കേരളത്തിൽ കേവല ദാരിദ്ര്യം നിർമാർജനം ചെയ്യും: ലൈഫ് മിഷൻ, എല്ലാവർക്കും തൊഴിൽ; എൽഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി

ലൈഫ് മിഷനിലൂടെ വീട്, 20 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്ക് തൊഴിൽ, എല്ലാവർക്കും പോഷകാഹാരം എന്നിവ മറ്റ് പ്രധാന വാഗ്ദാനങ്ങളാണ്.

എൽഡിഎഫ് പ്രകടന പത്രികയുടെ മുൻ പേജ് (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 17, 2025 at 8:03 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: തദ്ദേശ ഭരണ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എൽഡിഎഫ് അധികാരത്തിലെത്തിയാൽ നടപ്പാക്കാൻ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന വാഗ്ദാനങ്ങളുമായി ഇടതു മുന്നണി പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കി. തിരുവനന്തപുരത്ത് എകെജി സെൻ്ററിൽ നടന്ന ചടങ്ങിൽ സിപിഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എംവി ഗോവിന്ദനും ഘടകക്ഷി നേതാക്കളും ചേർന്നാണ് പ്രകടന പത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്.

കേരള പിറവി ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനം അതിദാരിദ്ര്യമുക്തമായെന്നും കേവല ദാരിദ്ര്യ മുക്തമായി സംസ്ഥാനത്തെ മാറ്റുകയാണ് അടുത്ത ലക്ഷ്യമെന്നും പ്രകടന പത്രിക വ്യക്തമാക്കുന്നു. സുതാര്യമായും ജനങ്ങളുടെ പങ്കാളിത്തത്തോടെയും കണ്ടെത്തിയ 64,006 അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങൾക്ക് മുകളിലുള്ള കേവല ദാരിദ്ര്യ കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി അവരെയും ദാരിദ്ര്യമുക്തമാക്കാൻ മൈക്രോ പ്ലാനുകൾ വഴി പദ്ധതി നടപ്പാക്കും. ഇത്തരക്കാരെ കണ്ടെത്താൻ കൂടുതൽ ഉദാരമായ ക്ലേശ ഘടകങ്ങളുടെ മാനദണ്ഡങ്ങൾ സ്വീകരിക്കും. അതുവഴി കേവല ദാരിദ്ര്യം കേരളത്തിൽ നിന്ന് നിർമാർജനം ചെയ്യും. അതിദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് കരകയറ്റിയവർ വീണ്ടും ദാരിദ്ര്യത്തിലേക്ക് വഴുതിപ്പോകാതിരിക്കാൻ അവർക്ക് തുടർന്നും സഹായം ലഭ്യമാക്കും.

പ്രകടന പത്രികയിലെ മറ്റു വാഗ്ദാനങ്ങൾ

എല്ലാവർക്കും വീട് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലൂടെ 4.71 ലക്ഷം വീടുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയാക്കി. 1.27 ലക്ഷം വീടുകൾ നിർമാണത്തിൻ്റെ വിവിധ ഘട്ടങ്ങളിലാണ്. ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിയിലൂടെ ലഭിച്ച വീടുകൾക്കെല്ലാം സൗജന്യ വൈദ്യുതി ലഭ്യമാക്കിയിട്ടുണ്ട്. ഇതുവരെ 18,288 കോടി രൂപയാണ് ലൈഫ് ഭവന പദ്ധതിക്കു വേണ്ടി കേരളം ചെലവഴിച്ചത്. ഇതിൽ 2,081 കോടി രൂപ മാത്രമാണ് കേന്ദ്ര സർക്കാരിൻ്റെ വിഹിതം. വീട് ഒന്നിന് 4 ലക്ഷം രൂപയാണ് കേരളം നൽകുന്നത്. പട്ടിക വർഗക്കാർക്ക് 6 ലക്ഷം രൂപയാണ്. രാജ്യത്ത് എവിടെയും ഇതിൻ്റെ പകുതി തുക പോലും വീടിനായി നൽകുന്നില്ല. 5.29 ലക്ഷം വീടുകൾ എന്ന ലൈഫ് മിഷൻ്റെ ലക്ഷ്യം 2025-26-ൽ മറികടക്കുമെങ്കിലും നിലവിലുള്ള ലിസ്റ്റിൽ ഉൾപ്പെടാത്ത ഏതെങ്കിലും ഭവനരഹിതരുണ്ടെങ്കിൽ അർഹതപ്പെട്ടവർക്കെല്ലാം അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ വീട് നൽകും.

എല്ലാവർക്കും ഭക്ഷണം എൽഡിഎഫിൻ്റെ അടുത്ത ലക്ഷ്യം സംസ്ഥാനത്തെ സമ്പൂർണ പോഷകാഹാര സംസ്ഥാനമാക്കി മാറ്റുകയാണ്. ഇതിനായി പോഷകാഹാര സമൃദ്ധ ഭക്ഷണം അങ്കണവാടികളിലും സ്കൂളുകളിലും ഉറപ്പാക്കും. കൊച്ചി കോർപറേഷൻ ആരംഭിച്ച സമൃദ്ധിയുടെ മാതൃകയിൽ കൂടുതൽ ജനകീയ ഭക്ഷണ ശാലകൾ ആരംഭിക്കും. പൊതു അടുക്കളകളെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കും. ജനകീയ ഹോട്ടലുകൾ വിപുലപ്പെടുത്തും. പൊതുവിതരണ സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തും.

എല്ലാവർക്കും വിദ്യാഭ്യാസം 2016-17 മുതൽ 2024-25 വരെയുള്ള കാലത്ത് കിഫ്ബിയും സർവശിക്ഷാ അഭിയാനും സംസ്ഥാന പ്ലാനിൽ നിന്നുമായി 9,225 കോടി രൂപയാണ് സ്കൂളുകളിൽ പശ്ചാത്തല സൗകര്യ നിക്ഷേപമായി നടത്തിയത്. 17,350 പുതിയ അധ്യാപക തസ്തികകൾ സൃഷ്ടിച്ചു. ഇവയെല്ലാം പ്രയോജനപ്പെടുത്തി വിദ്യാഭ്യാസ നിലവാരം ഉയർത്തുന്നതിനുള്ള നടപടികൾക്കായിരിക്കും ഇനി ഊന്നൽ നൽകുക. സ്കൂൾ പരീക്ഷകളിൽ മിനിമം മാർക്ക് നിർബന്ധമാക്കിയിരിക്കുന്നത് ആരെയും തോൽപിക്കാനല്ലായെന്ന് തെളിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു.

20 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്ക് 5 വർഷം കൊണ്ട് തൊഴിൽ 25 വയസു കഴിഞ്ഞ പുരുഷന്മാരിൽ 95 ശതമാനം പേരും വീടിനു പുറത്ത് ജോലിക്ക് പോകുന്നവരാണ്. എന്നാൽ സ്ത്രീകളിൽ ഇവരുടെ ശതമാനം 30ൽ താഴെയാണ്. സ്ത്രീകളുടെ തൊഴിൽ പങ്കാളിത്തം 50 ശതമാനമായെങ്കിലും ഉയർത്തുന്നതിനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. ഇതിന് ആദ്യപടിയായി 20 ലക്ഷം സ്ത്രീകൾക്ക് അടുത്ത അഞ്ച് വർഷംകൊണ്ട് തൊഴിൽ നൽകും.

തീരദേശ വികസനം സമ്പൂർണ പാർപ്പിട പദ്ധതി തീരദേശ മേഖലയിൽ ഉറപ്പുവരുത്തും. കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനത്തിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ കടൽ മത്സ്യബന്ധന നിരോധനം ഏർപ്പെടുത്തുന്ന ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം പഞ്ഞ മാസ സമാശ്വാസ പദ്ധതിയിലെന്നപോലെ ധനസഹായം മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് ലഭ്യമാക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി കുടുംബത്തിലെ വിദ്യാർഥികൾക്ക് പട്ടികജാതി വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട വിദ്യാർഥികൾക്കുള്ള ആനുകൂല്യങ്ങൾ ഉറപ്പു വരുത്തും. ഫിഷറീസ് വകുപ്പിനു കീഴിലുള്ള സ്കൂളുകളുടെ നവീകരണം പൂർത്തിയാക്കും. തെരഞ്ഞെടുത്തവയെ അന്തർദേശീയ നിലവാരത്തിലേക്ക് ഉയർത്തും.

എല്ലാവർക്കും കുടിവെള്ളം എല്ലാവർക്കും ശുദ്ധജലം ഉറപ്പു വരുത്തുന്നതിനുള്ള 5,453 ജല ജീവൻ മിഷൻ പാക്കേജുകൾക്കാണ് ഭരണാനുമതി നൽകിയിട്ടുള്ളത്. ഇതിൽ 1,114 പാക്കേജുകൾ പൂർത്തിയായി. ബാക്കിയുള്ളവ സമയബന്ധിതമായി പൂർത്തീകരിക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ നിർമാണ വേളയിലെ പങ്കാളിത്തം ശക്തിപ്പെടുത്തും. പൂർത്തിയായ പ്രോജക്ടുകളുടെ ഓപറേഷൻ, മെയിൻ്റനൻസിന് തദ്ദേശഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളെ പ്രാപ്തരാക്കും. ഇതുൾപ്പെടെ 69 വാഗ്ദാനങ്ങളാണ് എൽഡിഎഫ് പുറത്തിറക്കിയ പ്രകടന പത്രികയിലുള്ളത്.

