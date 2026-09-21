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ദേശീയപാത നിർമാണത്തിനിടയിൽ മുക്കാളിയിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ; വൻ ദുരന്തം ഒഴിവായത് തലനാരിഴയ്ക്ക്

മുക്കാളിയിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ. അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ അഞ്ചാമത്തെ മണ്ണിടിച്ചിലാണ് ഇപ്പോള്‍ സംഭവിച്ചത്

LANDSLIDE landslide Mukkali Vatakara disaster kerala National Highway construction
landslide Mukkali, Vatakara (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Kerala Team

Published : September 21, 2026 at 7:25 PM IST

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കോഴിക്കോട്: ദേശീയപാത നിർമാണം നടക്കുന്ന വടകര മുക്കാളിയിൽ വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിൽ ഉണ്ടായത് ആശങ്ക പരത്തുന്നു. ഏകദേശം പത്ത് മുതൽ പതിനഞ്ച് അടി വരെ ഉയരത്തിൽ നിന്നാണ് വൻതോതിൽ മണ്ണ് ഇടിഞ്ഞുവീണത്. അപകടസമയത്ത് തൊഴിലാളികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയതിനാലും, ഇടിഞ്ഞ മണ്ണ് ഹൈവേയിലേക്ക് പൂർണമായി വീഴാതെ തടസ്സപ്പെട്ടതിനാലും വലിയൊരു ദുരന്തമാണ് വഴിമാറിപ്പോയത്.

​നിർമാണ സ്ഥലത്തുണ്ടായിരുന്ന പതിനഞ്ചോളം തൊഴിലാളികൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ പോയതുകൊണ്ട് മാത്രമാണ് ജീവഹാനി ഒഴിവായത്. മണ്ണ് റോഡിലേക്ക് പതിക്കാതിരുന്നതിനാൽ ഈ സമയം റോഡിലൂടെ സഞ്ചരിച്ചിരുന്ന നിരവധി വാഹനങ്ങളും വൻ അപകടത്തിൽപ്പെടാതെ രക്ഷപ്പെടുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ ഭിത്തി തകർന്നതിനെ തുടർന്ന് സമീപത്തെ ഒരു വീട് നിലവിൽ കടുത്ത അപകടാവസ്ഥയിലാണ്.

മുക്കാളിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ പതിവ് (ETV Bharat)

ആവർത്തിക്കുന്ന അപകടങ്ങൾ:

കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടെ ഈ പ്രദേശത്ത് ഉണ്ടാകുന്ന അഞ്ചാമത്തെ മണ്ണിടിച്ചിലാണിത്. നേരത്തെ സുരക്ഷയുടെ ഭാഗമായി 'സോയിൽ നെയിലിങ്' നടത്തിയിരുന്നെങ്കിലും അത് പരാജയപ്പെടുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് കരാർ കമ്പനിയെ മാറ്റി പുതിയ കമ്പനിക്ക് നിർമാണച്ചുമതല നൽകിയിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായുള്ള സംരക്ഷണ ഭിന്തിയുടെ പണികൾ നടന്നു വരുന്നതിനിടയിലാണ് വീണ്ടും മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായത്.

LANDSLIDE landslide Mukkali Vatakara disaster kerala National Highway construction
മുക്കാളിയിൽ മണ്ണിടിച്ചിൽ (ETV Bharat)

​പ്രദേശത്ത് അടിയന്തരമായി ശാസ്ത്രീയമായ രീതിയിൽ സംരക്ഷണ ഭിത്തി നിർമിച്ചില്ലെങ്കിൽ വരും ദിവസങ്ങളിൽ വലിയ ദുരന്തങ്ങൾക്ക് സാധ്യതയുണ്ടെന്ന് എഞ്ചിനീയർമാരും വിദഗ്ധരും മുന്നറിയിപ്പ് നൽകുന്നു.

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അതേസമയം പാലാ, ഭരണങ്ങാനം, പൂഞ്ഞാർ മേഖലകളിൽ മഴ ശക്തമാണ്. ഈരാറ്റുപേട്ട വാഗമൺ റോഡിൽ കാരികാട് ടോപ്പിൽ മണ്ണിടിഞ്ഞു രണ്ടു കാറുകൾക്ക് മുകളിലേക്ക് വീണു. കനത്ത മഴയും മണ്ണിടിച്ചിലും കാരണം പത്തനംതിട്ട, ആലപ്പുഴ, കോട്ടയം, ഇടുക്കി, എറണാകുളം, തൃശൂർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ജില്ലകളിൽ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പുറപ്പെടുവിച്ചിട്ടുണ്ട്. പ്രദേശവാസികൾ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങൾ കർശനമായി പാലിക്കേണം. നാലു ദിവസം ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യത ഉണ്ടെന്നാണ് കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ വിലയിരുത്തൽ. ന്യൂന മർദം ശക്തി പ്രാപിച്ച് ഒഡിഷ ആന്ധ്ര തീരത്ത് എത്തുമ്പോഴുള്ള സ്വാധീത്തിൽ ആണ് കേരളത്തിലും മഴ 24 മുതൽ ലഭിക്കുന്നത്. തെക്കുപടിഞ്ഞാറൻ മൺസൂൺ കേരളത്തിൽ സജീവമായതായി കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം അറിയിച്ചിട്ടുണ്ട്.

അത്യാവശ്യ നിർദ്ദേശങ്ങൾ

  • മലയോര മേഖലകളിലൂടെയുള്ള രാത്രിയാത്രകൾ പൂർണ്ണമായി ഒഴിവാക്കണം.
  • ജലാശയങ്ങളിലും കടൽത്തീരങ്ങളിലും പോകുന്നത് ഒഴിവാക്കുക.
  • അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് മാറി താമസിക്കുക
  • ചിലയിടങ്ങളിൽ ഉയർന്ന തിരമാലകൾക്കും കടലാക്രമണത്തിനും സാധ്യതയുണ്ട്.

ഹെൽപ്പ് ലൈൻ നമ്പറുകൾ

  • സംസ്ഥാന തലം: 1070
  • ജില്ലാ തലം: 1077
  • കെഎസ്ഇബി: 1912

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TAGGED:

LANDSLIDE
LANDSLIDE MUKKALI VATAKARA
DISASTER KERALA
NATIONAL HIGHWAY CONSTRUCTION
LANDSLIDE MUKKALI VATAKARA

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