ETV Bharat / state

വയനാട് ദുരന്തം; 'വീടുകള്‍ ഈ മാസമെന്ന വാഗ്‌ദാനം വെള്ളത്തിലായി', പുനരധിവാസം വൈകുന്നതില്‍ പ്രതിഷേധം

വയനാട് സർക്കാർ ടൗൺഷിപ്പിൽ പ്രതിഷേധത്തിന്‍റെ അലയടികളുയർന്നു. രണ്ടാംഘട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം.

REHABILITATION DELAYED IN WAYANAD WAYANAD LANDSLIDE LANDSLIDE REHABILITATION WAYANAD വയനാട് ദുരന്തം
Protest in Wayanad. (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 10, 2026 at 5:33 PM IST

|

Updated : September 10, 2026 at 6:23 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

വയനാട്: മുണ്ടക്കൈ-ചൂരൽമല പുനരധിവാസ പദ്ധതിയിലെ എൽസ്റ്റൺ ടൗൺഷിപ്പിൽ വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത വീടുകൾ വൈകുന്നതിൽ രണ്ടാംഘട്ട ഗുണഭോക്താക്കൾ ടൗൺഷിപ്പിൽ പ്രതിഷേധ റാലി നടത്തി. കൈമാറ്റ തീയതി അടുത്തിട്ടും അടുത്തഘട്ട അർഹരെ കണ്ടെത്താനുള്ള നറുക്കെടുപ്പ് പോലും വൈകുന്നതാണ് പ്രതിഷേധത്തിന് ഇടയാക്കിയത്. ഈ മാസം 30നകം നടപടികൾ പൂർത്തിയാക്കിയില്ലെങ്കിൽ കലക്‌ടറേറ്റിന് മുന്നിലേക്ക് പ്രക്ഷോഭം വ്യാപിപ്പിക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.

സെപ്റ്റംബർ 30നകം വീടുകൾ കൈമാറുമെന്ന വാഗ്‌ദാനം വെള്ളത്തിലായതോടെയാണ് വയനാട് സർക്കാർ ടൗൺഷിപ്പിൽ പ്രതിഷേധത്തിന്‍റെ അലയടികളുയർന്നത്. രണ്ടാം ഘട്ടത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ട ഫെയ്‌സ്‌ ടു, ഫെയ്‌സ് 2B ലിസ്റ്റിലുള്ള 157 കുടുംബങ്ങളാണ് പോസ്റ്ററുകളുമായി ടൗൺഷിപ്പിലേക്ക് എത്തിയത്. ഒന്നാം സോണിൽ നിന്ന് ആരംഭിച്ച പ്രതിഷേധ റാലി അഞ്ചാം സോണിൽ അവസാനിച്ചു. ഫെയ്‌സ്‌ ഒന്നിലെ ഗുണഭോക്താക്കൾക്ക് വീടുകൾ കൈമാറി അവര്‍ താമസം ആരംഭിച്ചെങ്കിലും രണ്ടാംഘട്ടത്തിലുള്ളവരുടെ കാര്യത്തിൽ അനിശ്ചിതത്വം തുടരുകയാണ്.

പ്രതിഷേധത്തിൽ നിന്നും (ETV Bharat)

ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്‌സ്‌ആപ്പ് ചാനലില്‍ ജോയിന്‍ ചെയ്യാന്‍ ഈ ലിങ്കില്‍ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക

എന്നാല്‍ മാസങ്ങളായി വാടക വീടുകളിലും ബന്ധുവീടുകളിലുമായി കഴിയുന്ന കുടുംബങ്ങളാണ് കൃത്യമായ മറുപടിയില്ലാതെ ദുരിതത്തിലായിരിക്കുന്നത്. വാഗ്‌ദാനം ചെയ്‌ത തീയതി അടുത്തിട്ടും നറുക്കെടുപ്പ് പോലും നടത്താത്തതാണ് ഇവരെ പ്രകോപിപ്പിച്ചത്. മുൻപ് തോട്ടം തൊഴിലാളികളായിരുന്ന പലരും ജില്ലയുടെ വിവിധ ഭാഗങ്ങളിലേക്ക് വാടകയ്ക്ക് മാറിയതോടെ തൊഴിലും വരുമാനവുമില്ലാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. ഈ മാസം 30നുള്ളിൽ നറുക്കെടുപ്പ് പൂർത്തിയാക്കി അർഹരായവർക്ക് വീടുകൾ കൈമാറിയില്ലെങ്കിൽ സമരം കൂടുതൽ ശക്തമാക്കാനാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം.പുനരധിവാസം നീണ്ടുപോകുന്നതിൽ ദുരന്ത ബാധിതർക്കിടയിൽ പ്രതിഷേധം പുകയുകയാണ്.

Also read: പിണറായിക്കെതിരെ കേസെടുക്കുമോ? തീരുമാനം അടുത്ത മന്ത്രിസഭയിൽ; രാഷ്ട്രീയ ആയുധമാക്കാൻ യുഡിഎഫ്

Last Updated : September 10, 2026 at 6:23 PM IST

TAGGED:

REHABILITATION DELAYED IN WAYANAD
WAYANAD LANDSLIDE
LANDSLIDE REHABILITATION WAYANAD
വയനാട് ദുരന്തം
WAYANAD REHABILITATION DELAYED

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.