എല്ഡിഎഫിൻ്റെ വടക്കന് മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് കാസർകോട് തുടക്കം; കേന്ദ്രത്തിൻ്റേത് പകപോക്കൽ നടപടിയെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി
മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയനാണ് ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത്. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് പര്യടനം. സമാപനം 16ന് പാലക്കാട് തരൂരിൽ.
Published : February 1, 2026 at 8:21 PM IST
കാസർകോട്: എല്ഡിഎഫിൻ്റെ വടക്കന് മേഖലാ ജാഥയ്ക്ക് കുമ്പളയിൽ തുടക്കമായി. മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് ജാഥ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. കേന്ദ്ര ബജറ്റിലെ കേരളത്തോടുള്ള അവഗണനക്കെതിരെ വിമര്ശനവും കേരളത്തിലെ എല്ഡിഎഫ് സര്ക്കാരിൻ്റെ വികസന പദ്ധതികള് എണ്ണിപ്പറഞ്ഞുമായിരുന്നു മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഉദ്ഘാടന പ്രസംഗം.
കേന്ദ്ര സര്ക്കാരിന് കേരളത്തോടുള്ള കടുത്ത അവഗണനയും വിവേചനവുമാണ് ബജറ്റിലൂടെ വെളിവാകുന്നതെന്ന് മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. ഒരു സംസ്ഥാനം എന്ന നിലക്ക് കേന്ദ്രസർക്കാർ അവഗണന കാണിക്കുന്നു.കേരളത്തിന് അർഹതപ്പെട്ടതെല്ലാം കേന്ദ്രം നിഷേധിക്കുകയാണ്. ഇത് ജനങ്ങൾക്ക് മുന്നിൽ തുറന്നുകാട്ടുമെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
അർദ്ധ അതിവേഗ റെയിൽ കേരളം ചോദിച്ചു. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങൾക്കെല്ലാം എല്ലാം കിട്ടി. എന്താണ് കേരളത്തിനുള്ള അയോഗ്യത. അയോഗ്യത സംബന്ധിച്ചു നമ്മൾ തന്നെ സ്വയം ബോധവാന്മാരാകണം. കടലാമയെ സംരക്ഷിക്കാൻ കേന്ദ്രസർക്കാർ പറഞ്ഞു. കടലാമയെ സംരക്ഷിക്കുന്നതിൽ തെറ്റില്ല. എന്നാൽ കടലാമ മാത്രമല്ല കേരളത്തിലുള്ളതെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
ഇ ശ്രീധരനെ പേരെടുത്ത് പറയാതെ മുഖ്യമന്ത്രി വിമർശിച്ചു. എന്തോ വരാൻ പോകുന്നു എന്ന പ്രതീതി സൃഷ്ടിച്ചു. കേരളത്തോടുള്ള കേന്ദ്രസർക്കാരിൻ്റെ നിലപാടിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടില്ല. കേന്ദ്ര സർക്കാറിൻ്റെ നടപടികളെ വാക്കിലോ നോക്കിലോ വിമർശിക്കാൻ കേരളത്തിലെ പ്രതിപക്ഷം തയ്യാറായില്ലെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
നമ്മൾ വല്ലാതെ ശ്വാസം മുട്ടുന്ന അവസ്ഥയിലാണ്. അർഹതപെട്ടത് നിഷേധിക്കുന്നു.
പ്രകൃതി ദുരന്തങ്ങളിൽ പോലും പക്ഷപാതപരമായ നിലപാട് സ്വീകരിച്ചു. കേരളത്തെ സഹായിക്കാൻ തയ്യാറായ മറ്റ് രാജ്യങ്ങളെയും പിന്തിരിപ്പിച്ചുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
കേരള സർക്കാരിനെയും കേരളത്തെയും വിമർശിക്കുന്ന നിലപാട് കോൺഗ്രസും, മുസ്ലിം ലീഗും സ്വീകരിച്ചു. ഇത് കേന്ദ്ര സർക്കാർ അവസരമായി കണ്ടു. കെ റെയിൽ വിഷയത്തിലും പ്രതിപക്ഷം വിയോജിച്ചു. ഇത് അതിവേഗ റെയിൽ നൽകാതിരിക്കാൻ കാരണമായി. മറ്റ് സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നാടിൻ്റെ പൊതുവായ ആവശ്യങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഭരണപക്ഷവും പ്രതിപക്ഷവും ഒരുമിച്ചു നിൽക്കുകയാണെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ബിജെപിയും കോൺഗ്രസും മുസ്ലിം ലീഗും വികസന വിരോധികളാണ്.
കേരളത്തോട് എല്ലാവർക്കും ഒരേ സമീപനം. എയിംസ് എന്നത് എക്കാലത്തെയും ആവശ്യമാണ്. ഒരു സ്ഥലം ചൂണ്ടിക്കാണിക്കണമെന്ന് കേന്ദ്രസർക്കാർ തന്നെ ആണ് ആവശ്യപ്പെട്ടത്. സ്ഥലം നൽകിയിട്ടും കേന്ദ്രം മുഖം തിരിക്കുന്നു. പ്രധാനമന്ത്രിയോട് ഇക്കാര്യം പറഞ്ഞിരുന്നു. വിഴിഞ്ഞം തുറമുഖത്തിൻ്റെ നടത്തിപ്പിന് പോലും സഹായം ലഭിച്ചില്ലെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
കേന്ദ്രത്തിൻ്റെത് പകപോക്കൽ നടപടിയാണ്. ബിജെപിയുടെ വെറുപ്പും വിദ്വേഷവും കേരളം അംഗീകരിക്കുന്നില്ല.കേരളത്തിൻ്റെ സമാധാന അന്തരീക്ഷം തകർക്കാനുള്ള ഗൂഢാലോചനയാണ് ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത്. ഭരണത്തെയും ബിജെപി അതിനായി ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നും പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു.
ദേശീയപാത വികസനം - ഈ മാസം വലിയ ഭാഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുമെന്ന് കേന്ദ്രമന്ത്രി അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. എൽ ഡി എഫ് സർക്കാർ വന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇത് നടന്നതെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു. കെഎം ഷാജിയെയും പേരുപറയാതെ വിമർശിച്ചു. മതവികാരം ഇളക്കി വിടാൻ നോക്കുന്നു. ജനങ്ങൾ അവരെ അധികാരത്തിൽ നിന്ന് മാറ്റി നിർത്തിയതാണെന്നും മുഖ്യമന്ത്രി പറഞ്ഞു.
സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദൻ നയിക്കുന്ന വടക്കൻ മേഖലാ വികസന മുന്നേറ്റ ജാഥയ്ക്ക് ആണ് ഇന്ന് മഞ്ചേശ്വരം മണ്ഡലത്തിലെ കുമ്പളയിൽ തുടക്കമായത്. നിരവധി പ്രവർത്തകർ ജാഥയിൽ പങ്കെടുത്തു.
സംസ്ഥാനത്ത് പര്യടനം നടത്തുന്ന മൂന്ന് ജാഥകളിൽ ആദ്യത്തേതാണിത്. എൽഡിഎഫ് സർക്കാരിൻ്റെ വികസന, ക്ഷേമ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സ്വീകരണകേന്ദ്രങ്ങളിൽ വിശദീകരിക്കും. ക്ഷേമവും കരുതലും വികസനവും ഉറപ്പാക്കിയ എൽഡിഎഫ് സർക്കാരുകളുടെ പ്രവർത്തനത്തിലൂടെ കേരളം കൈവരിച്ച കുതിപ്പ് ചർച്ചാവിഷയമാക്കും. എൽഡിഎഫിന് ഭരണത്തുടർച്ച ഉറപ്പാക്കണമെന്ന അഭ്യർഥനയും ജാഥ മുന്നോട്ടുവയ്ക്കും.
കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പാലക്കാട് ജില്ലകളിലാണ് പര്യടനം. സമാപനം 16ന് പാലക്കാട് തരൂരിൽ. കാസർകോട് ജില്ലയിൽ നാലിടത്താണ് വരവേൽപ്പ്. കാസർകോട് മണ്ഡലത്തിലെ നുള്ളിപ്പാടിയിൽ ആദ്യ ദിവസത്തെ ജാഥ സമാപിച്ചു. തിങ്കളാഴ്ച രാവിലെ 10ന് ഉദുമയിലെ പെരിയാട്ടടുക്കത്തും പകൽ മൂന്നിന് കാഞ്ഞങ്ങാട്ടെ കോട്ടച്ചേരിയിലും വൈകിട്ട് നാലിന് തൃക്കരിപ്പൂരിലെ കാലിക്കടവിലും സ്വീകരണം നൽകും.
വൈകിട്ട് അഞ്ചിന് പയ്യന്നൂർ നഗരത്തിലാണ് രണ്ടാംദിവസത്തെ സമാപനം.
സിപിഐ ദേശീയ സെക്രട്ടറിയറ്റ് അംഗം പി സന്തോഷ്കുമാര് എംപിയാണ് ജാഥാ മാനേജര്.
കേരള കോൺഗ്രസ് എം ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി നയിക്കുന്ന മധ്യമേഖലാ ജാഥയുടെ തുടക്കം ആറിന് പത്തനംതിട്ടയിലാണ്.
