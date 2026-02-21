'ഇത് വി.ഡി സതീശൻ്റെ ആസൂത്രിത ആക്രമണം': റീത്ത് സമർപ്പണത്തിൽ യൂത്ത് കോൺഗ്രസിനെതിരെ സിപിഎം
കരുവാറ്റയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലെ ചികിത്സാപിഴവിൽ കോൺഗ്രസ് സമരം ചെയ്തില്ലെന്ന് മന്ത്രി വീണ ജോർജ്. സംസ്കാരശൂന്യമായ നടപടി കേരള ചരിത്രത്തിലാദ്യമാണെന്ന് പി.കെ ശ്രീമതി
Published : February 21, 2026 at 10:09 AM IST
തിരുവനന്തപുരം: ആരോഗ്യമന്ത്രി വീണ ജോർജിൻ്റെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിലേക്ക് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് നടത്തിയ അതിക്രമവും റീത്ത് സമർപ്പണവും പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ്റെ അറിവോടെയാണെന്ന് മന്ത്രിമാരായ വീണാ ജോർജും വി ശിവൻകുട്ടിയും മുൻ മന്ത്രി പികെ ശ്രീമതിയും ആരോപിച്ചു. വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ചികിത്സ പിഴവ് ആരോപിച്ച് നടത്തിയ സമരം ജനാധിപത്യവിരുദ്ധമാണെന്നും കേരളത്തിൻ്റെ ആരോഗ്യമേഖലയിലെ നേട്ടങ്ങളെ തമസ്കരിക്കാനുള്ള ഗൂഢശ്രമമാണെന്നും നേതാക്കൾ കുറ്റപ്പെടുത്തി. ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ തെറ്റിദ്ധാരണ പരത്താനും മന്ത്രിയെ വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കാനുമുള്ള ഇത്തരം വിരട്ടലുകൾക്ക് മുന്നിൽ എൽഡിഎഫ് സർക്കാർ വഴങ്ങില്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
ഇന്ന് രാവിലെ 7നും 7.30നും ഇടയിലാണ് ഒരു കൂട്ടം യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകർ മന്ത്രിയുടെ ഔദ്യോഗിക വസതിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി വാതിൽ തുറന്ന് റീത്ത് വച്ച് പ്രതിഷേധിച്ചത്. അക്രമാസക്തരായ ഇവർ വസതിയിലെ സാധനങ്ങൾ തകർക്കുകയും ചെയ്തു. പ്രവർത്തകർ എത്തി പതിനഞ്ച് മിനിറ്റ് കഴിഞ്ഞാണ് പൊലീസ് സ്ഥലത്തെത്തിയത്. തുടർന്ന് വസതിക്ക് മുന്നിൽ കുത്തിയിരുന്ന് പ്രതിഷേധിച്ച പ്രവർത്തകരെ അറസ്റ്റ് ചെയ്ത് നീക്കുന്നതിനിടെ വലിയ സംഘർഷമുണ്ടാവുകയും പൊലീസും യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ കല്ലേറും കൈയാങ്കളിയും നടക്കുകയും ചെയ്തു.
ആസൂത്രിത ആക്രമണമെന്ന് വീണ ജോർജ്
തൻ്റെ വസതിക്ക് നേരെ നടന്ന പ്രതിഷേധം പ്രതിപക്ഷ നേതാവ് വിഡി സതീശൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള നിർദേശപ്രകാരം നടന്ന ആസൂത്രിത ആക്രമണമാണെന്ന് പത്തനംതിട്ടയിൽ മന്ത്രി വീണ ജോർജ് പറഞ്ഞു. സംഭവത്തിൽ മാധ്യമങ്ങളുടെ ഭാഗത്തുനിന്നുണ്ടായ തെറ്റായ പ്രചാരണങ്ങളെ രൂക്ഷമായി വിമർശിച്ച മന്ത്രി, തനിക്കെതിരെ നടക്കുന്ന അതിക്രമങ്ങൾ കേരളം തിരിച്ചറിയണമെന്നും കൂട്ടിച്ചേർത്തു. സിസ്റ്റം കത്രികയിലോ എന്ന ചോദ്യത്തോടെ തൻ്റെ ഫോട്ടോ വച്ച് തെറ്റായ പ്രചാരണം നടത്തി ജനങ്ങളെ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിക്കാൻ മാധ്യമങ്ങൾ ബോധപൂർവം ശ്രമിക്കുകയാണ്. സർക്കാർ ആശുപത്രികളിലെ ചികിത്സാ പിഴവുകൾ ഒരിടത്തും അംഗീകരിക്കാനാവില്ലെന്നും അത്തരം സംഭവങ്ങളിൽ സർക്കാർ കർശന നടപടിയെടുക്കുമെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
ഹരിപ്പാടിനടുത്തുള്ള കരുവാറ്റയിലെ ഒരു സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ യുവതിയുടെ വയറ്റിൽ മസ്കിറ്റോ ഫോഴ്സസ് വച്ച് മറന്ന സംഭവം മന്ത്രി ചൂണ്ടിക്കാട്ടി. വണ്ടാനം മെഡിക്കൽ കോളജിലെ ഡോക്ടർമാരാണ് ആ ഉപകരണം പുറത്തെടുത്തത്. അവിടെ നടപടിയെടുക്കാത്തതിനെക്കുറിച്ച് ആരും ശബ്ദിക്കുന്നില്ലെന്നും സ്വകാര്യ ആശുപത്രിക്കെതിരെ പ്രതിഷേധിക്കാൻ യൂത്ത് കോൺഗ്രസുകാരെ കണ്ടില്ലെന്നും അവർ പറഞ്ഞു. സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ തകർച്ചയിലാണെന്ന് വരുത്തിത്തീർത്ത് സ്വകാര്യ കുത്തകകളെ സഹായിക്കാനാണ് പ്രതിപക്ഷം ശ്രമിക്കുന്നത്. അടുത്ത തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ പരാജയഭീതിയാണ് കോൺഗ്രസിനെ ഇത്തരം നീചമായ മാർഗങ്ങളിലേക്ക് നയിക്കുന്നത്. സർക്കാരിനെതിരെ ജനവികാരമില്ലെന്ന് അവരുടെ ഉപദേഷ്ടാക്കൾ തന്നെ പറഞ്ഞതിൻ്റെ വൈരാഗ്യമാണ് തൻ്റെ വീടിന് നേരെ പ്രകടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വീണാ ജോർജ് പറഞ്ഞു. കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിൽ കെട്ടിടം ഇടിഞ്ഞുവീണപ്പോൾ അന്നത്തെ മന്ത്രി വിഎസ് ശിവകുമാറിനെതിരെ ശവപ്പെട്ടിയുമായി ആരും പ്രതിഷേധിച്ചില്ലെന്നും അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു.
പത്തു വർഷം മുൻപ് പനി വന്നാൽ കോട്ടയം മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് രോഗികളെ റഫർ ചെയ്തിരുന്ന പത്തനംതിട്ട ജനറൽ ആശുപത്രി ഇന്ന് സൂപ്പർ സ്പെഷ്യാലിറ്റി നിലവാരത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. അവിടെ കാത്തലാബ് സ്ഥാപിക്കുകയും ആയിരക്കണക്കിന് ആൻജിയോ പ്ലാസ്റ്റികൾ നടക്കുകയും ചെയ്തു. 52 കോടി രൂപയുടെ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് അവിടെ നടക്കുന്നത്. സാധാരണക്കാർക്ക് മികച്ച ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന സർക്കാരിനെയും തന്നെയും വ്യക്തിപരമായി അധിക്ഷേപിക്കാനും വിരട്ടാനും നോക്കുന്ന കോൺഗ്രസിന് ജനങ്ങൾ മറുപടി നൽകുമെന്നും മന്ത്രി കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
വിരട്ടാൻ നോക്കേണ്ടെന്ന് വി ശിവൻകുട്ടി
മന്ത്രി വീണാ ജോർജിൻ്റെ വസതിയിലേക്കുള്ള യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് അതിക്രമം അത്യന്തം ഗൗരവകരമാണെന്നും വിഡി സതീശൻ അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് നടത്തിയ ഈ ജനാധിപത്യവിരുദ്ധ സമരമാർഗങ്ങളിലൂടെ മന്ത്രിയെ ഒറ്റപ്പെടുത്തി വിരട്ടാൻ ആരും നോക്കേണ്ടെന്നും മന്ത്രി വി ശിവൻകുട്ടി മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി. ഇത്തരം വിരട്ടലുകൾ കണ്ട് ഭയന്ന് പിന്നോട്ട് പോകുന്നവരല്ല ഇടതുപക്ഷ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിലെ മന്ത്രിമാർ. ആരോഗ്യ മേഖലയിൽ എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നങ്ങളുണ്ടെങ്കിൽ അത് ചർച്ച ചെയ്യാവുന്നതാണ്. മുൻപും ഈ രംഗത്ത് പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട്. എന്നാൽ കേന്ദ്ര സർക്കാർ പോലും അംഗീകരിക്കുന്ന രീതിയിലുള്ള മികച്ച പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് കേരളത്തിൽ നടക്കുന്നത്. ഈ നേട്ടങ്ങളെയെല്ലാം തമസ്കരിച്ച് പുകമറ സൃഷ്ടിക്കാൻ വേണ്ടി മാത്രമാണ് യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് ഇത്തരം സമരങ്ങൾ സംഘടിപ്പിക്കുന്നതെന്നും വിരട്ടുസമരങ്ങൾ ഉപേക്ഷിക്കുന്നതാണ് അവർക്ക് നല്ലതെന്നും മന്ത്രി വ്യക്തമാക്കി.
സംസ്കാരശൂന്യമായ നടപടിയെന്ന് പികെ ശ്രീമതി
മന്ത്രിയുടെ വസതിയിൽ അതിക്രമിച്ചു കയറി റീത്ത് സമർപ്പിച്ച നടപടി അങ്ങേയറ്റം നിന്ദ്യവും സംസ്കാരശൂന്യവുമാണെന്ന് മുൻ ആരോഗ്യമന്ത്രി പികെ ശ്രീമതി പ്രതികരിച്ചു. കേരളത്തിൽ ഇതിനുമുൻപ് കേട്ടുകേൾവിയില്ലാത്ത അധിക്ഷേപാർഹമായ സമരമുറയാണിത്. സ്വന്തം നിലയിൽ ചിന്തിക്കാൻ കഴിയാത്ത യൂത്ത് കോൺഗ്രസ് പ്രവർത്തകരെ നയിക്കാൻ പ്രതിപക്ഷ നേതാവും രമേശ് ചെന്നിത്തലയും ഉൾപ്പെടെയുള്ള മുതിർന്ന നേതാക്കൾ ഉണ്ടെന്ന് അവർ ഓർമിപ്പിച്ചു. ഇത്തരം സമരമുറകളുമായി മറ്റെവിടെയെങ്കിലുമോ പോയാൽ എന്തായിരിക്കും അവസ്ഥയെന്ന് അവർ ചോദിച്ചു. ഒരു ആരോഗ്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ അവസാനം കാണണം എന്നുള്ള ആഗ്രഹം കൊണ്ടാണല്ലോ അവർ രാവിലെ അതിക്രമിച്ചു കയറി റീത്ത് വയ്ക്കുന്നതെന്നും പികെ ശ്രീമതി കുറ്റപ്പെടുത്തി.
ഏതൊരു വിഷയത്തിലും പ്രതിഷേധം അറിയിക്കേണ്ടത് ജനാധിപത്യപരമായ രീതിയിലായിരിക്കണം. അക്രമാസക്തരായി സാധനങ്ങൾ തകർക്കുകയും വീടിൻ്റെ വാതിലിനു മുന്നിൽ റീത്ത് വയ്ക്കുകയും ചെയ്തത് കേരളത്തിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിൽ ആദ്യമായാണ്. ഇത് കേരളീയ സംസ്കാരത്തിന് ഒരു തരത്തിലും യോജിച്ചതല്ല. ആരോഗ്യ വകുപ്പ് ഏറ്റവും മികച്ച നിലയിൽ കൈകാര്യം ചെയ്ത് ജനങ്ങൾക്കിടയിൽ നല്ല അഭിപ്രായം നേടുന്ന മന്ത്രിയെ അധിക്ഷേപിക്കാനും അവർക്കെതിരെ തെറ്റിദ്ധാരണ ഉണ്ടാക്കാനുമുള്ള ദുരുദ്ദേശത്തോടെ ആസൂത്രിതമായി നടപ്പിലാക്കിയ സമരാഭാസമാണിത്. രാഷ്ട്രീയമായ വിയോജിപ്പുകൾ പ്രകടിപ്പിക്കേണ്ടത് ഇത്തരത്തിലുള്ള നികൃഷ്ടമായ രീതിയിലല്ലെന്നും അവർ വ്യക്തമാക്കി.
