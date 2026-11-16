ബിഷ്ണോയ് സംഘാംഗം ഗുരുമൂർത്തിയുമായി ഒറ്റപ്പാലത്ത് തെളിവെടുപ്പ്; മുംബൈ ബന്ധവും അന്വേഷിക്കുന്നു
ഗുരുമൂർത്തിയുടെ കേരളത്തിലെ താമസം, പ്രാദേശിക ബന്ധങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം (Gurumurthy Lawrence Bishnoi Link)
Published : November 16, 2026 at 12:23 PM IST
പാലക്കാട്: അധോലോക കുറ്റവാളി ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയിയുടെ സംഘവുമായി ബന്ധമുണ്ടെന്ന സംശയത്തിൽ യുഎപിഎ ചുമത്തി അറസ്റ്റ് ചെയ്ത ഗുരുമൂർത്തിയെ ഒറ്റപ്പാലത്തെ തൊഴിലിടത്തിലെത്തിച്ച് പൊലീസ് തെളിവെടുപ്പ് നടത്തി. പ്രതി ഏഴ് മാസത്തോളം ജോലി ചെയ്തിരുന്ന ഒറ്റപ്പാലം തൃക്കങ്ങോട്ടെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെത്തിച്ചാണ് തൃശൂർ എസിപി ടി ആർ രാജേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള അന്വേഷണസംഘം നിർണായക തെളിവുകൾ ശേഖരിച്ചത്.
ഗുരുമൂർത്തിയുടെ കേരളത്തിലെ താമസം, പ്രാദേശിക ബന്ധങ്ങൾ, സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ എന്നിവ സംബന്ധിച്ച കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ കണ്ടെത്തുകയാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. കേന്ദ്ര ഇൻ്റലിജൻസ് ബ്യൂറോ നൽകിയ രഹസ്യ വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലായിരുന്നു ഗുരുമൂർത്തിയെ പൊലീസ് നിരീക്ഷണത്തിലാക്കിയത്. തുടർന്ന് തൃശൂർ എസിപി ടി ആർ രാജേഷിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള പ്രത്യേക സംഘം കഴിഞ്ഞ വ്യാഴാഴ്ച പുലർച്ചെ ഒറ്റപ്പാലം തൃക്കങ്ങോട്ടുനിന്ന് ഇയാളെ പിടികൂടുകയായിരുന്നു. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഗുരുമൂർത്തി ലോറൻസ് ബിഷ്ണോയ് സംഘവുമായി ടെലിഗ്രാം ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഓൺലൈൻ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി നിരന്തരം ബന്ധപ്പെട്ടിരുന്നതായാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ കണ്ടെത്തൽ.
ജയിലിൽനിന്ന് കസ്റ്റഡിയിൽ; സ്ഥാപനത്തിൽ വിശദ പരിശോധന
അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ കോടതിയിൽ ഹാജരാക്കിയ ഗുരുമൂർത്തിയെ വിയ്യൂരിലെ അതീവ സുരക്ഷാ ജയിലിലേക്ക് മാറ്റിയിരുന്നു. തുടർന്ന് കൂടുതൽ ചോദ്യം ചെയ്യലിനായി കോടതി മുഖേന പൊലീസ് കസ്റ്റഡിയിൽ വാങ്ങിയാണ് തെളിവെടുപ്പിനായി ഒറ്റപ്പാലത്ത് എത്തിച്ചത്. പ്രതി ജോലി ചെയ്തിരുന്ന വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലെത്തിച്ച് അവിടുത്തെ ജോലിയുടെ സ്വഭാവം, സ്ഥാപനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഇടപാടുകൾ, താമസസ്ഥലവുമായുള്ള ബന്ധം തുടങ്ങിയ കാര്യങ്ങൾ അന്വേഷണ സംഘം വിശദമായി പരിശോധിച്ചു.
മുംബൈ ബന്ധവും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും
ഗുരുമൂർത്തിയുടെ പശ്ചാത്തലം പരിശോധിച്ച പൊലീസ് ഇയാൾക്ക് തമിഴ്നാട്ടിലും മഹാരാഷ്ട്രയിലെ നവി മുംബൈയിലും വിപുലമായ ബന്ധങ്ങളുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. തമിഴ്നാട് സ്വദേശിയായ ഇയാൾ ദീർഘകാലം മുംബൈയിൽ താമസിച്ചിരുന്നതായും അവിടെ ഫോട്ടോഗ്രാഫറായി പ്രവർത്തിച്ചിരുന്നതായും വിവരമുണ്ട്. മുംബൈയിലെ പ്രമുഖ വ്യക്തികളുടെയും ബോളിവുഡ് താരങ്ങളുടെയും സഞ്ചാരപാതകളും സന്ദർശന സ്ഥലങ്ങളും ചിത്രീകരിച്ച് ബിഷ്ണോയ് സംഘത്തിന് കൈമാറിയെന്ന സംശയവും അന്വേഷണത്തിലുണ്ട്. ഇതിന് പ്രതിഫലമായി വിദേശ കറൻസിയിൽ പണം ലഭിച്ചെന്നും ബന്ധുവിൻ്റെ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ട് വഴി ഇത് ഇന്ത്യൻ രൂപയിലേക്ക് മാറ്റിയെന്നുമാണ് പൊലീസിന് ലഭിച്ചിട്ടുള്ള വിവരം. വിവിധ ബാങ്ക് അക്കൗണ്ടുകളിലൂടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പൊലീസ് പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
യഷ് സിങ്ങുമായുള്ള ബന്ധവും റിക്രൂട്ട്മെൻ്റും
ഗുരുമൂർത്തിയുടെ അറസ്റ്റിന് പിന്നാലെ പുറത്തുവന്ന മറ്റൊരു നിർണായക വിവരം നവി മുംബൈ സ്വദേശിയായ യഷ് സിങ്ങുമായുള്ള ബന്ധമാണ്. മുംബൈയിലെ ജൂത മതസ്ഥാപനങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങളും ചിത്രങ്ങളും ശേഖരിച്ചെന്ന കേസിൽ മഹാരാഷ്ട്ര ഭീകരവിരുദ്ധ സേന പിടികൂടിയ യഷ് സിങ്ങിനെ ഗുരുമൂർത്തി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതാണെന്നാണ് അന്വേഷണ സംഘത്തിൻ്റെ സംശയം. ഇതിനായി യഷ് സിങ്ങിന് പലതവണയായി പണം നൽകിയതായും പൊലീസ് കണ്ടെത്തിയതായി റിപ്പോർട്ടുകളുണ്ട്. യുവാക്കളെ കണ്ടെത്തി വിവിധ ദൗത്യങ്ങൾ ഏൽപിക്കുന്നതിൽ ഗുരുമൂർത്തിക്ക് പങ്കുണ്ടോയെന്നും അന്വേഷണസംഘം പരിശോധിക്കുന്നുണ്ട്. ഇരുവരും തമ്മിലുള്ള ആശയവിനിമയങ്ങളും സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകളും പൊലീസ് വിശദമായി പരിശോധിച്ചുവരികയാണ്.
Also Read: സവർക്കർ ചോദ്യാവലി വിവാദം: മാനദണ്ഡങ്ങൾ പാലിച്ചില്ലെന്ന് കണ്ടെത്തൽ; പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ ഡയറക്ടർക്ക് റിപ്പോർട്ട് കൈമാറി