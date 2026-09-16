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"റിപ്പോർട്ടർ ടിവിയിലെ റെയ്‌ഡ് സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിന്മേലുള്ള വേട്ടയാടൽ": യുഡിഎഫ് സർക്കാരിനെതിരെ ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ

യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നശേഷം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുമായി കൈകോർത്ത് നിയമവ്യവസ്ഥകൾ പാലിക്കാതെ മാധ്യമങ്ങൾക്കെതിരെ പകപോക്കൽ നടത്തുകയാണെന്നും ഇതിനെതിരെ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിക്കുമെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി.

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എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടി.പി. രാമകൃഷ്ണൻ (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 16, 2026 at 9:02 PM IST

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കൊല്ലം: കൊച്ചിയിലെ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ആസ്ഥാനത്ത് പൊലീസ് നടത്തിയ മിന്നൽ പരിശോധനയെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച് എൽഡിഎഫ് കൺവീനർ ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ. ചാനലിൽ നടന്ന പരിശോധന യാതൊരുവിധ നിയമവ്യവസ്ഥകളും പാലിക്കാതെയാണെന്നും, സ്വതന്ത്ര മാധ്യമപ്രവർത്തനത്തിൻ്റെ തൊണ്ടതൊടാതെ വിഴുങ്ങുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ ഒരിക്കലും നീതീകരിക്കാനാകില്ലെന്നും അദ്ദേഹം മാധ്യമങ്ങളോട് പറഞ്ഞു. യുഡിഎഫ് സർക്കാർ അധികാരത്തിലെത്തിയ ശേഷം കേന്ദ്ര ഏജൻസികളുമായി കൈകോർത്ത് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ വേട്ടയാടൽ നടത്തുകയാണെന്ന് അദ്ദേഹം കുറ്റപ്പെടുത്തി.

"മുഖ്യമന്ത്രി അറിയാതെ ഇത്തരം നടപടികൾ നടക്കില്ല"

മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങളെയും ജീവനക്കാരെയും ഭയപ്പെടുത്തുന്ന അന്തരീക്ഷമാണ് സർക്കാരിൻ്റെ നടപടികൾ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് ടിപി രാമകൃഷ്ണൻ ആരോപിച്ചു.

"ഒരു ജനാധിപത്യ രാജ്യത്ത് മാധ്യമ സ്ഥാപനങ്ങൾക്കെതിരെ ഇത്തരത്തിലുള്ള അതിക്രമങ്ങൾ ഉണ്ടാകാൻ പാടില്ല. സർക്കാരിന്റെ ഈ ഇടപെടലുകൾ അടിയന്തരമായി പുനഃപരിശോധിക്കണം. മുഖ്യമന്ത്രി കൂടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇന്ന് ചാനൽ ഓഫീസിൽ ഈ റെയ്‌ഡ് നടന്നിരിക്കുന്നത്. മാധ്യമങ്ങൾക്ക് നേരെ നടക്കുന്ന ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾക്കെതിരെ സമഗ്രമായ പ്രതിഷേധം ഉയരണമെന്നതാണ് ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ ശക്തമായ നിലപാട്," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ടിപി രാമകൃഷ്‌ണൻ മാധ്യമങ്ങളോട് (ETV Bharat)

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കൺവീനർ സ്ഥാനത്തുനിന്ന് മാറ്റിയെന്ന പ്രചാരണങ്ങളെക്കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന്, അത്തരം ഒരു തീരുമാനത്തെക്കുറിച്ച് തനിക്കറിയില്ലെന്നും വാർത്ത നൽകിയവരോട് തന്നെ അത് ചോദിക്കണമെന്നും അദ്ദേഹം മറുപടി നൽകി.

സമാന്തര നടപടികൾ അനാവശ്യം; വലിയ അഴിമതികളിൽ മിണ്ടാട്ടമില്ല

മാധ്യമ ഓഫീസുകളിലും ജീവനക്കാരുടെ വീടുകളിലും റെയ്‌ഡ് നടത്തി ഭീതി സൃഷ്‌ടിക്കുന്ന രീതി തെറ്റാണെന്ന് അദ്ദേഹം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. "ആരുടെയെങ്കിലും പേരിൽ തെറ്റായ നടപടികളുണ്ടെങ്കിൽ നിയമപരമായി കാര്യങ്ങൾ നടപ്പാക്കാം. എന്നാൽ ഒരു പത്ര ഓഫീസിൽ കയറി പരിശോധന നടത്തി ജീവനക്കാരെ തടഞ്ഞുവെച്ച് ഇത്തരമൊരു അന്തരീക്ഷം സൃഷ്‌ടിക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? ഇവിടെ ഇതിലും വലിയ അഴിമതി കഥകൾ പുറത്തുവരുന്നുണ്ട്, അതിലൊന്നും സർക്കാർ യാതൊരു നടപടിയും സ്വീകരിക്കുന്നില്ലല്ലോ. മുഖ്യമന്ത്രിയുടെ ഓഫീസിൽ അദ്ദേഹത്തെ സഹായിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന ആളെ തന്നെ മയക്കുമരുന്ന് കേസിൽ അറസ്റ്റ് ചെയ്‌തിട്ടും ഒരു നടപടിയുമില്ല," അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

ബുധനാഴ്‌ച രാവിലെയാണ് പൊലീസിൻ്റെ പ്രത്യേക അന്വേഷണ സംഘം കൊച്ചിയിലെ റിപ്പോർട്ടർ ടിവി ആസ്ഥാനത്തേക്ക് യാതൊരു മുൻകൂട്ടി അറിയിപ്പുമില്ലാതെ അതിക്രമിച്ചു കയറിയത്. ചാനലിൻ്റെ ന്യൂസ് ഡെസ്കിലെത്തിയ ഉദ്യോഗസ്ഥർ മാധ്യമപ്രവർത്തകരുടെ ജോലി തടസ്സപ്പെടുത്തുകയും മൊബൈൽ ഫോണുകൾ നിർബന്ധപൂർവ്വം പിടിച്ചെടുക്കുകയും ചെയ്‌തു. ഇതിനെത്തുടർന്ന് ഏകദേശം ഒന്നേകാൽ മണിക്കൂറോളമാണ് ചാനലിന്റെ തത്സമയ വാർത്താ സംപ്രേഷണം പൂർണ്ണമായും തടസ്സപ്പെട്ടത്. മാധ്യമസ്വാതന്ത്ര്യത്തിന്മേലുള്ള ഈ കടന്നുകയറ്റത്തിൽ സംസ്ഥാനത്താകെ ശക്തമായ പ്രതിഷേധമാണ് ഉയരുന്നത്.

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TAGGED:

TP RAMAKRISHNAN
REPORTER TV RAID
LDF CONVENER
PRESS FREEDOM KERALA
TP RAMAKRISHNAN CRITICISES RAID

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