350 കോടിയിലധികം; കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം പരസ്യങ്ങൾക്ക് മാത്രം പിണറായി സർക്കാർ ചെലവഴിച്ച കണക്കുകള് പുറത്ത്
2016 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ, ഔട്ട്ഡോർ ഹോർഡിംഗുകൾ, വിവിധ പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ ചെലവഴിച്ചത് 350 കോടിയിലധികം രൂപ.
Published : October 14, 2026 at 7:49 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: മുൻ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ പത്തുവർഷം വിവര പൊതുജനസമ്പർക്ക വകുപ്പ് (ഇൻഫോർമേഷൻ ആൻഡ് പബ്ലിക് റിലേഷൻസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെൻ്റ്) വഴി മാത്രം പരസ്യങ്ങൾക്കായി ചെലവഴിച്ചത് 350 കോടിയിലധികം രൂപ. 2016 മുതൽ 2026 വരെയുള്ള കാലയളവിൽ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾ, ഇലക്ട്രോണിക് മീഡിയ, ഔട്ട്ഡോർ ഹോർഡിംഗുകൾ, വിവിധ പ്രദർശനങ്ങൾ എന്നിവയ്ക്കായി പിണറായി വിജയൻ സർക്കാർ ചെലവഴിച്ച രേഖകൾ പുറത്ത്.
പതിനാറാം കേരള നിയമസഭയുടെ രണ്ടാം സമ്മേളനത്തിൽ കെ എം അഭിജിത്ത് ഉന്നയിച്ച ചോദ്യത്തിനാണ് മുഖ്യമന്ത്രി വി ഡി സതീശൻ വിശദമായ കണക്കുകൾ വ്യക്തമാക്കിയത്. അച്ചടി, ദൃശ്യ മാധ്യമങ്ങളേക്കാൾ ഉപരിയായി പ്രത്യേക പ്രചാരണങ്ങൾക്കും പരിപാടികൾക്കും വേണ്ടിയാണ് ഖജനാവിലെ പണം വലിയ തോതിൽ ഉപയോഗിച്ചതെന്ന് രേഖകളിലുണ്ട്.
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2016- 2021ലെ സർക്കാരിൻ്റെ ഭരണകാലത്തെ അപേക്ഷിച്ച് 2021- 2026 ഭരണകാലത്താണ് പിആർഡി വഴിയുള്ള പരസ്യച്ചെലവ് കുത്തനെ ഉയർന്നത്. 2016- 2021ൽ അഞ്ചുവർഷം കൊണ്ട് പരസ്യങ്ങൾക്കായി ആകെ ചെലവഴിച്ചത് 1,33,40,11,156 രൂപയാണ്. എന്നാൽ രണ്ടാം പിണറായി ഭരണത്തിൽ ഇത് 217.36 കോടി രൂപയായി കുതിച്ചുയർന്നു.
ഒന്നാം പിണറായി സർക്കാരിനേക്കാൾ 83.96 കോടി രൂപയിലധികം (83,96,50,761) പരസ്യ ഇനത്തിൽ രണ്ടാം സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് അധികമായി ചെലവഴിച്ചു. തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷങ്ങളായ 2020- 21ലും 2025-26ലുമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പരസ്യ ബജറ്റ് സർവ്വകാല റെക്കോർഡുകൾ ഭേദിച്ചത്. 2025-26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാത്രം അച്ചടി, ഇലക്ട്രോണിക്, പ്രദർശന ഇനങ്ങളിലായി 87 കോടിയിലധികം രൂപയാണ് സർക്കാർ ചെലവിട്ടത്.
പിആർഡിയുടെ ബജറ്റ് ഹെഡുകൾ പരിശോധിക്കുമ്പോൾ പരസ്യച്ചെലവ് മൂന്ന് പ്രധാന വിഭാഗങ്ങളിലായാണ് വിഭജിച്ചിരിക്കുന്നത്. പരസ്യത്തിനും പ്രദർശനത്തിനുമാണ് സർക്കാർ ഏറ്റവും കൂടുതൽ തുക ചെലവഴിച്ചത്. പത്ത് വർഷത്തിനിടെ ഈ ഒറ്റ ഇനത്തിന് മാത്രം 151.38 കോടി രൂപ (1,51,38,78,412) അനുവദിച്ചു. ഇതിൽ 2025- 26 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിൽ മാത്രം 58.56 കോടി രൂപയാണ് ചെലവിട്ടത്.
പത്രങ്ങളിലും പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങളിലും പരസ്യം നൽകുന്നതിനായി ആകെ 120.73 കോടി രൂപ (1,20,73,92,587) ചെലവഴിച്ചു. 2020- 21 തെരഞ്ഞെടുപ്പ് വർഷത്തിൽ അച്ചടി മാധ്യമങ്ങൾക്ക് മാത്രം 30.49 കോടി രൂപയുടെ പരസ്യങ്ങൾ നൽകിയിരുന്നു. ടെലിവിഷൻ ചാനലുകൾ, റേഡിയോ, ഡിജിറ്റൽ മാധ്യമങ്ങൾ എന്നിവയിലെ പരസ്യങ്ങൾക്കായി ആകെ 58.43 കോടി രൂപ (58,43,68,408) ചെലവഴിച്ചു.
2021-22 സാമ്പത്തിക വർഷത്തിലാണ് ഇലക്ട്രോണിക് മാധ്യമങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും ഉയർന്ന പരസ്യ വിഹിതം (18.40 കോടി രൂപ) ലഭിച്ചത്. പരസ്യ ബോർഡുകൾക്കും (ഹോർഡിംഗുകൾ) ഔട്ട്ഡോർ ക്യാമ്പയിനുകൾക്കുമായി മാത്രം കോടിക്കണക്കിന് രൂപ ചെലവഴിച്ചതിൻ്റെ പ്രത്യേക കണക്കുകളും മുഖ്യമന്ത്രി പുറത്തുവിട്ടു. ഒന്നാം സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് (2016- 2021) ഹോർഡിംഗുകൾക്കായി ആകെ ചെലവഴിച്ചത് 6.13 കോടി രൂപയാണ് (6,13,00,128).
രണ്ടാം സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് (2021- 2026) ഹോർഡിംഗ് ചെലവ് 7.52 കോടിയിലധികം രൂപയായി ഉയർന്നു. രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാരിൻ്റെ കാലത്ത് ഏറെ രാഷ്ട്രീയ വിവാദങ്ങൾക്ക് വഴിവെച്ച നവകേരള സദസുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഹോർഡിംഗുകളിൽ പരസ്യം ചെയ്ത വകയിൽ മാത്രം കുടിശികയായി 2.18 കോടി രൂപ (2,18,35,647) 2025- 26ൽ നൽകേണ്ടി വന്നു.
വാർഷിക ആഘോഷങ്ങൾ, കെ- റെയിൽ പ്രചാരണം, ലൈഫ് മിഷൻ രണ്ടുലക്ഷം വീടുകൾ പൂർത്തീകരിച്ച പ്രഖ്യാപനം, ലോകകേരള സഭ, കോവിഡ് ബോധവത്ക്കരണം എന്നിവയ്ക്കായി സ്വന്തം ഹോർഡിംഗുകളിലും സ്വകാര്യ ഏജൻസികളുടെ ബോർഡുകളിലുമായി വലിയ തുകകളാണ് പ്രതിവർഷം മാറ്റിവച്ചത്.
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