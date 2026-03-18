കൽപ്പറ്റയിൽ അനിൽ കുമാറിന് ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പ്; ആവേശം നിറച്ച് റോഡ് ഷോ
വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് അനിൽ കുമാർ ജനശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റുന്നത്. നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണ പരിചയത്തിൻ്റെ കരുത്താണ് ഇത്തവണ മത്സരത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത്.
Published : March 18, 2026 at 8:48 PM IST
വയനാട്: നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ ആവേശം കൊഴുപ്പിച്ച് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി പികെ അനിൽ കുമാറിന് കൽപ്പറ്റ മണ്ഡലത്തിൽ ഉജ്ജ്വല വരവേൽപ്പ്. നഗരമൊട്ടാകെ ആവേശം നിറച്ച് നടത്തിയ റോഡ് ഷോ പ്രവർത്തകരുടെ വൻ പങ്കാളിത്തത്തോടെ ശ്രദ്ധേയമായി.
കൽപ്പറ്റ കാനറാ ബാങ്ക് പരിസരത്ത് നിന്ന് ആരംഭിച്ച റോഡ് ഷോ നഗരത്തിലെ പ്രധാന കേന്ദ്രങ്ങൾ ചുറ്റി മുന്നേറി. മുണ്ടക്കൈ ഉരുൾപൊട്ടലിൽ ജീവൻ നഷ്ടമായവരെ സംസ്കരിച്ച ഹൃദയഭൂമിയിൽ പുഷ്പാർച്ചന നടത്തി ആദരാഞ്ജലി അർപ്പിച്ചതിന് ശേഷമാണ് അനിൽ കുമാർ പ്രചാരണത്തിന് തുടക്കമിട്ടത്.
ആർജെഡി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റി അംഗമായ പികെ അനിൽകുമാർ മുൻ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് അംഗവും കൽപ്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്നു. വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളിലൂടെയാണ് അദ്ദേഹം ശ്രദ്ധ നേടിയത്. മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിനുള്ള പുരസ്കാരം ഉൾപ്പെടെ നിരവധി അംഗീകാരങ്ങൾ നേടിയിട്ടുള്ള അദ്ദേഹത്തിന് ഭരണ പരിചയത്തിൻ്റെ കരുത്താണ് ഇത്തവണ മത്സരത്തിൽ ആത്മവിശ്വാസം നൽകുന്നത്.
സിപിഐഎം ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖ് ഹാരമണിയിച്ച് സ്ഥാനാർഥിയെ സ്വീകരിച്ചു. സിപിഐ ജില്ലാ സെക്രട്ടറി ഇജെ ബാബു, എൽഡിഎഫ് ജില്ലാ കൺവീനർ സികെ ശശീന്ദ്രൻ, ആർജെഡി സംസ്ഥാന വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് കെകെ. ഹംസ, എൽഡിഎഫ് നേതാക്കളായ എം മധു, പി ഗഗാറിൻ, ഷാജി ചെറിയാൻ, സിഎം ശിവരാമൻ, കെ സുഗതൻ എന്നിവർ ഉൾപ്പെടെ നിരവധി നേതാക്കൾ റാലിയിൽ പങ്കെടുത്തു.
അതേസമയം ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യമുന്നണി ഇത്തവണ നേരത്തെ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനങ്ങൾ ആരംഭിച്ചെന്ന് സിപിഐഎം വയനാട് ജില്ലാ സെക്രട്ടറി കെ റഫീഖ്. നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ഉജ്ജ്വല വിജയം ഉണ്ടാകുമെന്നും കഴിഞ്ഞ പത്ത് വർഷക്കാലം വയനാട് ജില്ലയുടെ ചരിത്രത്തിൽ സമാനതകളില്ലാത്ത വികസന പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് സാക്ഷ്യം വഹിക്കാൻ കഴിഞ്ഞെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.
ഏറ്റവും മികവുറ്റ സ്ഥനാർഥികളെയാണ് മൂന്ന് നിയോജക മണ്ഡലങ്ങളിലും ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി പ്രഖ്യപിച്ചതെന്നും വലിയ സ്വീകാര്യതയാണ് ജനങ്ങളിൽ നിന്നും ലഭിച്ചതെന്നും കെ റഫീഖ് പറഞ്ഞു. തോട്ടംതൊഴിലാളികൾക്കിടയിൽ പ്രവർത്തിച്ചതിൻ്റെയും തദ്ദേശസ്ഥാപനങ്ങളിലെ ഭരണ പരിചയവുമുൾപ്പെടെയുള്ള അനുഭവസമ്പത്തുമായാണ് പികെ അനിൽകുമാർ കൽപറ്റ നിയോജകമണ്ഡലത്തിൽ എൽഡിഎഫ്. സ്ഥാനാർഥിയായി ജനവിധി തേടുന്നത്.
2005 മുതൽ 2012 വരെ കൽപറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തംഗവും 2012 മുതൽ 2015 വരെ കല്പറ്റ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റുമായിരുന്നു അനിൽ കുമാർ. ഇൻ്റഗ്രേറ്റഡ് വാട്ടർമാനേജുമെൻ്റ് പ്രോഗ്രാം നടപ്പാക്കിയതിലൂടെ ഇന്ത്യയിലെ മികച്ച ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റിനുള്ള പുരസ്കാരം അനിൽ കുമാറിനെ തേടിയെത്തിയിരുന്നു.
2015 മുതൽ 2020 വരെ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് പൊതുമരാമത്ത് സ്ഥിരം സമിതിയധ്യക്ഷനായിരുന്നു. കിലെ അംഗമായും പ്രവർത്തിച്ചു. നിലവിൽ രാഷ്ട്രീയ ജനതാദൾ സംസ്ഥാനകമ്മിറ്റിയംഗവും തോട്ടം തൊഴിലാളി യൂണിയൻ (എച്ച്എംഎസ്) സംസ്ഥാന ജനറൽ സെക്രട്ടറിയുമാണ് അനിൽ കുമാർ.
