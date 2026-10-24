ചാടി ചാടി നാട്ടിലെത്തി; ആയമ്പാറയിൽ അപൂർവ അതിഥി, കൗതുകത്തോടെ നാട്ടുകാർ
പെരിയ ആയമ്പാറയിലാണ് പശ്ചിമഘട്ട വനപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന അപൂർവയിനം ലംഗൂർ എന്നു വിളിക്കുന്ന ഹനുമാൻകുരങ്ങ് എത്തിയത്.
Published : October 24, 2026 at 1:46 PM IST
കാസർകോട്: പശ്ചിമഘട്ടത്തിൻ്റെ വന്യതയിൽ നിന്നും ചാടി ചാടി നാട്ടിൻപ്രദേശമായ പെരിയയിൽ എത്തിയ അതിഥിയെ കണ്ട് കൗതുകത്തോടെ നാട്ടുകാർ. പെരിയ ആയമ്പാറയിലാണ് പശ്ചിമഘട്ട വനപ്രദേശങ്ങളിൽ മാത്രം കണ്ടുവരുന്ന അപൂർവയിനം ലംഗൂർ എന്നു വിളിക്കുന്ന ഹനുമാൻ കുരങ്ങ് എത്തിയത്. സാധാരണയായി നാട്ടിൻപുറങ്ങളിൽ കണ്ടുവരാത്ത ഈ ഇനം കുരങ്ങ് എവിടെ നിന്നാണ് ആയമ്പാറയിൽ എത്തിയതെന്ന് വ്യക്തമല്ല.
ഗോവ, കർണാടക, കേരളം എന്നിവിടങ്ങളിലെ പശ്ചിമഘട്ട വനങ്ങളിലാണ് ലംഗൂർ എന്നു വിളിക്കുന്ന ഹനുമാൻ കുരങ്ങിനെ സാധാരണയായി കാണാറുള്ളത്. ജില്ലയിലെ ഇരിയണ്ണി, റാണിപുരം വനമേഖലകളിൽ ഇവയുടെ സാന്നിധ്യമുണ്ടെന്നും പറയപ്പെടുന്നു. ഈ പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് കൂട്ടംതെറ്റി എത്തിയതാകാമെന്നാണ് കരുതുന്നത്. സാധാരണ കുരങ്ങുകളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇവയ്ക്ക് മെലിഞ്ഞ ശരീരവും ചാരനിറത്തിലോ മഞ്ഞ കലർന്നതോ ആയ രോമങ്ങളും കറുത്ത മുഖവും കാതുകളും കൈകളുമാണുള്ളത്. ഇവയുടെ നീളമുള്ള വാലുകൾ പലപ്പോഴും ശരീരത്തിൻ്റെ നീളത്തേക്കാൾ കൂടുതലായിരിക്കും. പ്രധാനമായും ഇലകൾ തിന്നുന്ന ഇനങ്ങളാണിവ.
കേരളത്തിലെ സൈലൻ്റ് വാലി ഹനുമാൻ കുരങ്ങിൻ്റെ ഒരു ആവാസകേന്ദ്രമാണ്. Semnopithecus entellus എന്ന വർഗത്തിൽപ്പെട്ടതാണ് ഈ കുരങ്ങുകൾ. ഈ വർഗത്തിൽ പിന്നീട് ഏഴ് വ്യത്യസ്ത വർഗങ്ങളെ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇത് ഇന്ത്യയിൽ പൊതുവേ ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകൾ എന്ന പേരിൽ തന്നെയാണ് അറിയപ്പെടുന്നത്.
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പുരാണ ഹിന്ദു വാനര കഥാപാത്രമായ ഹനുമാനെ ചേർത്താണ് ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത്. ഹിന്ദിയിൽ ഇതിനെ ഹനുമാൻ ലംഗൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്നു. ഈ കുരങ്ങുകളെ ഹനുമാൻ്റെ വാനരസേനയിൽ അംഗങ്ങളായി കണക്കാക്കപ്പെടുന്നു. ഇവയുടെ കൈയും മുഖവും സീതയെ രക്ഷിക്കാനുള്ള ശ്രമത്തിനിടയിൽ പൊള്ളി എന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു.
ലംഗൂറിൻ്റെ പ്രധാന പ്രത്യേകതകൾ
ലംഗൂർ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഹനുമാൻ കുരങ്ങുകൾക്ക് പ്രത്യേകതകളേറെയാണ്. ഇവയുടെ ദേഹമാകെ ചാരനിറത്തിലോ വെളുത്ത നിറത്തിലോ ഉള്ള രോമങ്ങളും, മുഖം, ചെവികൾ, കൈപ്പത്തികൾ, പാദങ്ങൾ എന്നിവ പൂർണ്ണമായും കറുപ്പ് നിറത്തിലുമായിരിക്കും. ലംഗൂറിൻ്റെ വാലിന് സാധാരണയായി 27 മുതൽ 44 ഇഞ്ച് വരെ നീളം കാണാറുണ്ട്.
നടക്കുമ്പോൾ ഇവ വാലുകൾ മുകളിലേക്ക് വളച്ചുപിടിക്കുന്നു. ഇവ സസ്യഭുക്കുകളാണ്. മരങ്ങളുടെ കഠിനമായ ഇലകൾ, മുകുളങ്ങൾ, വേരുകൾ എന്നിവയാണ് പ്രധാന ആഹാരം. മരങ്ങൾക്കിടയിലൂടെ 5 മീറ്ററിലധികം ദൂരം വരെ അനായാസം ചാടാൻ ഇവർക്ക് കഴിയും. മരങ്ങളിൽ ജീവിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന ഇവ വളരെ അപൂർവമായേ നിലത്തിറങ്ങാറുള്ളൂ.
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