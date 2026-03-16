പാതയോരം ചുവപ്പിച്ച് എൽഡിഎഫിൻ്റെ റോഡ് ഷോ; തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ശംഖൊലി മുഴക്കി എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥികൾ
വിജയക്കുറി തൊടാൻ എൽഡിഎഫ്. സ്ഥാനാർഥികളുടെ പര്യടനം ജനശ്രദ്ധയാകർഷിച്ചു.
Published : March 16, 2026 at 11:50 AM IST
കൊല്ലം: പാതയോരമാകെ ചുവപ്പിച്ച് കൊല്ലത്തെ എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എസ് ജയമോഹൻ്റെ റോഡ് ഷോ. ഔദ്യോഗിക പ്രഖ്യാപനത്തിനുശേഷം തുറന്ന ജീപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥിയുടെ പര്യടനം കൊല്ലം കെഎസ്ആർടിസി ബസ് സ്റ്റാൻഡിന് മുന്നിൽ ലിങ്ക് റോഡിൽ നിന്നാണ് ആരംഭിച്ചത്. ചിന്നക്കട ബീച്ച്, പള്ളിത്തോട്ടം, മുതാക്കര, വാടി, തേവള്ളി, കടവൂർ, അഞ്ചാലുംമൂട് എന്നിവിടങ്ങളിൽക്കൂടി റോഡ് ഷോ നടന്ന് പനയത്ത് അവസാനിച്ചു.
കൊല്ലത്തെ ജനങ്ങളെ സേവിച്ചതിന് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായിരിക്കുമ്പോൾ ദേശീയ പുരസ്കാരം ലഭിച്ചെന്നും മൂന്ന് തവണ കൊല്ലത്തെ മുൻ നിരയിലേക്കെത്തിക്കാൻ സഹായിച്ച സാധാരണ മനുഷ്യരോട് കടപ്പാട് ഉണ്ടെന്നും ജയമോഹൻ പറഞ്ഞു. സമ്മാനമായി ലഭിച്ച 85 ലക്ഷം രൂപ വ്യത്യസ്ത വികസന പരിപാടിക്കായി നൽകുമെന്നും അദ്ദേഹം വേദിയിൽ പ്രഖ്യാപിച്ചു.
നിങ്ങളുടെ വിശ്വാസം സംരക്ഷിച്ചുകൊണ്ട് ഒരിക്കലും തല കുനിക്കാൻ ഇടവരാത്ത പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുമെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേർത്തു. പ്രഖ്യാപനങ്ങളും വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി സ്ഥാനാർഥികൾ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ശംഖൊലി മുഴക്കി കഴിഞ്ഞു. മൂതാക്കരയിൽ സ്ഥാനാർഥിക്ക് സ്വീകരണവും ലഡു വിതരണവും നടത്തി. മുന്നണി നേതാക്കളായ കെ. വരദരാജൻ, ചിന്താജെറോം, വി കെ അനിരുദ്ധൻ, ആർ രാജീവ്, എ എം ഇക്ബാൽ, എച്ച് ബേയ്സിൽലാൽ, ഡോ കെ രാജശേഖരൻ, എസ് ആർ രാഹുൽ, യു പവിത്ര എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു.
വയനാട്ടിലും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ റോഡ് ഷോ
വയനാട്ടിൽ സുൽത്താൻ ബത്തേരിയിൽ എൽഡിഎഫിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ സ്ഥാനാർഥിയുടെ റോഡ് ഷോ നടത്തി. സ്ഥാനാർഥി എം എസ് വിശ്വനാഥനെ ആനയിച്ചാണ് അസംപ്ഷൻ ജംഗ്ഷൻ മുതൽ കോട്ടക്കുന്ന് വരെ വാദ്യമേളത്തിൻ്റെ അകമ്പടിയോടെ റോഡ് ഷോ നടന്നത്. നല്ല ആവേശത്തിലാണ് പ്രവർത്തകരെന്നും കഴിഞ്ഞ 15 വർഷം നഷ്ടപ്പെട്ടത് വീണ്ടെടുക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിലാണ് അണികളെന്നും വിശ്വനാഥൻ പറഞ്ഞു.
കൂടാതെ എൽഡിഎഫ് ഒറ്റക്കെട്ടായി ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്നും സുൽത്താന ബത്തേരിയിൽ കാര്യമായ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടന്നിട്ടില്ലെന്നും വിശ്വനാഥൻ കൂട്ടിച്ചേർത്തു. തൊട്ടടുത്തുള്ള മാനന്തവാടി മണ്ഡലവുമായി താരത്യമം ചെയ്യുമ്പോൾ ബത്തേരിയിലെ എംഎൽഎയ്ക്ക് ചൂണ്ടികാണിക്കാൻ ഒന്നുമില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു. തികഞ്ഞ ആത്മവിശ്വാസത്തോടെയാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോഥയിലേയ്ക്ക് എത്തുന്നത്. കെ റഫീഖ്, ടി ജെ ചാക്കോച്ചൻ, എം എസ് സുരേഷ് ബാബു, സജി, രുഗ്മിണി സുബ്രഹ്മണ്യൻ, പി കെ രാമചന്ദ്രൻ, കുര്യൻ, സോമനാഥൻ എന്നിവർ പരിപാടിക്ക് നേതൃത്വം നൽകി.
