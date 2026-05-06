തോല്‍വിയിലെ ചോദ്യങ്ങളില്‍ നിന്ന് ഒളിച്ചോടി എം വി ഗോവിന്ദന്‍; തിരിച്ചടി പരിശോധിക്കും, തിരുത്തും

എം വി ഗോവിന്ദന്‍
By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 6, 2026 at 4:47 PM IST

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ എല്‍ഡിഎഫിനുണ്ടായ അപ്രതീക്ഷിത പരാജയം ഗൗരവമായി കണ്ട് സംഘടനാപരമായ തിരുത്തലുകള്‍ക്കൊരുങ്ങി സിപിഎം. തോല്‍വിക്ക് പിന്നിലെ കാരണങ്ങള്‍ വിശദമായി പരിശോധിക്കുമെന്ന് പാര്‍ട്ടി സെക്രട്ടറി എം വി ഗോവിന്ദന്‍ വാര്‍ത്താസമ്മേളനത്തില്‍ പറഞ്ഞു. അതേ സമയം പരാജയം സംബന്ധിച്ച മാധ്യമങ്ങളുടെ ചോദ്യങ്ങള്‍ക്ക് മറുപടി നല്‍കാതെ അദ്ദേഹം വാര്‍ത്താസമ്മേളനം അവസാനിപ്പിക്കുകയും ചെയ്തു.

തോൽവിക്ക് കാരണം സംഘടനാപരമായ വീഴ്ചകളും സര്‍ക്കാരിനും പാര്‍ട്ടിക്കുമെതിരെ നടന്ന പ്രചാരവേലയുമാണ്. ജനങ്ങളുടെയും അണികളുടെയും അഭിപ്രായം ആരാഞ്ഞ് തിരുത്തലുകൾ വരുത്തും. തിരിച്ചടികൾ നേരിട്ട് കൂടുതല്‍ കരുത്തോടെ തിരിച്ചു വന്ന ചരിത്രമാണ് സിപിഎമ്മിനുള്ളത്.

മെയ്, ജൂൺ മാസങ്ങളിൽ പാർട്ടിയുടെ എല്ലാ ഘടകങ്ങളും യോഗം ചേരും. യോഗങ്ങളില്‍ ഉയരുന്ന ചർച്ചകൾ കുടി പരിഗണിച്ച് തുടർ നടപടികൾ കൈക്കൊള്ളും. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തില്‍ പാർട്ടി ഔദ്യോഗികമായി കൃത്യമായ റിവ്യു തയാറാക്കും.

ഇടതുപക്ഷ രാഷ്ട്രീയത്തിൻ്റെ സ്ഥാനം ജനങ്ങളുടെ ഹൃദയത്തിലാണ്. വർഗീയതക്കെതിരായ പോരാട്ടം തുടരും. ആവശ്യമായ തിരുത്തലുകൾ വരുത്തുമെന്നും ഗോവിന്ദന്‍ പറഞ്ഞു.

