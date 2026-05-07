തോല്വിയുടെ കാരണം കണ്ടെത്തണം; സിപിഎമ്മിൻ്റെ വഴിയെ സഞ്ചരിക്കാൻ ഘടക കക്ഷികൾക്ക് നിർദേശവുമായി എൽഡിഎഫ്
വോട്ടിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കി പോകുന്ന പതിവ് രീതി പറ്റില്ലെന്നും കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് തോൽവിയുടെ കാരണം അന്വേഷിക്കണമെന്നും യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാകണമെന്ന് കാര്യത്തിൽ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ചർച്ചയുണ്ടായില്ല.
Published : May 7, 2026 at 7:34 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പിലേറ്റ കനത്ത തോൽവിക്ക് കാരണം കണ്ടെത്താൻ സിപിഎമ്മിൻ്റെ വഴിയേ സഞ്ചരിക്കാൻ ഘടക കക്ഷികൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകി ഇടതു മുന്നണി യോഗം. മേൽ കമ്മിറ്റികൾക്ക് പകരം താഴെത്തട്ടിലുള്ള കമ്മിറ്റികൾ കൂടി അഭിപ്രായം ശേഖരിച്ച് സംസ്ഥാന നേതൃത്വത്തിന് നൽകാനാണ് ഘടക കക്ഷികൾ അവരുടെ നേതാക്കൾക്ക് നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത്.
അടുത്തമാസം അവസാനത്തോടെ എല്ലാ കക്ഷികളിൽ നിന്നുമുള്ള റിപ്പോർട്ട് ഇടതുമുന്നണി നേതൃത്വത്തിന് കൈമാറണം. തിരുത്തൽ നടപടികളിലൂടെ വീണ്ടും വിജയിക്കാനാകുമെന്നും വിമർശനങ്ങൾ ഉൾക്കൊള്ളുകയാണെന്നും യോഗത്തിൽ പിണറായി വിജയൻ പറഞ്ഞു. രാവിലെ ആരംഭിച്ച ഇടതു മുന്നണി യോഗം വൈകിട്ടാണ് അവസാനിച്ചത്. വിവിധ കക്ഷികളുടെ അഭിപ്രായം യോഗത്തിൽ ചർച്ച ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട പ്രാഥമിക വിലയിരുത്തലും ചർച്ചയുമാണ് പ്രധാനമായും നടന്നത്. ജൂൺ 15നകം ഘടക കക്ഷികൾ വിശദമായ അവലോകന റിപ്പോർട്ട് നൽകണമെന്ന് യോഗം നിർദ്ദേശിച്ചു.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് സംബന്ധിച്ച് കാര്യമായ ചർച്ച നടന്നില്ല. കഴിഞ്ഞ ദിവസം രാവിലെ പത്തുമണിക്ക് തുടങ്ങിയ സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റ് യോഗം രാത്രി 11 മണിയോടെയാണ് അവസാനിച്ചത്. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് തോൽവി ഗൗരവമായി കാണണമെന്നും വോട്ടിൻ്റെ കണക്ക് നോക്കി പോകുന്ന പതിവ് രീതി പറ്റില്ലെന്നും കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ നിന്ന് തോൽവിയുടെ കാരണം അന്വേഷിക്കണമെന്നും യോഗത്തിൽ അഭിപ്രായം ഉയർന്നിരുന്നു. അതേസമയം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് ആരാകണമെന്ന് കാര്യത്തിൽ സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ചർച്ചയുണ്ടായില്ല.
മറയില്ലാതെ സംസാരിക്കാനും മുൻവിധിയില്ലാതെ കേൾക്കാനും നേതൃത്വം തയ്യാറാകണമെന്ന് സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയേറ്റിൽ ആവശ്യമുയർന്നു. സാങ്കേതികമായ വിലയിരുത്തൽ മാത്രം പോര. തോൽവിയുടെ കാരണങ്ങൾ അന്വേഷിക്കേണ്ടത് കീഴ്ഘടകങ്ങളിൽ നിന്നാണെന്നും അഭിപ്രായമുണ്ടായി. ബ്രാഞ്ച് തൊട്ട് പാർട്ടി പ്രവർത്തകരെ കേൾക്കാൻ തീരുമാനിച്ചതും സെക്രട്ടേറിയറ്റിലെ ഈ വികാരം കണക്കിലെടുത്താണ്. പിണറായി വിജയൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവാകണമെന്ന അഭിപ്രായമാണ് പാർട്ടിക്കുള്ളിലുള്ളത്. ഇക്കാര്യത്തിൽ പിണറായിയുടെ നിലപാട് കൂടി കണക്കിലെടുത്താണ് അന്തിമ തീരുമാനമുണ്ടാവുക.
പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ സംബന്ധിച്ച് ഇടതുമുന്നണിയിൽ യാതൊരു തർക്കവുമില്ലെന്ന് കൺവീനർ ടിപി രാമകൃഷ്ണനും വ്യക്തമാക്കിയിരുന്നു. മുഖ്യമന്ത്രിയെ പ്രഖ്യാപിച്ചാലുടൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ മുന്നണി പ്രഖ്യാപിക്കുമെന്നായിരുന്നു ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ പറഞ്ഞത്. സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി തീരുമാനിച്ചാലുടൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ പ്രഖ്യാപിക്കും. പിണറായി വിജയൻ്റെ ശൈലി തോൽവിയുടെ ആക്കം കൂട്ടിയെന്നാണ് സിപിഐ നേതൃയോഗങ്ങളിൽ ഉയർന്ന വിമർശനം. എന്നാൽ പ്രതിപക്ഷ നേതാവിനെ തീരുമാനിക്കേണ്ടത് സിപിഎമ്മാണെന്നും പുറത്തുവന്ന വാർത്തകൾ തെറ്റാണെന്നുമായിരുന്നു സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറി ബിനോയ് വിശ്വത്തിൻ്റെ പ്രതികരണം.
