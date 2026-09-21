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കേരളത്തിൽ ന്യൂനമർദത്തിനു പിന്നാലെ ന്യൂനമർദ പാത്തി; വരും ദിവസങ്ങളില്‍ ശക്തമായ മഴ, വിവിധ ജില്ലകളില്‍ ജാഗ്രതാനിര്‍ദേശം

അടുത്ത അഞ്ചു ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത, ന്യൂന മർദം ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഒഡിഷ ആന്ധ്ര തീരത്ത് എത്തുമ്പോഴുള്ള സ്വാധീത്തിൽ ആണ് കേരളത്തിലും മഴ 24 മുതൽ ലഭിക്കുന്നത്.

HEAVY RAINFALL KERALA IMD KERALA WEATHER കാലാവസ്ഥ WEATHER UPDATE KERALA
Representational image (Getty Image)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 2:54 PM IST

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കാസർകോട് : ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ഉണ്ടായ ന്യൂന മർദ്ദത്തിനു പിന്നാലെ കേരളത്തിലേക്ക് നീളുന്ന ന്യൂന മർദ്ദപാതിയുടെ സ്വാധീനത്തിൽ അടുത്ത ദിവസങ്ങളില്‍ പരക്കെ മഴയെന്നു കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം. ഞായറാഴ്‌ച ലഭിച്ചത് ന്യൂന മർദ്ദ സ്വാധീന മഴയാണെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ലഭിക്കുന്നത് ന്യൂനമർദ്ദ പാത്തിയുടെ സ്വാധീനത്തിലാണ്.

നാലു ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. നാളെ മാത്രമാണ് മുന്നറിയിപ്പുകൾ ഒന്നും നൽകാത്തത്. ഇന്ന് എട്ടു ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലർട്ട് നൽകിയിട്ടുണ്ട്. തൃശൂർ മുതൽ തിരുവനന്തപുരം വരെയാണ് യെല്ലോ അലർട്ട്. 23 ന് പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം, 24 ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, മലപ്പുറം 25 ന് കാസർകോട്, കണ്ണൂർ,വയനാട്, കോഴിക്കോട്, മലപ്പുറം, പത്തനംതിട്ട, കൊല്ലം, തിരുവനന്തപുരം ജില്ലകളിലും യെലോ അലെർട് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകി.

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ശക്തമായ മഴയാണ് നാലു ദിവസം പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. ന്യൂന മർദം ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഒഡിഷ ആന്ധ്ര തീരത്ത് എത്തുമ്പോഴുള്ള സ്വാധീത്തിൽ ആണ് കേരളത്തിലും മഴ 24 മുതൽ ലഭിക്കുന്നത്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ സജീവമായതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്. കേരളത്തിലും ലക്ഷദ്വീപിലും മിക്കയിടത്തും മഴ പെയ്‌തു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ ഉടുമ്പന്നൂരിലാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ മഴ ലഭിച്ചത്. കഴിഞ്ഞ 24 മണിക്കൂറിനിടെ 13 സെൻ്റീമീറ്റർ മഴ ഈ സ്ഥലത്ത് ലഭിച്ചു. ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ പീരുമേടും മലപ്പുറം ജില്ലയിലെ അങ്ങാടിപുറത്തുമാണ് അതിരപ്പള്ളിയിലും (തൃശൂർ ജില്ല) 11 സെൻ്റീമീറ്റർ വീതവും മഴ ലഭിച്ചു.

അടുത്ത അഞ്ച് ദിവസത്തേക്കുള്ള മഴ സാധ്യത പ്രവചനം

വിവിധ ജില്ലകളിൽ കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മഞ്ഞ (Yellow) അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിരിക്കുന്നു.

21/09/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ

23/09/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട

24/09/2026: മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസറഗോഡ്

25/09/2026: തിരുവനന്തപുരം, കൊല്ലം, പത്തനംതിട്ട, മലപ്പുറം, കോഴിക്കോട്, വയനാട്, കണ്ണൂർ, കാസർകോട്

എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് മഞ്ഞ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുള്ളത്. ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യതയാണ് പ്രവചിക്കപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്. 24 മണിക്കൂറിൽ 64.5 മില്ലിമീറ്റർ മുതൽ 115.5 മില്ലിമീറ്റർ വരെ മഴ ലഭിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തെയാണ് ശക്തമായ മഴ എന്നത് കൊണ്ട് അർത്ഥമാക്കുന്നത്.

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HEAVY RAINFALL KERALA
IMD KERALA WEATHER
കാലാവസ്ഥ
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