സംസ്ഥാനത്ത് മഴക്കെടുതി രൂക്ഷം; രണ്ട് ജില്ലകളിൽ ഓറഞ്ച് അലെർട്ട്, ജാഗ്രതാ നിർദേശം
ശക്തമായ മഴക്കും മണിക്കൂറിൽ 40 കിലേമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ശക്തമായും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ്.
Published : September 20, 2026 at 7:45 PM IST
തിരുവനന്തപുരം: സംസ്ഥാനത്ത് മഴ കനക്കുന്നു. അടുത്ത മൂന്ന് മണിക്കൂർ നേരത്തേക്ക് ഇടുക്കി, കോട്ടയം ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ വകുപ്പ് ഓറഞ്ച് അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇവിടങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴക്കും സാധ്യതയുണ്ട്. മണിക്കൂറിൽ 40 കിലേമീറ്റർ വേഗത്തിൽ ശക്തമായും കാറ്റിനും സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ വകുപ്പ് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
കടുത്ത ചൂടിന് ആശ്വാസമേകി കൊണ്ടാണ് സംസ്ഥാനത്തെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിൽ ഇന്ന് ശക്തമായ മഴ ലഭിച്ചത്. എന്നാൽ വൈകുന്നേരത്തോടുകൂടി മഴ കൂടുതൽ ശക്തി പ്രാപിക്കുകയാണ്. അഞ്ച് ജില്ലകളില്ലാണ് കാലാവസ്ഥാ കേന്ദ്രം ഇന്ന് യെലോ അലർട്ട് പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുണ്ട്. കണ്ണൂർ, വയനാട്, എറണാകുളം, പത്തനംതിട്ട, തിരുവനന്തപുരം എന്നീ ജില്ലകളിലാണ് ഇന്ന് യെലോ അലർട്ടുള്ളത്.
ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ രൂപപ്പെട്ട ന്യൂനമർദത്തെ തുടർന്നാണ് കേരളത്തിൽ മഴ ശക്തമാവുന്നത്. ഇത് ഒഡീഷ ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക് നീങ്ങുകയാണ്. ഈ സമയത്ത് കേരളത്തിൽ മഴ ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും ഒഡീഷ ആന്ധ്ര തീരത്തിനു അടുത്ത് എത്തുമ്പോൾ വീണ്ടും ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്ന് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചു. തീരത്തോടടുക്കും തോറും ന്യൂനമർദം അതി തീവ്ര ന്യൂനമർദമായി മാറാനും സാധ്യത ഉണ്ട്.
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ഇനിയുള്ള മൂന്ന് ദിവസം ശക്തമായ മഴ മുന്നറിയിപ്പിലെങ്കിലും തെളിഞ്ഞ അന്തരീക്ഷം ആയിരിക്കില്ല. ഒറ്റപ്പെട്ട ഇടങ്ങളിൽ മഴ ലഭിക്കും. ന്യൂനമർദം അതിതീവ്ര ന്യൂനമർദമായി ഒഡീഷ ആന്ധ്ര തീരത്തേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ വടക്കൻ ജില്ലകളിലാണ് കൂടുതൽ മഴ പ്രതീക്ഷിക്കുന്നത്. 24ന് തീരത്തോട് അടുക്കും എന്നാണ് കരുതുന്നത്. കാസർകോട്, കണ്ണൂർ, കോഴിക്കോട് ജില്ലകളിൽ 24ന് മുന്നറിയിപ്പ് നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
ഇടുക്കിയിൽ രണ്ട് മരണം
വട്ടവട കൊട്ടാക്കമ്പൂർ മേലേവയലിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കിടെ വീട് തകർന്നുവീണ് വൈദ്യുതാഘാതമേറ്റ് രണ്ട് പേർ മരിച്ചു. ബാലകൃഷ്ണൻ, ചിന്നു എന്നിവരാണ് മരിച്ചത്. ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ ഭാര്യയ്ക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഇവരെ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
അപകടസമയത്ത് മൂന്ന് പേരാണ് വീട്ടിലുണ്ടായിരുന്നത്. ഉച്ചയ്ക്ക് 12 മണിയോടെ ആരംഭിച്ച മഴ മേഖലയിൽ അതിശക്തമായി തുടരുകയായിരുന്നു. ഇതിനിടെയാണ് വീട് പൂർണമായും തകർന്നുവീണത്. നിലവിൽ മറ്റ് അപകടങ്ങൾ ഒന്നും മേഖലയിൽ ഇതുവരെ റിപ്പോർട്ട് ചെയ്തിട്ടില്ല.
മീനച്ചിലാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു
ശക്തമായ മഴയിൽ മീനച്ചിലാറ്റിൽ ജലനിരപ്പ് ഉയരുന്നു. ജില്ലയുടെ കിഴക്കൻ മേഖലകളായ തീക്കോയി, തലനാട്, വാഗമൺ പ്രദേശങ്ങളിൽ ശക്തമായ മഴയാണ് അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തീക്കോയി പ്രദേശത്ത് ആറ്റിൽ ശക്തമായ ഒഴുക്ക് അനുഭവപ്പെടുന്നുണ്ട്.
മീനച്ചിലാറ്റിൽ കിഴക്കൻ മേഖലകളിൽ കുത്തൊഴുക്കും കലങ്ങിമറഞ്ഞ വെള്ളവും ഉരുൾപൊട്ടലോ മണ്ണിടിച്ചിലിനോ കാരണമാകാം എന്നും സംശയമുണ്ട്. വാഗമണ്ണിൽ ശക്തമായ മഴയിൽ വാഹനഗതാഗതവും തടസപ്പെട്ടു.
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