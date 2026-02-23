രണ്ടുതവണ വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കിയേക്കും; സിറ്റിങ് എംഎൽഎമാരെ നിലനിർത്താൻ സിപിഎം, എൽഡിഎഫ് സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകളിലേക്ക്
Published : February 23, 2026 at 5:47 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ സീറ്റ് വിഭജന ചർച്ചകൾ ആരംഭിക്കാന് ഒരുങ്ങി ഇടതുമുന്നണി. സി.പി.ഐയുമായുള്ള ചർച്ചകളാണ് ആദ്യഘട്ടത്തിൽ നടത്തുക. തുടർന്ന് മറ്റ് കക്ഷികളുമായി ചർച്ച നടത്തും. ഇടതുമുന്നണിയുടെ പ്രകടനപത്രിക തയ്യാറാക്കാൻ ഉപസമിതിയെ രൂപീകരിക്കാനും എൽ.ഡി.എഫ് യോഗം തീരുമാനിച്ചു.
എൽ.ഡി.എഫ് നടത്തിയ മേഖലാ ജാഥകൾ വിജയമായിരുന്നെന്ന് യോഗം വിലയിരുത്തി. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കാനുള്ള സി.പി.എമ്മിന്റെ രണ്ടുതവണ വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കുന്നത് സംബന്ധിച്ച് സി.പി.എം സംസ്ഥാന സമിതിയിൽ ചർച്ച ചെയ്യും. ഒറ്റപ്പാലത്തും പയ്യന്നൂരും ഉയർന്ന വിവാദങ്ങൾ പരിഹരിക്കാനൊരുങ്ങി സി.പി.എം സംസ്ഥാന നേതൃത്വം.
നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഒരുക്കങ്ങൾ ഊർജ്ജിതമാക്കാൻ ഘടകകക്ഷികൾക്ക് എൽ.ഡി.എഫ് യോഗം നിർദ്ദേശം നൽകി. സ്ഥാനാർത്ഥി മാനദണ്ഡം ഏത് രീതിയിലാകണം എന്നത് സംബന്ധിച്ച നിർദ്ദേശവും ഘടകകക്ഷികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. വിജയസാധ്യത പ്രധാന മാനദണ്ഡമായി കാണണമെന്ന നിർദ്ദേശം യോഗത്തിൽ ഉയർന്നതായി ഒരു ഘടകകക്ഷി നേതാവ് ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ഘടകകക്ഷികളുമായുള്ള ഉഭയകക്ഷി ചർച്ചയ്ക്ക് ശേഷം സീറ്റ് വിഭജനം പൂർത്തിയാക്കും. കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 86 സീറ്റുകളിൽ സി.പി.എമ്മും 25 സീറ്റുകളിൽ സി.പി.ഐയും 12 സീറ്റിൽ കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ഉം മത്സരിച്ചിരുന്നു. ഇത്തവണ ഒരു സീറ്റ് കൂടി കേരള കോൺഗ്രസ് ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്.
തുടർഭരണം ഉറപ്പാക്കാൻ സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എമാരെ തന്നെ മത്സരിപ്പിക്കാനാണ് സി.പി.എം ആലോചന. ഇതിനുവേണ്ടി രണ്ടുതവണ വ്യവസ്ഥ ഒഴിവാക്കാനാണ് സാധ്യത. തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നയിക്കുന്നത് പിണറായി വിജയൻ തന്നെയാകും. സി.പി.എമ്മിന് ജനപിന്തുണ കുറഞ്ഞിട്ടില്ലെന്ന വിലയിരുത്തലിലാണ് പാർട്ടി. ഭരണവിരുദ്ധ വികാരമില്ലെന്ന സൂചനയാണ് മേഖലാ ജാഥകളിലൂടെ ലഭിച്ചതെന്നും സി.പി.എം വിലയിരുത്തുന്നു. സാമൂഹ്യമാധ്യമ ടീമിൽ ഉയർന്ന അതൃപ്തി പരിഹരിക്കാനായെന്ന അഭിപ്രായം മുതിർന്ന നേതാക്കൾ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നു.
ഒറ്റപ്പാലത്തും പയ്യന്നൂരിലും സി.പി.എമ്മിന് പ്രശ്നങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി പരിഹരിക്കാനായിട്ടില്ല. അടിയന്തര പ്രാധാന്യത്തോടെ പ്രശ്നം പരിഹരിക്കാനാണ് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന്റെ തീരുമാനം. സി.പി.എം നേതാവും മുൻ ഷൊർണ്ണൂർ എം.എൽ.എയുമായ പി.കെ. ശശി ഒറ്റപ്പാലത്ത് വിമതനായി എത്തുമോയെന്നാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം ഉറ്റുനോക്കുന്നത്.
ഗ്രൂപ്പ് പോരാട്ടത്തിൽ പാർട്ടിയിൽനിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട പി.കെ. ശശി യു.ഡി.എഫിന്റെ ഭാഗമാവുമെന്ന ചർച്ചകളും സജീവമാണ്. അഴിമതിയാരോപണങ്ങൾ ഉന്നയിച്ച് പാർട്ടിയിൽനിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ട പി.കെ. ശശിയെ പാർട്ടി സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി പൂർണ്ണമായും തള്ളിപ്പറഞ്ഞതോടെ, ശശിയ്ക്ക് ഇനി പാർട്ടിയിൽ ഇടമില്ലെന്ന സന്ദേശമാണ് നൽകിയത്.
പയ്യന്നൂരിലെ രക്തസാക്ഷി ഫണ്ട് വിവാദത്തിൽ പാർട്ടി നേതൃത്വം നിലപാട് തിരുത്താൻ തയ്യാറായില്ലെങ്കിൽ ടി.ഐ. മധുസൂദനനെതിരെ മത്സരിക്കാൻ ഒരുങ്ങി വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണനും രംഗത്തുണ്ട്. താൻ ഉന്നയിച്ച ആരോപണങ്ങൾക്കൊന്നും വ്യക്തമായ മറുപടി നൽകാൻ നേതൃത്വം തയ്യാറായില്ലെന്നാണ് കണ്ണൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി അംഗമായിരുന്ന വി. കുഞ്ഞികൃഷ്ണന്റെ ആരോപണം.
രക്തസാക്ഷി ഫണ്ടിൽ നടന്ന വെട്ടിപ്പിനെക്കുറിച്ച് അക്കമിട്ട് നിരത്തിയിട്ടും കണക്കുകളിൽ വ്യക്തത വരുത്താൻ നേതൃത്വത്തിന് കഴിഞ്ഞില്ലെന്ന് അദ്ദേഹം ആരോപിക്കുന്നു. വെട്ടിപ്പുനടത്തിയവരെ രക്ഷപ്പെടുത്താനാണ് നേതൃത്വം ശ്രമിക്കുന്നതെന്നാണ് വിമത വിഭാഗത്തിന്റെ ആക്ഷേപം.
