എൽഡിഎഫ് സീറ്റ് വിഭജനത്തിലേക്ക്; കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഐയും കേരള കോൺഗ്രസും

കഴിഞ്ഞ തവണയുണ്ടായിരുന്ന സീറ്റുകളിൽ ഒന്നുപോലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സിപിഐ തയ്യാറല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.

ജോസ് കെ മാണി, ബിനോയ് വിശ്വം (Facebook.com)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : February 24, 2026 at 4:30 PM IST

സി എസ് സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഇടതുമുന്നണിയിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെട്ട് സിപിഐയും കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മും. 2021-ൽ 23 സീറ്റുകളിൽ മത്സരിച്ച സിപിഐ 17 ഇടത്ത് വിജയിച്ചിരുന്നു. 12 സീറ്റുകൾ ലഭിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) അഞ്ച് എംഎൽഎമാരെ നേടി.

കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മികച്ച പ്രകടനം കാഴ്ചവെക്കാനായതിന്‍റെ പിൻബലത്തിലാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. മുന്നണിയിൽ വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിച്ചിട്ടില്ലെന്ന പരാതിയുമായി ഇടഞ്ഞുനിൽക്കുന്ന ആർജെഡിയുമായും ചർച്ച നടത്തും. സിപിഐയുടെയും കേരള കോൺഗ്രസിന്‍റെയും ആവശ്യങ്ങൾ പരിഗണിച്ച ശേഷമാകും എൽഡിഎഫ് നേതൃത്വം മറ്റു കക്ഷികളുമായി ചർച്ച നടത്തുക.

കഴിഞ്ഞ തവണ 23 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച സിപിഐ 17 ഇടത്താണ് വിജയിച്ചത്; 7.58 ശതമാനം വോട്ടുകൾ പാർട്ടി നേടി. അഞ്ചു പേർ മാത്രമാണ് പരാജയപ്പെട്ടത്. ഈ വിജയശതമാനം ഉയർത്തിക്കാട്ടിയാണ് സിപിഐ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ ആവശ്യപ്പെടുന്നത്. 2016-ൽ സിപിഐ സീറ്റായിരുന്ന ഇരിക്കൂർ 2021-ൽ കേരള കോൺഗ്രസിന് നൽകിയിരുന്നു. കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ നൽകേണ്ടി വന്നാൽ സിപിഎമ്മിന്‍റെ സീറ്റുകളിൽ കുറവുണ്ടാകും. കഴിഞ്ഞ തവണ 77 സീറ്റിലാണ് സിപിഎം മത്സരിച്ചത്.

പിഎം ശ്രീ പദ്ധതിയിലുൾപ്പെടെ സി.പി.എമ്മിന്‍റെ നിലപാടുകളിൽ സിപിഐ പരസ്യമായി വിയോജിപ്പ് പ്രകടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്ന സി.പി.എമ്മിന്‍റെ അഭിപ്രായവും സിപിഐ തള്ളിയിരുന്നു. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ തിരിച്ചടിയിൽ നിന്നും പാഠം ഉൾക്കൊണ്ട് തിരുത്തൽ വേണമെന്നാണ് സിപിഐ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടേറിയറ്റ് അഭിപ്രായപ്പെട്ടത്.

കഴിഞ്ഞ തവണയുണ്ടായിരുന്ന സീറ്റുകളിൽ ഒന്നുപോലും വിട്ടുകൊടുക്കാൻ സിപിഐ തയ്യാറല്ലെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വം ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. അർഹതപ്പെട്ടത് ചോദിക്കും. മുന്നണി മര്യാദ പാലിച്ചുകൊണ്ട് അച്ചടക്കത്തോടെ സിപിഐ പ്രവർത്തിക്കുമെന്നും ബിനോയ് വിശ്വം അഭിപ്രായപ്പെട്ടു.

കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) എൽഡിഎഫ് വിടുമെന്ന അഭ്യൂഹം അടുത്തിടെ ശക്തമായിരുന്നു. അതിനിടയിൽ കൂടുതൽ സീറ്റുകൾ വേണമെന്ന കേരള കോൺഗ്രസിന്‍റെ ആവശ്യം നിരാകരിക്കുന്നത് ഉചിതമല്ലെന്ന അഭിപ്രായമാണ് എൽ.ഡി.എഫ് നേതൃത്വത്തിനുള്ളത്. കേസിൽ ശിക്ഷിക്കപ്പെട്ട് അയോഗ്യനായ ആന്‍റണി രാജുവിന്‍റെ സിറ്റിംഗ് സീറ്റായ തിരുവനന്തപുരം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കൂടുതൽ മണ്ഡലങ്ങളാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നതെന്ന് ഒരു സംസ്ഥാന നേതാവ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഇടുക്കിയിൽ റോഷി അഗസ്റ്റിൻ തന്നെയാകും വീണ്ടും മത്സരിക്കുക. റാന്നി (പ്രമോദ് നാരായൺ), പൂഞ്ഞാർ (സെബാസ്റ്റ്യൻ കുളത്തുങ്കൽ), കാഞ്ഞിരപ്പള്ളി (എൻ. ജയരാജ്), ചങ്ങനാശേരി (ജോബ് മൈക്കിൾ) എന്നിവയാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന്‍റെ സിറ്റിങ് സീറ്റുകൾ.

ജനതാദൾ എസിന് നാല് സീറ്റും എൻസിപിക്ക് മൂന്നും ഐഎൻഎല്ലിന് മൂന്നും ആർജെഡിക്ക് മൂന്നും സീറ്റുകളാണ് കഴിഞ്ഞ തവണ നൽകിയിരുന്നത്. ആർജെഡിക്ക് ഒരു സീറ്റിൽ മാത്രമാണ് വിജയിക്കാനായത്. മുന്നണിയിൽ വേണ്ടത്ര പരിഗണന ലഭിച്ചില്ലെന്ന പരാതിയാണ് ആർജെഡിക്കുള്ളത്. എല്ലാ ഘടകകക്ഷികളെയും മന്ത്രിസ്ഥാനത്തേക്ക് പരിഗണിച്ചപ്പോൾ ആർജെഡിയെ തഴഞ്ഞെന്ന പരാതിയാണ് അവർക്കുള്ളത്. പരാതിയുണ്ടെങ്കിലും എൽഡിഎഫിൽ തുടരുമെന്ന് സംസ്ഥാന പ്രസിഡന്‍റ് എം.വി. ശ്രേയാംസ്‌കുമാർ വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു.

