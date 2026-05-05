ആ 20,000 വോട്ട് എവിടെ? കാസര്കോട് അടിത്തറ ഇളകി, കോട്ടകളില് വിള്ളല്; എല്ഡിഎഫിനേറ്റത് കനത്ത ആഘാതം
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും നാൽപ്പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകൾ പെട്ടിയിലാക്കിയ എൽഡിഎഫിന് ഇത്തവണ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ലഭിച്ചത് വെറും 21,212 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ്
Published : May 5, 2026 at 2:57 PM IST
കാസർകോട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഫലം പുറത്തുവന്നതിന് പിന്നാലെ കാസർകോട് ജില്ലയിലെ രാഷ്ട്രീയ കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ചൂടേറിയ ചർച്ചയാകുന്നത് എൽഡിഎഫിനുണ്ടായ വൻ വോട്ട് ചോർച്ചയാണ്. പ്രത്യേകിച്ച്, ശക്തമായ ത്രികോണ മത്സരം നടന്ന മഞ്ചേശ്വരത്തും പാർട്ടിയുടെ ഉരുക്കുകോട്ടയായ തൃക്കരിപ്പൂരിലും വോട്ടുകൾ എങ്ങോട്ടുപോയി എന്ന ചോദ്യം സിപിഎം നേതൃത്വത്തെ പ്രതിരോധത്തിലാക്കിയിരിക്കുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ രണ്ട് തവണയും നാൽപ്പതിനായിരത്തിലേറെ വോട്ടുകൾ പെട്ടിയിലാക്കിയ എൽഡിഎഫിന് ഇത്തവണ മഞ്ചേശ്വരത്ത് ലഭിച്ചത് വെറും 21,212 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ്. സിപിഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയേറ്റ് അംഗമായ കെ ആർ ജയാനന്ദ മത്സരിച്ചിട്ടും പാർട്ടിയുടെ അടിസ്ഥാന വോട്ടുകൾ പോലും നിലനിർത്താൻ സാധിച്ചില്ല എന്നത് ഞെട്ടിക്കുന്നതാണ്. 20000 വോട്ടുകളാണ് ജയാനന്ദയ്ക്ക് കുറഞ്ഞത്. ആ വോട്ടുകളാകട്ടെ യു ഡി എഫ് സ്ഥാനാർഥി എ കെ എം അഷറഫിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം കൂട്ടുകയും ചെയ്തു.
പാർട്ടി വോട്ടുകൾ ചോർന്നതോ മനഃപൂർവം ചോർത്തിയതോ എന്നാണ് പ്രധാനമായും ഉയരുന്ന ചോദ്യം .
മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഎമ്മിന് ഏറെ സ്വാധീനമുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ പോലും എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിക്ക് വോട്ട് കുറഞ്ഞതിൻ്റെ ഞെട്ടലിലാണ് പാർട്ടി നേതൃത്വം. 2016ൽ മത്സരിച്ച സിഎച്ച് കുഞ്ഞമ്പു 42,565 വോട്ടുകൾ നേടിയിരുന്നു, 2021ൽ സിപിഎമ്മിലെ വി വി രമേശൻ 40639 വോട്ടുകൾ നേടി. മാസങ്ങൾക്കു മുമ്പ് നടന്ന തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 33928 വോട്ടുകളാണ് എൽഡിഎഫ് നേടിയത്. സിപിഎമ്മിലെയും ഘടകകക്ഷികളുടെയും വോട്ടുകളിൽ വൻ ചോർച്ചയാണ് ഇവിടെ ഉണ്ടായത്.
സിപിഎം വോട്ടുകൾ കൂട്ടത്തോടെ യുഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥി എകെഎം അഷറഫിന് മറിച്ചുവെന്നാണ് ബിജെപി ആരോപിക്കുന്നത്. സ്ഥാനാർഥിയുടെ സ്വന്തം വാർഡിൽ പോലും വെറും 19 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചതെന്ന കണക്കുകൾ പാർട്ടിക്കുള്ളിലും അസ്വസ്ഥത പടർത്തുന്നുണ്ട്.
ബിജെപിയുടെ 'സുരേന്ദ്ര' മോഹം തകർത്ത് എസ്ഐആർ
സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ കെ സുരേന്ദ്രനെ നാലാം തവണയും കളത്തിലിറക്കി മണ്ഡലം പിടിക്കാനിറങ്ങിയ ബിജെപിക്കും ഇത്തവണ പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റം നടത്താനായില്ല. 2021-ൽ 65,013 വോട്ടുകൾ നേടിയ സുരേന്ദ്രന് ഇത്തവണ 67,696 വോട്ടുകൾ മാത്രമാണ് ലഭിച്ചത്. 2,683 വോട്ടിൻ്റെ വർധനവ് മാത്രമാണ് സുരേന്ദ്രന് ഉണ്ടായത്.
ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയായത് എസ്ഐആർ ആണെന്നും എസ്ഐആർ പരിശോധനയിൽ മണ്ഡലത്തിൽ പതിനയ്യായിത്തിലേറെ വോട്ടുകളാണ് ബിജെപിയുടെ തള്ളിയതെന്നും മുന്നണി അവകാശപ്പെടുന്നു. കർണാടകയുടെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ സ്ഥിരതാമസമാക്കിയവരും എന്നാൽ വോട്ട് മഞ്ചേശ്വരത്ത് നിലനിർത്തിയവരുടെയും വോട്ടുകൾ പരിശോധനയിൽ തള്ളിയിരുന്നു. ഇത് മണ്ഡലത്തിൽ ബിജെപിക്ക് തിരിച്ചടിയെന്നാണ് വിലയിരുത്തൽ.
ബിജെപി സംസ്ഥാന നേതൃത്വം വിജയം ഏറെ പ്രതീക്ഷിച്ചിരുന്ന മണ്ഡലം ആയിരുന്നു മഞ്ചേശ്വരം. അതിനാൽ ഈ മണ്ഡലത്തിൽ ഏറെ പ്രതീക്ഷയോടെ നാലാം തവണയും സുരേന്ദ്രനെതന്നെ ഇറക്കിയാണ് മത്സരിപ്പിച്ചത്. എന്നാൽ ഏറ്റുവാങ്ങേണ്ടി വന്നതാകട്ടെ കനത്ത തോൽവിയും. മണ്ഡലത്തിൽ നോട്ടയ്ക്ക് 455 വോട്ടുകൾ ലഭിച്ചു.
തൃക്കരിപ്പൂരിലും തിരിച്ചടി
മഞ്ചേശ്വരത്ത് മാത്രമല്ല, സിപിഎമ്മിൻ്റെ ശക്തികേന്ദ്രമായ തൃക്കരിപ്പൂരിലും വോട്ട് ചോർച്ച പ്രകടമാണ്. എൽഡിഎഫ് 2000 ലധികം വോട്ടുകൾക്ക് ലീഡ് പ്രതീക്ഷിച്ച നഗര സഭയിലും വോട്ട് കുറഞ്ഞു.
സിപിഎം കേന്ദ്രമായ കൈയൂർ ചീമേനി പഞ്ചായത്തിൽ മുസ്തഫ മുൻകൈ നേടിയെങ്കിലും എൽഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷിച്ച നേട്ടം കൈവരിക്കാനായില്ല. കൈയൂർ പഞ്ചായത്തിലെ ചില പല വാർഡുകളിൽ വോട്ട് ചോർന്നുവെന്ന വിലയിരുത്തലുമുണ്ട്. പ്രതീക്ഷിച്ച മുന്നേറ്റം ചെറുവത്തൂരിലും പിലിക്കോടും എൽഡിഎഫിന് പുലർത്താൻ കഴിഞ്ഞില്ല. തൃക്കരിപ്പൂർ പഞ്ചായത്തിൽ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പതിനായിരം വോട്ടുകൾ ഇത്തവണ ഏഴായിരമായി ചുരുങ്ങി. എൽഡിഎഫ് വോട്ടുകൾ യുഡിഎഫിലേക്ക് പോയോ അതോ വോട്ട് ചെയ്യുന്നതിൽ അണികൾ വിമുഖത കാണിച്ചോ എന്ന കാര്യത്തിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ പാർട്ടി വിശദമായ പരിശോധന നടത്തുമെന്നാണ് സൂചന.