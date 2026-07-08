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ചൂരൽമല, മുണ്ടക്കൈയിൽ അടിയന്തര നീക്കങ്ങൾ; ജനങ്ങളെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ നിർദേശം

ദുരന്തസാഹചര്യം നേരിടുന്നതിനായി വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും പുനരധിവാസ നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു.

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മണ്ണിടിച്ചൽ തിരച്ചിൽ തുടരുന്നു (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : July 8, 2026 at 7:58 PM IST

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വയനാട്: കള്ളാടി തുരങ്കപാത നിർമാണ പ്രദേശത്തുണ്ടായ മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ചൂരൽമല, മുണ്ടക്കൈ, പുത്തുമല മേഖലകളിലെ ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷ ഉറപ്പാക്കാൻ സർക്കാർ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ നടപടികൾ ശക്തമാക്കി. ദുരന്തസാഹചര്യം നേരിടുന്നതിനായി വിവിധ സർക്കാർ വകുപ്പുകളുടെ ഏകോപനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനവും പുനരധിവാസ നടപടികളും പുരോഗമിക്കുകയാണെന്ന് അധികൃതർ അറിയിച്ചു. മന്ത്രി എപി അനിൽകുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ വിവിധ വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥരുമായി ചേർന്ന് പ്രദേശത്തെ സ്ഥിതിഗതികൾ വിലയിരുത്തി ആവശ്യമായ നിർദേശങ്ങൾ നൽകി.

ഒറ്റപ്പെട്ട മേഖലകളിൽ അടിയന്തര സഹായം

മണ്ണിടിച്ചിലിനെ തുടർന്ന് ഒറ്റപ്പെട്ടുപോയ പ്രദേശങ്ങളിലെ താമസക്കാർക്ക് ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കളും കുടിവെള്ളവും മറ്റ് അവശ്യസാധനങ്ങളും അടിയന്തരമായി എത്തിക്കാൻ റവന്യൂ വകുപ്പിനും മേപ്പാടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിനും നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്.

ചൂരൽമല, മുണ്ടക്കൈയിലെ ജനങ്ങളെ മാറ്റുന്നു (ETV Bharat)

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ഏറാട്ടുകുണ്ട്, കുപ്പച്ചി, പുഞ്ചിരിമട്ടം, താന്നിലോട്, താഴെ അരണമല, അയ്യപ്പൻ ഉന്നതികൾ തുടങ്ങിയ പ്രദേശങ്ങളിലുള്ളവരെ സുരക്ഷിത കേന്ദ്രങ്ങളിലേക്ക് മാറ്റാൻ വനം, പൊലീസ്, ഐടിഡിപി അധികൃതർക്ക് നിർദേശം നൽകിയതായും അധികൃതർ വ്യക്തമാക്കി.

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ സജീവമാക്കും

ചൂരൽമലയിലെ കുടുംബങ്ങൾക്ക് അടിയന്തര ചികിത്സ ഉറപ്പാക്കുന്നതിനായി ഡോക്‌ടർ, നഴ്‌സ്, ആവശ്യമായ മരുന്നുകൾ എന്നിവയോടുകൂടിയ ഹെൽത്ത് സബ് സെൻ്റർ സജ്ജമാക്കാൻ ജില്ലാ മെഡിക്കൽ ഓഫീസർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ടെന്നും ഉദ്യോഗസ്ഥർ അറിയിച്ചു.

ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലുള്ളവരുടെ സ്വകാര്യതയും സുരക്ഷയും ഉറപ്പാക്കാൻ ക്യാമ്പുകളിലേക്കുള്ള പ്രവേശനം കർശനമായി നിയന്ത്രിക്കും. സാഹചര്യത്തിൻ്റെ ഗൗരവം വിലയിരുത്തി ആവശ്യമെങ്കിൽ കൂടുതൽ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകൾ തുറക്കാനും തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട്.

ദുരന്തമേഖലയിൽ നിയന്ത്രണം

ദുരന്തബാധിത മേഖലയിലേക്ക് അനാവശ്യ പ്രവേശനത്തിന് കർശന നിയന്ത്രണം തുടരുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ, മേപ്പാടിയിൽ നിന്ന് ചൂരൽമല ഭാഗത്തേക്ക് അനിവാര്യ ആവശ്യങ്ങൾക്കായി പോകേണ്ട പ്രദേശവാസികൾക്ക് തടസമില്ലാതെ യാത്ര ചെയ്യാൻ ബന്ധപ്പെട്ട ഉദ്യോഗസ്ഥർക്ക് നിർദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട്. രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് തടസം ഉണ്ടാകാതെയും പ്രദേശവാസികൾക്ക് ബുദ്ധിമുട്ട് നേരിടാതെയും ക്രമീകരണങ്ങൾ ഒരുക്കുമെന്നും സർക്കാർ അറിയിച്ചു.

"ഇവിടെ ശക്തമായ രക്ഷാപ്രവർത്തനങ്ങൾ നടത്തുന്നുണ്ട്. മണ്ണിടിച്ചിലിൽ മൂന്ന് പേരുടെ മൃതദേഹം കണ്ടെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒൻപത് പേരോളം ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് ചികിത്സ കഴിഞ്ഞ് പുറത്തിറങ്ങി. എല്ലാവരും ഒരുപോലെ യുദ്ധകാലാടിസ്ഥാനത്തിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിൽ പങ്കെടുക്കുകയാണ്. എന്നാൽ ഇതുവരെയും ദുരന്തത്തിനു കാരണക്കാരായ കമ്പനി പ്രതികരിച്ചിട്ടില്ല" എന്ന് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് മുൻ ജില്ലാപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് സംഷാദ് മരയ്ക്കാർ പ്രതികരണം രേഖപ്പെടുത്തി.

അതേസമയം, വൈത്തിരി, പൊഴുതന ഗ്രാമപഞ്ചായത്തുകളിലും ജാഗ്രതാ നിർദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. മേപ്പാടി ഗവൺമെൻ്റ് പോളിടെക്‌നിക് കോളജിൽ ചേർന്ന അവലോകന യോഗത്തിൽ ഷാഫി പറമ്പിൽ എംപി, ഐസി ബാലകൃഷ്‌ണൻ എംഎൽഎ, വിവിധ ജനപ്രതിനിധികൾ, വകുപ്പ് ഉദ്യോഗസ്ഥർ എന്നിവർ പങ്കെടുത്തു. ജനങ്ങളുടെ സുരക്ഷയാണ് സർക്കാരിൻ്റെ പ്രഥമ പരിഗണനയെന്നും എല്ലാവരും ജാഗ്രത പാലിച്ച് ഔദ്യോഗിക നിർദേശങ്ങൾ കൃത്യമായി പിന്തുടരണമെന്നും അധികൃതർ അഭ്യർഥിച്ചു.

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LANDSLIDE IN WAYANAD
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