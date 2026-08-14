ചെറുപുഴയുടെ തീരം ഇടിയുന്നു; ഓരോ വർഷവും നഷ്ടമാവുന്നത് പത്ത് സെൻ്റോളം, ആശങ്കയിൽ നാട്ടുകാര്
മഴക്കാലത്ത് ചെറുപുഴയുടെ രൗദ്ര ഭാവത്തിൽ പുഴയുടെ തീരം വ്യാപകമായി ഇടിഞ്ഞ് പുഴയിൽ പതിക്കുന്നതാണ് തീരവാസികളുടെ ആശങ്കക്ക് പ്രധാന കാരണം.
Published : August 14, 2026 at 8:41 PM IST
കോഴിക്കോട്: മഴക്കാലം ഓരോരുത്തർക്കും ഓരോ അനുഭവമാണ്. ചിലർക്ക് അത് സന്തോഷമാണെങ്കിൽ മറ്റ് ചിലർക്ക് അത് ഓർക്കാൻ പോലും താത്പര്യമില്ലാത്ത കാര്യമാവും. ഓരോ കാലവർഷം ആരംഭിക്കുന്നത് മുതൽ മഴക്കാലം അവാസിനിക്കുന്നത് വരെ മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെറുപുഴയുടെ തീരവാസികൾക്ക് മനസിൽ ആധിയാണ്.
മഴക്കാലത്ത് ചെറുപുഴയുടെ രൗദ്ര ഭാവത്തിൽ പുഴയുടെ തീരം വ്യാപകമായി ഇടിഞ്ഞ് പുഴയിൽ പതിക്കുന്നതാണ് തീരവാസികളുടെ ആശങ്കക്ക് പ്രധാന കാരണം. മാവൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിലെ ചെട്ടിക്കടവ് മുതൽ തെങ്ങിലക്കടവ് വരെയുള്ള ഭാഗങ്ങളിലാണ് ഇത്തവണ വ്യാപകമായി കരയിടിഞ്ഞ് പുഴയിൽ പതിച്ചത്. തീരദേശത്ത് താമസിക്കുന്ന ഓരോ വ്യക്തകളുടെയും ധാരാളം സ്ഥലങ്ങളാണ് ഇങ്ങനെ പോയത്.
"ഒരു കാലത്ത് ചെറിയ പുഴയായിട്ടായിരുന്നു ഇത് ഒഴുകി പോയിരുന്നത്. ഇപ്പോൾ ഓരോ വർഷം തോറും വെള്ളത്തിൻ്റെ ഒഴുക്ക് കൂടുന്നത് കാരണം ഇവിടെയുള്ള സ്ഥലത്തിൻ്റെ ഓരോ ഭാഗങ്ങളായി ഒഴുകി പോവുകയാണ്. ഓരോ മഴക്കാലത്തും പത്ത് സെൻ്റോളം സ്ഥലമാണ് ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമാവുന്നത്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലും മറ്റ് സ്ഥലങ്ങളിലും നിവേദനം കൊടുത്തിരുന്നു. പക്ഷെ ഞങ്ങൾക്ക് യാതൊരുവിധ പരിഗണനയും കിട്ടിയിട്ടില്ല", നാട്ടുകാരനായ ദേവരാജൻ പറഞ്ഞു
പിന്നീട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് അന്നത്തെ മുഖ്യമന്ത്രി പിണറായി വിജയന് കത്ത് അയച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അതിൻ്റെ ഭാഗമായി ഞങ്ങൾക്ക് ഫണ്ട് പാസാക്കി തരാമെന്നും പറഞ്ഞിരുന്നു. എന്നാൽ ഭരണം മാറിയതോടെ പുതിയ എംഎൽഎക്ക് അപേക്ഷ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ചിരിക്കുകയാണ് ഞങ്ങൾ ഇപ്പോൾ എന്ന് ദേവരാജൻ പറഞ്ഞു.
ഇത്തവണയും വലിയതോതിൽ ആണ് കര ഇടിഞ്ഞ് ചെറുപുഴയിൽ പതിച്ചത്. വളയന്നൂർ കല്ലടപൊയിൽ ഭാഗത്ത് മാത്രം ഏക്കർ കണക്കിന് കരഭാഗമാണ് പുഴയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീണത്. ഒരുകാലത്ത് വീതി നന്നേ കുറവായിരുന്ന ചെറുപുഴക്ക് കര ഇടിഞ്ഞ് പുഴയിലേക്ക് വീണതോടെ വലിയതോതിൽ വീതിയാണ് വർധിച്ചത്.
"ആദ്യ കാലത്ത് എത്രയോ ദുരെയായിരുന്നു പുഴ. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ സ്ഥലമെല്ലാം ഇടിഞ്ഞു പോയി കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതോടെ വീടിനെല്ലാം കേടുപാടുകൾ സംഭവിക്കുന്നുണ്ട്. കുറെ സ്ഥലങ്ങളും മരവുമെല്ലാം ഞങ്ങൾക്ക് നഷ്ടമായി. ഇതിന് എന്തെങ്കിലും ഒരു പരിഹാരം വേണം", നാട്ടുകാരിയായ ജാനു പറഞ്ഞു.
കര ഇടിഞ്ഞു വീഴുന്നതിന് പുറമെ വിലപിടിപ്പുള്ളതും അല്ലാത്തതുമായ മരങ്ങളും പുഴയിൽ ഒലിച്ചു പോയിട്ടുണ്ട്. പുഴയുടെ തീരത്തുള്ള ഭാഗങ്ങളിൽ ആഴത്തിലുള്ള വിള്ളലുകൾ രൂപപ്പെട്ടതോടെ ഇനിയൊരു മഴ പെയ്താൽ ആ കരഭാഗങ്ങളും ഏതുനിമിഷവും പുഴയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞു വീഴാവുന്ന നിലയിലാണ്.
കൂടാതെ ചെറുപുഴയോരത്ത് ധാരാളം ജലസേചന പദ്ധതികളും പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. മിക്ക പദ്ധതികളുടെ പമ്പ് ഹൗസുകളും ഏതുനിമിഷവും പുഴയിലേക്ക് പതിക്കാവുന്ന നിലയിൽ ചെരിഞ്ഞു കിടക്കുന്നതുമാണ്. ഇവകൂടി പുഴയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞ് വീണാൽ മിക്ക പ്രദേശങ്ങളിലെയും കുടിവെള്ള സ്രോതസുകൾ ഉൾപ്പെടെ ഇല്ലാതാകും.
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ഇതിനുപുറമെ തീരദേശങ്ങളിലെ വീടുകൾക്കും കരയിടിച്ചിൽ ഭീഷണിയാകുന്നുണ്ട്. കരഭാഗങ്ങൾ ഇങ്ങനെ പുഴയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീഴാൻ തുടങ്ങിയാൽ തങ്ങളുടെ വീടുകളും പുഴയിലേക്ക് പതിക്കുമോ എന്ന ആശങ്കയാണ് പുഴയോരവാസികൾക്ക് ഉള്ളത്.
ഇവിടെ കുറെ ആളുകൾകുള്ള ഒരു കുടിവെള്ള പദ്ധതിയുണ്ട്. അത് ഉൾപ്പെടെ ഇപ്പോൾ ഭീഷണിയിലാണ്. കൂടാതെ അടുത്ത് നിരവധി വീടുകൾ ഉണ്ട്. ഓരോ വർഷവും സ്ഥലം ഇടിഞ്ഞ് കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇത് പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾ വലിയ ഭീഷണിയാണ് നേരിട്ട് കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സർക്കാരിൻ്റെ റിവർ മാനേജ്മെൻ്റ് പോലുള്ള വലിയ ഫണ്ടുകൾ ലഭിച്ചാൽ മാത്രമേ ഇത് കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടി കഴിയുള്ളു. ഇപ്പോൾ പുതിയ സർക്കാർ വന്നതോടെ പ്രദേശത്തെ എംഎൽഎ കൂടെ സഹകരിച്ചാൽ ഈ പ്രദേശത്തെ ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ഉപകാരമാവുമെന്ന് നാട്ടുകാരന് സുരേഷ് പറഞ്ഞു.
ഓരോ മഴക്കാലത്തും വ്യാപകമായി കര പുഴയിലേക്ക് ഇടിഞ്ഞുവീഴുന്ന ഘട്ടങ്ങളിലൊക്കെ അധികൃതർക്ക് പരാതികൾ നൽകാറുണ്ടെങ്കിലും ഇതുവരെ കരയിടിച്ചിൽ ഭീഷണി നേരിടുന്ന ഭാഗങ്ങളിലെ കര കെട്ടി സംരക്ഷിക്കാൻ ആവശ്യമായ ഒരു നടപടികളും ഉണ്ടായിട്ടില്ല.അതുകൊണ്ടുതന്നെ ഇനിയെങ്കിലും അധികൃതരുടെ ഭാഗത്ത് നിന്നും പുഴയോരവാസികൾ നേരിടുന്ന ഭീഷണി ഒഴിവാക്കി കര കെട്ടി സംരക്ഷിക്കുന്നതിന് ഉചിതമായ നടപടികൾ ഉണ്ടാകണമെന്ന ആവശ്യമാണ് ചെറുപുഴയോരത്തെ നിവാസികൾ ഉയർത്തുന്നത്.
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