് പിണറായി സർക്കാരിനെതിര പൊതുജനങ്ങൾ തൊടുത്തുവിട്ട വിമർശന ശരങ്ങളെന്ന് പറയപ്പെടുന്നത്.
ചൂരൽമല ദുരന്തവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുണ്ടായ സിഎംഡിആർഎഫ് ഫണ്ടിനെ ചൊല്ലിയുള്ള പ്രത്യക്ഷവും പരോക്ഷവുമായ വിമർശനങ്ങൾ, സംസ്ഥാനത്തെ വന്യജീവി ആക്രമണങ്ങളിലുണ്ടായ നിരവധി മരണങ്ങൾ തുടങ്ങിയ കാരണങ്ങളുമാകാം തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിക്ക് തിരിച്ചടിയായത്.
കരകയറാനുള്ള ആവേശമുണ്ടോ..?
ഏത് കുടുക്കിൽ പെട്ടാലും അതിൽ നിന്നും ഊരി വരാനുള്ള ഒരു തന്ത്രം ആവനാഴിയിൽ കരുതുന്ന വ്യക്തിയാണ് പിണറായി വിജയൻ എന്നാണ് പറയപ്പെടുന്നത്. പാർട്ടി സെക്രട്ടറി പദം മുതൽ സംസ്ഥാന മുഖ്യമന്ത്രി പദം വരെ എത്തിയ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ തന്ത്രപരമായ നീക്കങ്ങൾ പ്രതിപക്ഷത്തെ പോലും ഞെട്ടിച്ചിട്ടുണ്ട്.
പിഎം ശ്രീയുടെ പേരിൽ ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണികൾ രണ്ട് പാളയത്തിലായപ്പോൾ സമന്വയിപ്പിച്ച് ഒരേ പാതയിലാക്കാൻ പിണറായിക്കായി. ഭരണപക്ഷത്തിനെതിരെ വന്ന വിവാദത്തിൻ്റെ കറുത്ത പുകയെ വിവിധ പ്രഖ്യാപനങ്ങളിലൂടെ വെളുത്ത പുകയാക്കി മാറ്റി. അതോടെ എല്ലാമായി എന്ന് കരുതി തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ടപ്പോൾ കിട്ടിയത് കനത്ത ഇരുട്ടടിയാണ്.
എപ്പോഴൊക്കെ സിപിഎം ശബരിമല വിഷയത്തിൽ ഇടപെട്ടിട്ടുണ്ടോ അപ്പോഴൊക്കെ തിരിച്ചടിയും ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. യുവതി പ്രവേശനം വലിയ തരത്തിൽ കേരള ജനതയെ പ്രകോപിപ്പിച്ചതാണ് 2019 ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 20 സീറ്റിൽൽ 19ലും തോൽക്കാൻ കാരണമായത്. ഇപ്പോൾ ഇതാ ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമവും അതിന് പിന്നാലെ വന്ന സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദവും വീണ്ടും തിരിച്ചടിയായി.
ആഗോള അയ്യപ്പ സംഗമത്തിലൂടെ കേരള ജനതയെ പരിഹസിച്ചു എന്നായിരുന്നു പൊതുവായ അഭിപ്രായം. അതിനു പിന്നാലെ ഇടിത്തീ പോലെ പുറത്തുവന്ന സ്വർണ്ണപ്പാളി വിവാദത്തെ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നതിലും സിപിഎമ്മിന് വലിയ പാളിച്ച പറ്റി.
2019 ൽ കേരളത്തിലെ സ്ത്രീകൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയാണ് ഇടതിനെതിരെ വിധിയെഴുതിയതെങ്കിൽ 2025 ൽ പൊതുസമൂഹം ഒരേപോലെ തിരിഞ്ഞുകുത്തി. എന്നാൽ അതിനെ മറയ്ക്കാൻ വീണുകിട്ടിയ രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ വിഷയം എവിടെയും ഏശിയതുമില്ല. അതിനെ പ്രതിരോധിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷം മുകേഷ് വിഷയം ഉയർത്തിയപ്പോൾ കൊല്ലത്ത് ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായി ഇടതിനേറ്റത് അതിതീവ്രമായ നഷ്ടവുമാണ്. വികസനം എന്ന് വാക്ക് കേട്ട് മടുത്ത മലയാളികൾ നല്ലതിനെ അംഗീകരിക്കുമ്പോഴും "അടച്ചതിനു മുകളിലുള്ള പതപ്പ്" അംഗീകരിക്കില്ല എന്നതാണ് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിൻ്റെ ആകെത്തുക.
ആവേശത്തിലും പഠിക്കണ്ടേ?
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ പ്രതിപക്ഷ പാർട്ടികളിൽ പ്രത്യേകിച്ചും കോൺഗ്രസ് ഒരിക്കലും ഇത്ര വലിയൊരു വിജയം പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല. അത് അവരുടെ നേതാക്കൾ തന്നെ പങ്കുവെക്കുന്നുമുണ്ട്. ഇത് യഥാർത്ഥത്തിൽ കോൺഗ്രസിനോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ട് കിട്ടിയ വോട്ടല്ല. പകരം അവർ പോലും ശ്രമിച്ചിട്ട് നന്നാവാൻ പറ്റാത്തതിന് ജനങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു ടെസ്റ്റ് ഡോസാണ്.
അടിമുതൽ മുടി വരെ തമ്മിലടിയും കൊണ്ട് നടന്നാൽ ഇനിയും കരകടക്കാൻ പറ്റില്ല എന്നത് മനസിലാക്കാൻ ജനങ്ങൾ നൽകിയ ഒരു അവസരമാണിത്. അതിനൊപ്പം നേതൃനിരയെ കുറിച്ചും ഇപ്പോൾ ഒരു മതിപ്പ് വന്നിട്ടുണ്ട്. പിവി അൻവർ, രാഹുൽ മാങ്കൂട്ടത്തിൽ തുടങ്ങി പാർട്ടിക്ക് ദോഷം ചെയ്യുന്ന ഒന്നിനെയും അനുവദിച്ചു കൊടുക്കാൻ വിഡി സതീശൻ തയ്യാറായിരുന്നില്ല. എടുത്ത തീരുമാനങ്ങളിൽ ഉറച്ചുനിന്ന ആ ധൈര്യത്തിന് ജനങ്ങൾ മാർക്കിട്ടു.
അനാവശ്യ വിവാദങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കാവുന്ന ചോദ്യങ്ങളോട് മറുപടി പറയാത്ത സതീശനേയും ജനങ്ങൾ അംഗീകരിച്ചു. ഒപ്പം ആവശ്യത്തിന് മാത്രം സാധാരണക്കാരനെ പോലെ സംസാരിക്കുന്ന കെപിസിസി അധ്യക്ഷൻ സണ്ണി ജോസഫിനോടും ആളുകൾക്ക് മമത വർധിച്ചു.
ഇനി ജനം ഉറ്റു നേക്കുന്നത് തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച യുഡിഎഫ് എന്തൊക്കെ കാട്ടിക്കൂട്ടും എന്നതാണ്. കസേരക്ക് വേണ്ടി തമ്മിലടിച്ചാൽ അതും വരും തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ജനങ്ങൾ കണക്കിലെടുക്കും. ഒപ്പം മുഖ്യമന്ത്രി കസേരയിലേക്കടക്കം അടിപിടി വേണ്ട എന്നതിൻ്റെ ഒരു താക്കീത് കൂടിയാണ് ജനം നൽകിയിരിക്കുന്നത്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞാൽ പ്രതാപം നഷ്ടപ്പെട്ട കോൺഗ്രസിന് ജനങ്ങൾ അധ്യാപകരായിരിക്കുകയാണ്.
ഫലം കണ്ട ലീഗാവേശം..
തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഏറ്റവും മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവച്ചത് ആരാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അതിന് ഒരു ഉത്തരമേയുള്ളൂ. മുസ്ലിം ലീഗ്. കയ്യും മെയ്യും മറന്ന് അവർ നിറഞ്ഞാടി. ആ ബാലവൃദ്ധം ജനങ്ങളും ലീഗിനു വേണ്ടി ഉണർന്നു പ്രവർത്തിച്ചു. അതിൻ്റെ ഗുണം മുഴുവൻ യുഡിഎഫിനും ലഭിച്ചു.
മലപ്പുറം ജില്ലയെ പച്ച പുതപ്പിച്ചപ്പോൾ മറ്റുള്ളവർക്ക് ചിലയിടങ്ങളിൽ ഒരോ കുത്തിടാനുള്ള സ്ഥലം മാത്രമേ ബാക്കിവെച്ചിരുന്നുള്ളൂ. അതേസമയം കുത്തിത്തിരിപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയ ഇടങ്ങളിലെല്ലാം തിരിച്ചടിയും കിട്ടി. വാണിമേൽ, കാരശേരി പഞ്ചായത്തുകളിലാണ് ജനം തിരിച്ചടി നൽകിയത്.
മുസ്ലിം ലീഗിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇപ്പോൾ പുറത്തുനിന്ന് ഒരു പ്രലോഭനങ്ങളും ഇല്ല. 2019 ലെ പരിപൂർണ തോൽവിയോടെ ലീഗിൻ്റെ പിന്നാലെ നടക്കുന്നത് സിപിഎമ്മും നിർത്തി. ഇപ്പോഴത്തെ ലീഗിൻ്റെ ഈ അതിപ്രസരത്തിന് പിന്നിൽ മറ്റൊരു ലക്ഷ്യം കൂടിയുണ്ട്. നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ കോൺഗ്രസിനോട് ആവശ്യപ്പെടാനും അതിലെല്ലാം ജയിച്ച് ഒരു സ്ഥാനം ഉറപ്പിക്കാനുമുള്ള മുന്നൊരുക്കമാണിത്. യുഡിഎഫ് ഭരണത്തിൽ വന്നാൽ ലീഗ്, അവകാശവാദങ്ങൾ ഉന്നയിക്കും എന്നതിൽ ഒരു തർക്കവുമില്ല.
ആവേശമായോ ബിജെപിക്ക്?
കേരളത്തിലെ ബിജെപിയെ സംബന്ധിച്ച് ഏറ്റവും മികച്ച വിജയമാണ് നിലവിൽ ലഭിച്ചിരിക്കുന്നത്. സംസ്ഥാന ഭരണസിരാകേന്ദ്രത്തിൻ്റെ ആസ്ഥാനം തന്നെ അവർ കൈക്കലാക്കിയപ്പോൾ പ്രധാനമന്ത്രി പോലും അവരെ അഭിനന്ദിച്ചു.
തമ്മിലടിക്കും ഗ്രൂപ്പ് കളിക്കും പേരുകേട്ടവർ ആണെങ്കിലും തിരുവനന്തപുരത്ത് പക്ഷേ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവയ്ക്കാൻ ബിജെപിയ്ക്കായി. രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖർ എന്ന തലയുടെ മതിപ്പ് അതിന് കാരണമായെന്നാണ് വിലയിരുത്തപ്പെടുന്നത്. നേതൃസ്ഥാനത്തുള്ള വ്യക്തിയോട് ഉണ്ടായ ഒരു ബഹുമാനം ബിജെപിക്ക് പൊതുവിൽ ഗുണം ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനോടുള്ള മതിപ്പ് കേരളത്തിൽ ഉടനീളം എത്രത്തോളം വലിയ വിജയം ഉണ്ടാക്കി എന്നതിൽ ഒരു പൂർണ്ണ ഉത്തരം ഇനിയും ലഭിച്ചിട്ടില്ല.
പാലക്കാട് നഗരസഭയിൽ മൂന്ന് സീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ബിജെപിക്ക് ഭൂരിപക്ഷം നഷ്ടപ്പെട്ടത് തമ്മിലടി പരിഹരിക്കാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ടു മാത്രമാണ്. എന്നാൽ ചെന്ന് കയറാൻ പറ്റാത്ത പല തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലും താമര വിരിഞ്ഞു എന്നത് ഒരു ശുഭലക്ഷണമാണ്.
കേരളത്തിൽ താമരഭരണം ലക്ഷ്യമിടുന്ന ബിജെപിക്ക് ഇനിയും ഒരുപാട് പ്രവർത്തിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു. നേരത്തെ ഒ രാജഗോപാൽ എംഎൽഎ ആയതും സുരേഷ് ഗോപി എംപി ആയതും പാർട്ടിയുടെ സൂപ്പർവിൻ ലിസ്റ്റിൽ ഇല്ല. എന്നാൽ വരുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ആ വിൻ ഉണ്ടാകും എന്നാണ് ഈ മുന്നേറ്റത്തിൽ നിന്ന് പലരും കണക്കുകൂട്ടുന്നത്. ചുരുക്കത്തിൽ, മുന്നേറുന്നവർക്കും തിരിച്ച് വന്നവർക്കും സന്തോഷിക്കാം. എന്നാൽ ഈ "സുന്ദര കേരള കാലഘട്ടത്തിൽ" തകർന്നു പോയവർ തിരിച്ച് വരുമോ, അതിന് എന്തൊക്കെ മാർഗം സ്വീകരിക്കും എന്നതിലാണ് ആകാംക്ഷ മുഴുവനും.
