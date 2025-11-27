ETV Bharat / state

വികസനം, കൃഷി, വ്യവസായം; കൊച്ചിക്കായി സമഗ്ര പദ്ധതികളുടെ വാഗ്‌ദാനവുമായി ഇടതുമുന്നണി പ്രകടനപത്രിക

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇടതുമുന്നണി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വിജയം കൈവരിക്കുമെന്ന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു.

By ETV Bharat Kerala Team

Published : November 27, 2025 at 9:27 PM IST

4 Min Read
എറണാകുളം: കാർഷിക, വ്യവസായ, ടൂറിസം മേഖലയുടെ പുരോഗതി ലക്ഷ്യമിട്ടുള്ള പദ്ധതികൾക്ക് ഊന്നൽ നൽകി ഇടതുമുന്നണി എറണാകുളം ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കി. കൊച്ചിയിൽ സി.പി.എം. സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററാണ് പ്രകടനപത്രിക പുറത്തിറക്കിയത്.

തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ എറണാകുളം ജില്ലയിൽ ഇടതുമുന്നണി കണ്ണഞ്ചിപ്പിക്കുന്ന വിജയം കൈവരിക്കുമെന്ന് എം.വി. ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്റർ പറഞ്ഞു. കൊച്ചി കോർപ്പറേഷനിലും മികച്ച ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ഭരണം തുടരും.

എറണാകുളം യു.ഡി.എഫ്. കേന്ദ്രമായാണ് വിശേഷിപ്പിക്കാറുള്ളത്. എന്നാൽ ഇത് കേരളത്തിന്റെ പൊതുബോധത്തോടൊപ്പം ചേർന്ന് ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായി മാറുമെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ ചൂണ്ടിക്കാണിച്ചു. ഭൂരിപക്ഷം ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിൽ വിജയിക്കാനും, മുനിസിപ്പാലിറ്റികളിൽ നേട്ടമുണ്ടാക്കാനും കഴിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സംഘടനാ സംവിധാനമാണുള്ളത്. ഇടതുമുന്നണി സജ്ജമായിരിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിലാകെ ഇടതുമുന്നണിക്ക് അനുകൂലമായ സാഹചര്യമാണുള്ളത്. യു.ഡി.എഫിൽ ഉൾപ്പെടെ പ്രശ്നങ്ങളാണെങ്കിൽ ഇടതുമുന്നണി ഒറ്റക്കെട്ടായാണ് തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നതെന്നും എം.വി. ഗോവിന്ദൻ പറഞ്ഞു.

കാർഷിക മേഖല

എറണാകുളം ജില്ലയെ തരിശുരഹിത ജില്ലയായി മാറ്റുന്നതിനും കൃഷിയോഗ്യമായ മുഴുവൻ ഭൂമിയും കൃഷിയോഗ്യമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾ ബ്ലോക്ക്, ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹകരണത്തോടെ നടപ്പാക്കും.

ജില്ലയിലെ കർഷകർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന പച്ചക്കറി, പഴം, മറ്റു ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കൾ എന്നിവ കേടുകൂടാതെ സൂക്ഷിക്കുന്നതിനും മെച്ചപ്പെട്ട വില ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും സഹായകമായ ശീതീകരിച്ച ഗോഡൗൺ സൗകര്യം സംസ്ഥാന ഗവൺമെന്റിന്‍റെയും നബാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഏജൻസികളുടെയും സഹായത്തോടെ സ്ഥാപിക്കും.

ജില്ലയിലെ കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ വ്യവസായ വകുപ്പിന്‍റെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

ജില്ലയിലെ അഗ്രികൾച്ചറൽ പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സ് കമ്പനികളുടെ പ്രവർത്തന വിപുലീകരണത്തിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

‘കൃഷിക്കൊപ്പം കളമശ്ശേരി’ മാതൃകയിൽ കാർഷിക വികസന പരിപാടി ജില്ലയിൽ സർവത്രികമായി നടപ്പാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് നേതൃത്വം നൽകും.

കാർഷികോത്പന്നങ്ങൾക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വില ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് കാർഷിക വിപണികൾ ആരംഭിക്കുകയും വിവിധ നഗരപ്രദേശങ്ങൾ കേന്ദ്രീകരിച്ച് സ്ഥിരം വിപണന കേന്ദ്രങ്ങൾ സ്ഥാപിക്കുകയും ചെയ്യും.

പ്രാഥമിക കാർഷിക സഹകരണ സംഘങ്ങളെ കർഷക സൗഹൃദപരമായി പ്രവർത്തിപ്പിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ ഇടപെടലുകൾ നടത്തുകയും ചെറുകിട കർഷകർക്കാവശ്യമായ വായ്പാ സൗകര്യങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്യും.

ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ കനാലുകൾ യഥാസമയം മെയിന്റനൻസ് (പരിപാലനം) നടത്തുന്നതാണ്.

ജലസേചന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായുള്ള കനാൽ റോഡുകൾ നവീകരിക്കുന്നതാണ്.

ശാസ്ത്രീയവും ആധുനികവുമായ കൃഷി രീതികൾ പരിചയപ്പെടുത്തുന്നതിന് വിപുലമായ കൃഷി വിജ്ഞാന വ്യാപന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നടപ്പാക്കും.

ഉത്പാദനക്ഷമത വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആദായം വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ കർഷകർക്ക് ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

ജലസേചന പദ്ധതികളായ പെരിയാർവാലി, മൂവാറ്റുപുഴ വാലി, ചാലക്കുടി പദ്ധതി എന്നിവയുടെ പ്രയോജനം കർഷകർക്ക് യഥാസമയം ലഭ്യമാക്കുന്നതിനും ജലലഭ്യത ഉറപ്പാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്റെ ചുമതലയിലുള്ള നേര്യമംഗലം, ഒക്കൽ, ആലുവ, മരട് എന്നീ കൃഷി ഫാമുകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കർഷകർക്ക് ആവശ്യമായ ഗുണമേന്മയുള്ള വിത്ത്, നടീൽ വസ്തുക്കൾ, ജൈവവളം എന്നിവ ലഭ്യമാക്കും.

സമ്മിശ്ര കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിനും ആധുനിക കൃഷി സങ്കേതങ്ങൾ സജ്ജമാക്കുന്നതിനും കർഷകർക്ക് സഹായങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കും.

തെങ്ങ്, റബ്ബർ, മറ്റ് ഫലവൃക്ഷങ്ങൾ എന്നിവയുടെ കൃഷി പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കുന്നതിന് കർഷകർക്ക് സഹായങ്ങൾ നൽകുന്നതാണ്.

നെടുമ്പാശ്ശേരി അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളത്തിന്‍റെയും, ദുബായ് പോർട്ടിന്‍റെയും സഹായത്തോടെ കാർഷികോത്പന്നങ്ങളുടെ കയറ്റുമതി സാധ്യത പൂർണമായും പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കർഷകർക്ക് മെച്ചപ്പെട്ട വിപണിയും വരുമാനവും ഉറപ്പാക്കുന്നതാണ്.

ജില്ലയിൽ നിലവിലുള്ള മുഴുവൻ ലിഫ്റ്റ് ഇറിഗേഷൻ പദ്ധതികളും പൂർണമായും പ്രവർത്തനക്ഷമമാക്കുന്നതിനും ആവശ്യമായ പുതിയ കനാലുകൾ നിർമ്മിക്കുന്നതിനും നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളുന്നതാണ്.

കർഷകർ നേരിടുന്ന ഗുരുതരമായ വന്യമൃഗ ശല്യം തടയുന്നതിനും ശാശ്വതമായ പരിഹാരം കാണുന്നതിനും സംസ്ഥാന-കേന്ദ്ര സർക്കാരുകളുടെ സഹായത്തോടെ പദ്ധതികൾ തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.

ജില്ലയിലെ കാർഷിക ഉത്പന്നങ്ങൾ സംസ്കരിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സംസ്കരണ യൂണിറ്റുകൾ വ്യവസായ വകുപ്പിന്റെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിക്കുന്നതാണ്.

മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതി, ദേശീയ നീർത്തട വികസന പരിപാടി, പ്രധാനമന്ത്രി കൃഷി സിഞ്ചായി യോജന തുടങ്ങിയവയുടെയും നബാർഡ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സ്ഥാപനങ്ങളുടെയും സഹായത്തോടെ ജില്ലയുടെ കാർഷിക വികസനത്തിന് സംയോജിതവും സമഗ്രവുമായ പരിപാടികൾ തയ്യാറാക്കി നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.

വ്യവസായം, തൊഴിൽ, നൈപുണ്യ വികസനം

ആധുനികവും വിജ്ഞാനാധിഷ്ഠിതവുമായ തൊഴിൽ അവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ വ്യവസായ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് പരിശ്രമിക്കുന്നതാണ്.

ജില്ലാ വ്യവസായ കേന്ദ്രത്തിന്‍റെ സഹകരണത്തോടെ വിപുലമായ സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടികൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതും സംരംഭകർക്ക് പ്രോജക്ട് റിപ്പോർട്ട് തയ്യാറാക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ സാങ്കേതിക പിന്തുണയും സഹായവും ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

ഗ്രാമ, ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തുകളുടെ സഹായത്തോടെ കൂടുതൽ സൂക്ഷ്മ/ചെറുകിട/ഇടത്തരം വ്യവസായങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് മുൻകൈയെടുക്കുന്നതാണ്.

ജില്ലയിലെ ഉന്നത വിദ്യാഭ്യാസ സ്ഥാപനങ്ങളെയും കൊച്ചി ശാസ്ത്ര സാങ്കേതിക സർവകലാശാലയെയും വ്യാവസായിക വളർച്ചയ്ക്ക് സഹായകമായ ഇടപെടലുകൾക്കായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തുന്നതാണ്.

ജില്ലയിലെ വൻകിട വ്യവസായ സ്ഥാപനങ്ങളുടെ സഹായത്തോടെ ആരംഭിക്കാൻ കഴിയുന്ന ചെറുകിട അനുബന്ധ വ്യവസായങ്ങളുടെ സാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി കൂടുതൽ തൊഴിലവസരങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കുന്നതാണ്.

പുതിയ സ്റ്റാർട്ടപ്പുകൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് സഹായകമായ സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.

കൃഷി അനുബന്ധ മേഖലകളിലെ ഉൽപ്പന്നങ്ങളിൽ നിന്നും മൂല്യവർധിത ഉൽപ്പന്നങ്ങൾ ആക്കുന്നതിന് കഴിയും വിധമുള്ള വ്യവസായ സംരംഭകത്വ വികസന പരിപാടികൾ നടപ്പാക്കും.

കുടുംബശ്രീ മിഷനുമായി സഹകരിച്ചുകൊണ്ട് ചെറുകിട/സൂക്ഷ്മ തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾ ആരംഭിക്കുന്നതിന് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും സഹായവും നൽകുന്നതാണ്.

കിൻഫ്ര, കെ.എസ്.ഐ.ഡി.സി എന്നിവയുടെ സഹകരണത്തോടെ പുതിയ വ്യവസായ പാർക്കുകൾ സ്ഥാപിക്കുകയും അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ലഭ്യമാക്കുകയും ചെയ്യും.

പരമ്പരാഗത വ്യവസായങ്ങളായ കൈത്തറി, കയർ എന്നിവയുടെ ആധുനികവൽക്കരണത്തിനായി പുതിയ പദ്ധതികൾ നടപ്പാക്കുന്നതാണ്.

ടൂറിസം അടിസ്ഥാനമാക്കിയുള്ള തൊഴിൽ സംരംഭങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ പിന്തുണയും സഹായങ്ങളും ലഭ്യമാക്കുന്നതാണ്.

ജില്ലാ പഞ്ചായത്തിന്‍റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ വ്യവസായ പാർക്ക് സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ്.

വീടുകളിൽ വ്യവസായ യൂണിറ്റ് ആരംഭിക്കുന്നതിന് പദ്ധതികൾ രൂപീകരിക്കുന്നതാണ്.

കുടിവെള്ളം, ആരോഗ്യം, ശുചിത്വം, പാലിയേറ്റീവ് കെയർ പ്രവർത്തനങ്ങൾ, സാമൂഹ്യക്ഷേമം, പാർപ്പിടം, വയോജന സംരക്ഷണം, വനിതാ വികസനം, വിദ്യാഭ്യാസം, സംസ്കാരം, യുവജനക്ഷേമം, കായിക വികസനം, ടൂറിസം, ഗതാഗതവികസനം, പട്ടികജാതി, പട്ടിക വർഗ വികസനം, പരിസ്ഥിതി സംരക്ഷണം, ദുരന്ത നിവാരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള മേഖലകൾക്ക് ആവശ്യമായ നിരവധി പദ്ധതികളാണ് ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പ്രകടനപത്രികയിൽ ഇടതുമുന്നണി പ്രഖ്യാപിച്ചത്.

