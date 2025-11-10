ETV Bharat / state

മാഗ്നയും പാര്‍വതിയും; ഭരണം നിലനിർത്താൻ 30 വയസിൽ താഴെയുള്ള 13 സ്ഥാനാർഥികളെ ഇറക്കി എൽഡിഎഫ്

മാധ്യമരംഗത്ത് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്കിറങ്ങുന്ന പാർവതി എന്ന 25 കാരിയാണ് മറ്റൊരു യുവമുഖം

LDF BANKS ON YOUTH POWER
മാഗ്ന, പാര്‍വതി (ETV Bharat)
തിരുവനന്തപുരം: തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്ക് ചെറുപ്പക്കാരുടെ സംഘത്തെ ഇറക്കുന്ന തന്ത്രം പല തവണ ഇടതുപക്ഷ മുന്നണി പയറ്റിയിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളെ മേയറാക്കി ദേശീയ ശ്രദ്ധ പിടിച്ചു പറ്റിയ രാഷ്ട്രീയ നീക്കമാണ് എൽഡിഎഫ് നടത്തിയത്. ഇത്തവണയും 30 വയസിന് താഴെയുള്ള 13 സ്ഥാനാർഥികളെയാണ് തിരുവനന്തപുരം കോർപ്പറേഷൻ ഭരണം നിലനിർത്താൻ വിവിധ വാർഡുകളിലായി എൽഡിഎഫ് വിന്യസിച്ചിട്ടുള്ളത്.

അധ്യാപകരും ഐടി തൊഴിലാളികളും വിദ്യാർഥികളും ഉൾപ്പെട്ട ചെറുപ്പക്കാരുടെ നിരയിൽ ഇത്തവണത്തെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞ സ്ഥാനാർഥി അലത്തറ വാർഡിൽനിന്ന് ജനവിധി തേടുന്ന 23 വയസുകാരിയായ മാഗ്ന ബി ആണ്. അനസ്തേഷ്യ വിദ്യാർഥിയായ മാഗ്ന എസ്എഫ്ഐ കോളജ് യൂണിയൻ പ്രതിനിധിയും ഡിവൈഎഫ്ഐ മേഖല കമ്മിറ്റി അംഗവുമാണ്. നിലവിൽ അലത്തറ ബ്രാഞ്ച് അംഗം കൂടിയാണ് മാഗ്ന.

ഭരണം നിലനിർത്താൻ യുവതരംഗം (ETV Bharat)

അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് എൽഡിഎഫ് സ്ഥാനാർഥിയായി തിരഞ്ഞെടുത്തതെന്നും നിലവിൽ ബിജെപി ഭരിക്കുന്ന വാർഡ് തിരിച്ചു പിടിക്കാനാകുമെന്നും മാഗ്ന ഇ ടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. ജനങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചു വരികയാണ്. ശുഭ പ്രതീക്ഷയാണുള്ളതെന്നും മാഗ്ന പറഞ്ഞു. അതേ സമയം സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിലെ ഏറ്റവും പ്രായം കുറഞ്ഞയാളെ കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പാർട്ടി തീരുമാനത്തെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യത്തിന് അത്ര വലിയ പ്രതീക്ഷകളില്ലെന്നായിരുന്നു മാഗ്നയുടെ മറുപടി. സ്ഥാനാർത്ഥിയാണെന്ന് അറിഞ്ഞപ്പോൾ തന്നെ ആശ്ചര്യമായിരുന്നു തോന്നിയത്. വാർഡിലെ ജനങ്ങളുമായി സംസാരിച്ചപ്പോൾ ഒപ്പമുണ്ടാകുണെന്നും നീ ജയിച്ചു വരണമെന്നുമുള്ള പ്രതികരണമാണ് ലഭിച്ചത്. ഇന്ന് മുതൽ സജീവ പ്രചരണം തുടങ്ങുകയാണെന്നും മാഗ്ന വ്യക്തമാക്കി.

മാധ്യമരംഗത്ത് നിന്ന് തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ഗോദയിലേക്കിറങ്ങുന്ന പാർവതി എന്ന 25 കാരിയാണ് മറ്റൊരു യുവമുഖം. എൽഎൽബി ബിരുദധാരിയായ പാർവതി കുറച്ചുകാലം അഭിഭാഷകയായും പ്രവൃത്തിച്ചിട്ടുണ്ട്. തിരുവനന്തപുരം മുറിഞ്ഞപാലം സ്വദേശിയായ പാർവതി ദേശാഭിമാനി തിരുവനന്തപുരം യൂണിറ്റിലെ മാധ്യമ പ്രവർത്തകയാണ്. പുതുതായി രൂപം കൊണ്ട ഗൗരീശപട്ടം വാർഡിൽ എൽഡിഎഫിനാണ് മുൻതൂക്കമെന്നും വിജയപ്രതീക്ഷയുണ്ടെന്നും സി പാർവതിയും വ്യക്തമാക്കി.

മുൻ മേയർ കെ ശ്രീകുമാർ, സിപിഎം പാളയം ഏരിയ സെക്രട്ടറി വഞ്ചിയൂർ ബാബു, എസ്‌ പി ദീപക് എന്നിവരെ മുൻനിർത്തിയാണ് ഇടതുമുന്നണി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്നത്. കൂടാതെ, തുടർച്ചയായി രണ്ടു തവണ മത്സരിച്ച ചിലർക്ക് ഇത്തവണയും അവസരം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. 30 വയസിന് താഴെ 13 പേരും 40 വയസിന് താഴെ 12 പേരും സ്ഥാനാർഥി പട്ടികയിൽ ഇടം നേടി. നിലവിലെ ഡെപ്യൂട്ടി മേയർ പികെ രാജുവിൻ്റെ മകളും എഐവൈഎഫിൻ്റെ പ്രമുഖ നേതാവുമായ തൃപ്തി രാജും മത്സര രംഗത്തുണ്ട്.

Also Read: തിരുവനന്തപുരം കോർപറേഷൻ: എൽഡിഎഫ് 93 വാർഡുകളിലെ സ്ഥാനാർഥികളെ പ്രഖ്യാപിച്ചു; പ്രമുഖ നേതാക്കൾ മത്സരരംഗത്ത്

