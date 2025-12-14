റീ കൗണ്ടിങ്ങിലും മാറ്റമില്ല; കാസർകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം എൽഡിഎഫിന് തന്നെ
ഒരു സീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ബേക്കൽ, പുത്തിഗെ ഡിവിഷനുകളിലെ റീകൗണ്ടിങ്ങിന് ശേഷമാണ്
Published : December 14, 2025 at 2:41 PM IST
കാസർകോട്: കനത്ത ആകാംഷകൾക്ക് വിരാമമിട്ട് കാസർഗോഡ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം എൽഡിഎഫ് നിലനിർത്തി. ഒരു സീറ്റിൻ്റെ വ്യത്യാസത്തിൽ ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിനൊടുവിൽ ഇടതുമുന്നണിക്ക് അധികാരം ഉറപ്പിക്കാൻ കഴിഞ്ഞത് ബേക്കൽ, പുത്തിഗെ ഡിവിഷനുകളിലെ റീകൗണ്ടിങ്ങിന് ശേഷമാണ്.
യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയുടെ പരാതിയെ തുടർന്നാണ് റീകൗണ്ടിങ് നടന്നതെങ്കിലും, വിജയഫലത്തിൽ മാറ്റമൊന്നുമുണ്ടായില്ല. റീകൗണ്ടിങ്ങിൽ വെറും രണ്ട് വോട്ടുകളുടെ വ്യത്യാസം മാത്രമാണ് കണ്ടെത്തിയത്.
ആകെ 18 സീറ്റുകളുള്ള കാസർകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിൽ ഭരണം നേടാൻ 10 സീറ്റാണ് വേണ്ടിയിരുന്നത്. ഏറ്റവും വലിയ ഒറ്റമുന്നണിയായ എൽഡിഎഫ് ആകെയുള്ള 18 സീറ്റുകളിൽ 9 സീറ്റുകൾ നേടി ഭരണം ഉറപ്പിച്ചു. എൽഡിഎഫ് 09, യുഡിഎഫ് 08, എൻഡിഎ 01 എന്നിങ്ങനെ ആണ് സീറ്റ് നില.
ബേക്കൽ ഡിവിഷനിൽ യുഡിഎഫ് വിജയിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം തന്നെ മാറിയേക്കാവുന്ന സാഹചര്യമായിരുന്നു ഉണ്ടായിരുന്നത്. ഈ നിർണായക ഘട്ടത്തിലാണ് പള്ളിക്കര പഞ്ചായത്തിലെ വോട്ടുകളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് യുഡിഎഫ് റീകൗണ്ടിങ് ആവശ്യം ഉന്നയിച്ചത്.
വോട്ടെണ്ണലിന് പിന്നാലെ ഉയർന്ന തർക്കങ്ങളെ തുടർന്നാണ് സുപ്രധാന ഡിവിഷനുകളായ ബേക്കൽ, പുത്തിഗെ എന്നിവിടങ്ങളിൽ റീകൗണ്ടിങ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണി മുതലാണ് രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിലായി റീകൗണ്ടിങ് നടപടികൾ ആരംഭിച്ചത്. ജില്ലാ കലക്ടർ കെ. ഇമ്പ ശേഖറിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള മേൽനോട്ടത്തിലാണ് വോട്ടെണ്ണൽ വീണ്ടും നടന്നത്.
റീകൗണ്ടിങ് ഫലവും എൽഡിഎഫിന് അനുകൂലമായതോടെ, ജില്ലയുടെ ഭരണത്തിൽ അടുത്ത അഞ്ച് വർഷം ഇടതുമുന്നണിക്ക് തന്നെ തുടരാമെന്ന് ഉറപ്പായി.
ഇഞ്ചോടിഞ്ച് പോരാട്ടത്തിൽ ഒറ്റസീറ്റ് വിത്യാസത്തിലാണ് കാസർകോട് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് ഭരണം എൽഡിഎഫ് നില നിർത്തിയത്. ഒൻപതിടങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫ് മുന്നേറിയപ്പോൾ എട്ടിടത്ത് യുഡിഎഫ് ജയിച്ചു. എൻഡിഎ ഒരു സീറ്റിൽ ജയിച്ചു. ദേലംപാടി, കുറ്റിക്കോൽ, കള്ളാർ, കയ്യൂർ, പിലിക്കോട്, ചെറുവത്തൂർ, മടിക്കൈ, പെരിയ, ബേക്കൽ എന്നിവിടങ്ങളിൽ എൽഡിഎഫ് ജയിച്ചു. ചിറ്റാരിക്കൽ, വോർക്കാടി, പുത്തിഗെ, ഉദുമ, ചെങ്കള, സിവിൽ സ്റ്റേഷൻ, കുമ്പള, മഞ്ചേശ്വരം എന്നിവിടങ്ങളി യുഡിഎഫ് ജയിച്ചു. ബദിയഡുക്കയിൽ എൻഡിഎ ജയിച്ചു.
അതേസമയം കാസർകോട് നഗരസഭാഭരണം യുഡി എഫിന് നിലനിർത്തി. 39 സീറ്റുകളിൽ 24 സീറ്റുകൾ യുഡിഎഫ് നേടി. ഇതിൽ 22 സീറ്റുകളും ലീഗിന്റെതാണ്. എൻഡിഎയ്ക്ക് 14 സീറ്റിൽ നിന്നും 12 ആയി കുറഞ്ഞു. അതേസമയം, എൽ ഡി എഫ് ഒരു സീറ്റിൽ നിന്നും 2 സീറ്റ് ആയി വർദ്ധിപ്പിച്ചു. എൽ ഡി എഫിന്റെ സ്വതന്ത്ര സ്ഥാനാർഥി വിജയിച്ചു.മറ്റുള്ളവര്- 1.
നഗരസഭാ രൂപീകരിച്ചതുമുതൽ രണ്ടു തവണ മാത്രമാണ് യുഡിഎഫിന് ഭരണം നഷ്ടമായത്.രണ്ട് തവണയും ഇടതുപക്ഷമാണ് ഭരണം പിടിച്ചെടുത്തത്. നിലവിൽ നഗരസഭയിലെ വലിയ രണ്ടാമത്തെ കക്ഷി ബിജെപിയായിരുന്നു.എന്നാൽ ഇത്തവണ സീറ്റ് കുറഞ്ഞു. വർഷങ്ങളായി നഗരസഭയിലെ പ്രതിപക്ഷമായ ബിജെപി ഇത്തവണ ഭരണം ലക്ഷ്യമിട്ടിരുന്നു.എന്നാൽ യുഡിഎഫ് കോട്ട കടക്കാൻ എൻ ഡി എയ്ക്ക് കഴിഞ്ഞില്ല.
