ഒരു രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടി രണ്ടു വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടം; തിരികെ ലഭിക്കുന്നത് 3101 രൂപ, ഐആർസിടിസിക്കെതിരെ പോരാടി ജയിച്ച് യുവാവ്
തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തുക പൂർണമായി നൽകാത്തതിനെ ചോദ്യംചെയ്താണ് യാത്രക്കാരൻ ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്
Published : November 4, 2026 at 7:06 PM IST
കാസർകോട്: ഒരു രൂപയ്ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള രണ്ടു വർഷത്തെ നിയമ പോരാട്ടം വിജയം കണ്ടു. പരാതിക്കാരന് ലഭിക്കുക 3100 രൂപയും നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രൂപയും.
ന്യായം നമ്മുടെ ഭാഗത്ത് ആണെങ്കിൽ നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു രൂപ പോലും തിരിച്ചു കിട്ടുമെന്നുള്ള കോടതിയുടെ ഉറപ്പായിരുന്നു ഈ വിധി. 2024 ഓഗസ്റ്റ് 11 ന് മുളിയാർ കാനത്തൂരിലെ യുവ അഭിഭാഷകനായ സഞ്ജയ് രാജ് 553 രൂപ നൽകി എസി ത്രീ ടയർ ട്രെയിൻ ടിക്കറ്റ് ബുക്ക് ചെയ്തു. ഓഗസ്റ്റ് 20ന് യാത്ര ചെയ്യാനായിരുന്നു ടിക്കറ്റ് എടുത്തത്. യാത്രയ്ക്ക് 48 മണിക്കൂറിലധികം ശേഷിക്കെ ഓഗസ്റ്റ് 17ന് ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കി. റദ്ദാക്കൽ ചാർജായി 180 രൂപയും അതിൻ്റെ അഞ്ച് ശതമാനം ജിഎസ്ടിയായ ഒൻപതു രൂപയും കുറച്ചശേഷം യാത്രക്കാരന് തിരികെ ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്നത് 341 രൂപയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഐആർസിടിസി സഞ്ജയ് രാജിൻ്റെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് കൈമാറിയത് 340 രൂപ മാത്രം. ഒരു രൂപ ആണെങ്കിലും ആരെയും പറ്റിക്കാൻ പാടില്ല എന്ന ചിന്തയിലാണ് നിയമപരമായി മുന്നോട്ട് നീങ്ങിയതെന്ന് സഞ്ജയ് പറഞ്ഞു.
തനിക്ക് ലഭിക്കേണ്ട തുക പൂർണമായി നൽകാത്തതിനെ ചോദ്യംചെയ്താണ് യാത്രക്കാരൻ ഉപഭോക്തൃ കമ്മിഷനെ സമീപിച്ചത്. പരാതി ഭാഗികമായി അംഗീകരിച്ച കമ്മിഷൻ, കുറച്ച ഒരു രൂപ ഒൻപതുശതമാനം പലിശ സഹിതം തിരികെ നൽകാനും സേവനത്തിലെ വീഴ്ചയ്ക്കും അന്യായമായ വ്യാപാരരീതിക്കും 100 രൂപ നഷ്ടപരിഹാരം നൽകാനും നിർദേശിച്ചു. പരാതിക്കാരന് നിയമനടപടികൾക്കായി ചെലവായ 3,000 രൂപയും നൽകണം.
ഇന്ത്യൻ റെയിൽവേ കാറ്ററിങ് ആൻഡ് ടൂറിസം കോർപ്പറേഷനോട് (ഐആർസിടിസി) കാസർകോട് ജില്ലാ ഉപഭോക്തൃ തർക്കപരിഹാര കമ്മിഷനാണ് ഉത്തരവിട്ടത്.
നേരത്തെ ഒരു ഷൂ മേടിച്ചതുമായുള്ള തർക്കത്തിൽ പ്രമുഖ ചെരുപ്പ് കമ്പനിക്കെതിരെ പോരാടി സഞ്ജയ് അനുകൂല വിധി നേടിയിരുന്നു.
ഒൻപതുശതമാനം പലിശയും നൽകണം
ടിക്കറ്റ് റദ്ദാക്കിയ 2024 ഓഗസ്റ്റ് 17 മുതൽ തുക തിരികെ നൽകുന്നതുവരെ ഒരു രൂപയ്ക്ക് ഒൻപതു ശതമാനം പലിശയും നൽകണമെന്ന് കോടതി ഉത്തരവിട്ടിട്ടുണ്ട്. 30 ദിവസത്തിനകം ഉത്തരവ് പാലിക്കണമെന്നും നിർദേശിച്ചിട്ടുണ്ട്. കമ്മിഷൻ പ്രസിഡൻ്റ് കെ. കൃഷ്ണൻ, അംഗം കെ. ജി. ബീന എന്നിവരടങ്ങിയ ബെഞ്ചിൻ്റേതാണ് ഉത്തരവ്.
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