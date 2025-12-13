'കൈ'കരുത്തനായി സതീശന്, രാജാവാകാന് രാജീവ്, പിടിവിട്ട് പിണറായി; തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പാര്ട്ടികളില് പ്രതിഫലിക്കുമ്പോള്
സംസ്ഥാന ഭരണത്തിന്റെ കാലാവധി തീരാന് തുച്ഛമായ മാസങ്ങള് മാത്രം ശേഷിക്കേ അടുത്ത നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിടാനുള്ള ഊര്ജമല്ല ജനവിധി എല്ഡിഎഫിനു സമ്മാനിച്ചിരിക്കുന്നത്.
Published : December 13, 2025 at 7:52 PM IST
ബിജു ഗോപിനാഥ്
തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് സംസ്ഥാനത്തെ മൂന്നു മുന്നണികളും. അപ്രതീക്ഷിത തിരിച്ചടിയാണ് ഭരണ മുന്നണിയായ എല്ഡിഎഫിനെ ഞെട്ടിച്ചതെങ്കില് അപ്രതീക്ഷിത മുന്നേറ്റത്തിന്റെ ഞെട്ടലിലാണ് യുഡിഎഫും എന്ഡിഎയും.
പല വിഷയങ്ങളുയര്ത്തി തെരഞ്ഞെടുപ്പിന്റെ അജണ്ട മാറ്റാന് അവര് നടത്തിയ എല്ലാ ശ്രമങ്ങളും പരാജയപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. കൊവിഡിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലുള്ള ചേര്ത്തു നിര്ത്തലില് ജനം 2020 ല് കൈമെയ് മറന്നു എല്ഡിഎഫിനെ പിന്തുണച്ചെങ്കില് തുടര് ഭരണത്തില് അവര് നല്കിയ ആനുകൂല്യങ്ങളെ ജനം പുച്ഛിച്ചു തള്ളിയെന്നു തന്നെയാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പു ഫലം തെളിയിക്കുന്നത്.
വര്ധിപ്പിച്ച 2000 രൂപയുടെ ക്ഷേമ പെന്ഷനും പഴയ കുടിശികയായ 1600 ചേര്ത്ത് 3600 രൂപ ഒരുമിച്ച് ഏകദേശം 60 ലക്ഷത്തോളം പേരുടെ അക്കൗണ്ടിലെത്തിക്കാനുള്ള സര്ക്കാര് തീരുമാനം ബിഹാറിലേതു പോലെ സര്ക്കാരിനെ പിന്തുണയ്ക്കാന് ജനങ്ങളെ പ്രേരിപ്പിക്കുമെന്നു കരുതിയെങ്കിലും അതു തെറ്റി.
എല്ഡിഎഫിനെ കണക്കറ്റു പ്രഹരിക്കുകയാണ് വോട്ടര്മാര് ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. 2010ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പില് എല്ഡിഎഫിനുണ്ടായ ആഘാതത്തിന്റെ എത്രയോ ഇരട്ടി പ്രഹരമാണ് ഇത്തവണ ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത്. 2020 ലെ തദ്ദേശ ഭരണ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലെ വന് മുന്നേറ്റം ആയുധമാക്കി 2021 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെ നേരിട്ട് വന് വിജയവും തുടര് ഭരണവും നേടിയെങ്കില് 2025 ലെ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പോടെ എല്ഡിഎഫിന്റെ ആത്മവിശ്വാസം അപ്പാടെ ചോര്ന്നിരിക്കുന്നു.
ഈ നിലയില് രണ്ടോ മൂന്നോ മാസത്തുള്ളില് നടക്കുന്ന നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് എന്നത് എല്ഡിഎഫിന് പ്രത്യേകിച്ചും സിപിഎമ്മിന്റെ ഉറക്കം കെടുത്തുന്നതായിരിക്കും എന്നതില് സംശയമില്ല. 2024 ലെ ലോക്സഭാ lെരഞ്ഞെടുപ്പിലുണ്ടായ കനത്ത തിരിച്ചടിക്കു ശേഷം അതില് നിന്നു കരകയറാന് കഴിയുന്ന ഒരു ആധികാരിക ജയം നേടാന് സിപിഎമ്മിനോ എല്ഡിഎഫിനോ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല.
2024 ലെ ലോക്സഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിന ശേഷം നടന്ന രണ്ടു നിയമസഭാ ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും തദ്ദേശ സ്ഥാപന ഉപതെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിലും കരുത്ത് കാട്ടാന് എല്ഡിഎഫിനായില്ല. ഇപ്പോള് തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിലാകട്ടെ അമ്പരപ്പിക്കുന്ന തോല്വിയും. ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചില്ലെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രിക്കും പാര്ട്ടി സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദനും സമ്മതിക്കേണ്ടി വന്നത് ഈ പശ്ചാത്തലത്തിലെന്നു വേണം വിലയിരുത്താന്.
അതേസമയം യുഡിഎഫ് ക്യാമ്പില് ആത്മവിശ്വാസത്തിന്റെ പൂക്കാലമാണ്. ചിട്ടയായ പ്രവര്ത്തനത്തിലൂടെയും ടീം വര്ക്കിലൂടെയും യുഡിഎഫും മുന്നണിക്കു നേതൃത്വം നല്കുന്ന കോണ്ഗ്രസും അപ്രതീക്ഷിത വിജയം സ്വന്തമാക്കിയിരിക്കുന്നു. യുഡിഎഫിനെ നയിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വി ഡി സതീശനും മുന്നണിയെ മുന്നില് നിന്നു നയിക്കുന്ന കോണ്ഗ്രസിന്റെ അധ്യക്ഷന് സണ്ണി ജോസഫിന്റെയും പാര്ട്ടിയിലെയും മുന്നണിയിലെയും മേധാവിത്വം അരക്കിട്ടുറപ്പിക്കുന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടിയാണിത്.
2026 ലെ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ തദ്ദേശ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിട്ട അതേ മന്നൊരുക്കത്തോടെയും അടുക്കോടെയും ചിട്ടയോടെയും നയിക്കാനുള്ള ആത്മവിശ്വാസം ഇത് യുഡിഎഫിനു നല്കുന്നു. മാത്രമല്ല, തുടര്ച്ചയായി യുഡിഎഫിനു വിജയം സമ്മാനിക്കുന്ന പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് എന്നത് സതീശന് എന്ന രാഷ്ട്രീയ നേതാവിന്റെ മുന്നോട്ടുള്ള പ്രയാണത്തിന് പകരുന്ന കരുത്തും ചെറുതാവില്ല. ഘടകക്ഷികള്ക്കും സതീശന്റെ നേതൃത്വത്തെ ഇനി പരോക്ഷമായി പോലും ചോദ്യം ചെയ്യാന് അനുവദിക്കാത്ത വിജയമായി ഇതു മാറുന്നു.
വരത്തന് എന്ന ദുഷ്പേരു മാറ്റി പാര്ട്ടിയിലെ എതിരാളികള്ക്കു മുന്നില് നെഞ്ചു നിവര്ത്തി നില്ക്കാന് കരുത്തു പകരുന്ന നേട്ടമാണ് ബിജെപി പ്രസിഡന്റ് രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖരനെ സംബന്ധിച്ച് ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്. കേരള തലസ്ഥാനം പിടിച്ചെടുത്തു കൊണ്ടും തദ്ദേശ ഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളില് മിക്കവാറും സ്ഥലങ്ങളില് സാന്നിധ്യമുറപ്പിച്ചും ബിജെപി കേരളത്തില് രണ്ടു മുന്നണികള്ക്കും അവഗണിക്കാനാകാത്ത ശക്തിയായി മാറിയിരിക്കുന്നു.
മാത്രമല്ല, പാര്ട്ടിയിലെ എതിരാളികള്ക്ക് കുറഞ്ഞ സമയത്തിനുള്ളില് മറുപടി നല്കാന് കഴിഞ്ഞതിലൂടെ പാര്ട്ടിയില് കൂടുതല് കരുത്തനായി മാറുക കൂടിയാണ് അദ്ദേഹം. 2026 ലെ നിയമസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനെ ആത്മവിശാവസത്തോടെ നേരിടാനുള്ള ആയുധങ്ങള് അര്ധ ശങ്കയ്ക്കിടയില്ലാതെ രാജീവ് ചന്ദ്രശേഖഖിനും തേച്ചു മിനുക്കാം.
