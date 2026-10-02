വെളുത്തുള്ളി ഡബിൾ സെഞ്ച്വറി കടന്നു, ബീൻസ് സെഞ്ച്വറി അടിച്ചു; പച്ചക്കറി വില കേട്ടാൽ ഞെട്ടും
തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട കടുത്ത മഴക്കുറവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഉൽപ്പാദനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചത്.
Published : October 2, 2026 at 9:05 PM IST
ജോജി ജോൺ
ഇടുക്കി: സാധാരണക്കാരൻ്റെ അടുക്കള ബജറ്റിൻ്റെ താളം തെറ്റിച്ചുകൊണ്ട് സംസ്ഥാനത്ത് പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയരുന്നു. നിത്യോപയോഗ സാധനങ്ങളിൽ ഭൂരിഭാഗത്തിനും തൊട്ടാൽ പൊള്ളുന്ന വിലയാണ് നിലവിൽ വിപണിയിൽ അനുഭവപ്പെടുന്നത്. തമിഴ്നാട് ഉൾപ്പെടെയുള്ള അയൽ സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ അനുഭവപ്പെട്ട കടുത്ത മഴക്കുറവും കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനവും ഉൽപ്പാദനത്തെ പ്രതികൂലമായി ബാധിച്ചതാണ് വിപണിയിലെ ഈ വലിയ വിലക്കയറ്റത്തിന് കാരണം. വരും ദിവസങ്ങളിലും പച്ചക്കറി ലഭ്യത കുറയുന്നതോടെ വില ഇനിയും ഉയരുമെന്നാണ് വ്യാപാരികൾ നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ്.
ബീൻസും വെളുത്തുള്ളിയും മുൻപന്തിയിൽ; പൊള്ളിക്കുന്ന നിരക്കുകൾ
അടുക്കളയിലെ പ്രധാന കൂട്ടുകളായ ബീൻസിനും വെളുത്തുള്ളിക്കുമാണ് വിപണിയിൽ ഏറ്റവും ഉയർന്ന വില രേഖപ്പെടുത്തുന്നത്. ഹൈറേഞ്ചിലെ ചില്ലറ വിൽപ്പന കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ബീൻസ് കിലോഗ്രാമിന് 130 രൂപയിലാണ് വ്യാപാരം നടക്കുന്നത്. വെളുത്തുള്ളിക്ക് 250 രൂപ വരെ നൽകേണ്ട അവസ്ഥയാണ്.
വിപണിയിലെ പ്രധാന പച്ചക്കറി നിരക്കുകൾ
|പച്ചക്കറി
|നിരക്ക് (കിലോഗ്രാമിൽ)
|വെളുത്തുള്ളി
|200 മുതല് 250 രൂപ വരെ
|ബീൻസ്
|130 രൂപ
|ഇഞ്ചി
|140 രൂപ
|പയർ
|80 മുതല് 90 രൂപ വരെ
|പാവയ്ക്ക
|80 രൂപ
|സവാള
|65 രൂപ
|തക്കാളി
|50 മുതല് 60 രൂപ വരെ
|ചേന, മുരിങ്ങക്കോൽ, കോവയ്ക്ക
|60 രൂപ
|വഴുതന, പടവലം, ബീറ്റ്റൂട്ട്
|50 രൂപ
|കാബേജ്
|50 രൂപ
വരൾച്ചയും വിളനാശവും തിരിച്ചടിയായി
കേരളത്തിലേക്ക് പ്രധാനമായും പച്ചക്കറികൾ എത്തുന്ന തമിഴ്നാട്ടിലെ ഉൽപ്പാദന മേഖലകളിൽ ഉണ്ടായ കാലാവസ്ഥാ വ്യതിയാനമാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പ്രതിസന്ധിക്ക് പ്രധാന ഹേതു. കൃത്യസമയത്ത് മഴ ലഭിക്കാതിരുന്നതും കടുത്ത ചൂടും മൂലം പച്ചക്കറി കൃഷികൾ വൻതോതിൽ നശിച്ചു. ഇതോടെ അതിർത്തി കടന്നെത്തുന്ന ലോറികളുടെ എണ്ണത്തിലും വലിയ തോതിൽ കുറവുണ്ടായി. ആവശ്യത്തിന് വരവില്ലാത്തതും വിപണിയിൽ ആവശ്യക്കാർ ഏറിയതുമാണ് വില പെട്ടെന്ന് കുതിച്ചുയരാൻ വഴിവെച്ചത്.
ഹോട്ടൽ മേഖലയും കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിൽ
പച്ചക്കറി വില ആകാശത്തോളമുയർന്നതോടെ സാധാരണക്കാരായ ഉപഭോക്താക്കൾ മാത്രമല്ല, ഹോട്ടൽ-റെസ്റ്റോറൻ്റ് വ്യവസായവും കടുത്ത ആഘാതത്തിലാണ്. വിഭവങ്ങളുടെ വില പെട്ടെന്ന് കൂട്ടാൻ കഴിയാത്തതിനാൽ വലിയ സാമ്പത്തിക നഷ്ടമാണ് ഹോട്ടലുടമകൾ നേരിടുന്നത്. പച്ചക്കറി വിഭവങ്ങൾ പരിമിതപ്പെടുത്താനും ചില ഹോട്ടലുകൾ നിർബന്ധിതരാകുന്നുണ്ട്. സാമ്പത്തിക ഭാരം താങ്ങാനാവാതെ വലയുന്ന ജനങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസമേകാൻ ഹോർട്ടി കോർപ്പ് ഉൾപ്പെടെയുള്ള സർക്കാർ സംവിധാനങ്ങൾ വഴി ശക്തമായ വിപണി ഇടപെടലുകൾ അടിയന്തരമായി ഉണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാകുന്നു.
അവശ്യപച്ചക്കറികള് കിട്ടാനില്ലെന്ന് വ്യാപാരി
തമിഴ്നാട്ടിലും കേരളത്തിലും മഴകുറഞ്ഞതാണ് പച്ചക്കറി വില കുതിച്ചുയരാന് കാരണമെന്ന് വ്യാപാരിയായ ഷാജി പെരിയാക്കോട്ടിൽ പറയുന്നു. നിരവധി പച്ചക്കറികള് കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണെന്നും അദ്ദേഹം വ്യക്തമാക്കി. വില കൂടിയതോടെ ഉപഭോക്താക്കള് തീരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നതെന്നും അദ്ദേഹം കൂട്ടിച്ചേര്ത്തു.
"തമിഴ്നാട്ടില് മഴ ലഭിക്കാതെ ആയതോടെ ഏകദേശം അഞ്ച് ജില്ലകളില് കൃഷി ഇറക്കാന് കഴിഞ്ഞിട്ടില്ല. ഈ ജില്ലകളില് കൃഷി ഇറക്കാന് കഴിയാതെ ആയതോടെ കേരളത്തില് ഇത് വില വര്ധനവിലേക്ക് നയിച്ചു. മൈസൂരിലെ കാര്ഷിക വിളകളാണ് മറ്റൊരു ആശ്രയം. എന്നാല് അവിടെ ഗണ്യമായ കുറവ് വന്നതോടെ ഇറക്കുമതി തീരെ കുറഞ്ഞു. സാധാരണയായി ഈ സീസണില് വളരെ കുറഞ്ഞാണ് പച്ചക്കറി ലഭിക്കുന്നത്. എന്നാല് കാലാവസ്ഥ വ്യതിയാനം ഉണ്ടായതോടെ വില ആകാശത്തോളം കുതിച്ചുയരുന്ന അവസ്ഥയാണ്. വില കൂടിയതോടെ ഉപഭോക്താക്കള് തീരെ കുറഞ്ഞ അളവിലാണ് പച്ചക്കറി വാങ്ങുന്നത്. നിരവധി പച്ചക്കറികള് കിട്ടാനില്ലാത്ത അവസ്ഥയാണ്" ഷാജി പെരിയാക്കോട്ടിൽ പറഞ്ഞു.
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