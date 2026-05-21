നെടുങ്കണ്ടത്ത് ഭൂമാഫിയയുടെ അഴിഞ്ഞാട്ടം; കുടുംബത്തിൻ്റെ സഞ്ചാര സ്വാതന്ത്ര്യം തകർത്ത് അതിക്രമം

"25 വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചുവന്ന വഴിയാണ് ഒരു രാത്രി ഇരുട്ടിവെളുത്തപ്പോൾ ഇല്ലാതായത്." നെടുങ്കണ്ടത്ത് ഭൂമാഫിയയുടെ അക്രമണം തുടരുന്നു.

Published : May 21, 2026 at 2:24 PM IST

ഇടുക്കി: നെടുങ്കണ്ടത്ത് സാധാരണക്കാരായ കർഷക കുടുംബങ്ങളെ കുടിയൊഴിപ്പിക്കാൻ ലക്ഷ്യമിട്ട് ഭൂമാഫിയയുടെ ക്രൂരത. നെടുങ്കണ്ടം പച്ചടി സ്വദേശിയായ കണ്ടച്ചാലിൽ ജോസ് തോമസിൻ്റെ കുടുംബം കാൽനൂറ്റാണ്ടായി ഉപയോഗിച്ചുവന്ന വഴിയാണ് ഒരു രാത്രികൊണ്ട് ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് തകർത്തത്. ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് പ്രദേശത്ത് ഭൂമി വാങ്ങിക്കൂട്ടിയ തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ സംഘമാണ് ഈ അതിക്രമത്തിന് പിന്നിൽ. അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ ഇല്ലാതാക്കി കർഷകരെ കടുത്ത പ്രതിസന്ധിയിലാഴ്ത്തി, അവരുടെ ഭൂമി തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് തട്ടിയെടുക്കാനുള്ള മാഫിയാ തന്ത്രമാണ് ഇവിടെ നടക്കുന്നതെന്നാണ് നാട്ടുകാരുടെ ആക്ഷേപം.

ദുരിതപൂർണമായ വഴിയും തകർത്ത് അതിക്രമം

ടാർ റോഡിൽ നിന്നും ജോസിൻ്റെ വീട്ടിലേയ്ക്കുള്ള പാതയുടെ ഇരുവശത്തുമായുള്ള ഭൂമി നേരത്തെ രണ്ട് വ്യത്യസ്‌ത വ്യക്തികളുടെ ഉടമസ്ഥതയിലായിരുന്നു. എന്നാൽ ഏതാനും മാസങ്ങൾക്ക് മുൻപ് ഈ രണ്ട് വസ്‌തുക്കളും, ഇതിന് പുറമെ ടാർ റോഡിന് എതിർഭാഗത്ത് വിവിധ ഉടമസ്ഥതയിലുണ്ടായിരുന്ന ഭൂമിയും തമിഴ്‌നാട് സ്വദേശികളായ ചിലർ വിലയ്ക്ക് വാങ്ങിയിരുന്നു.

ഇതിനുശേഷം പ്രദേശത്ത് കൃഷി ഒരുക്കാനെന്ന വ്യാജേന ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് വ്യാപകമായി മണ്ണ് നീക്കം ചെയ്യാൻ ആരംഭിച്ചു. ഇതോടെ ജോസിൻ്റെ കുടുംബം ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന മൺപാത ഇടിഞ്ഞ് കാൽനടയാത്ര പോലും അസാധ്യമായ ദുരിതാവസ്ഥയിലായിമാറി. തുടർന്നാണ് കുടുംബം സ്വന്തം ചെലവിൽ ഈ മൺപാത കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്‌ത് സഞ്ചാരയോഗ്യമാക്കിയത്. എന്നാൽ, കഴിഞ്ഞ രാത്രിയിൽ മാഫിയാ സംഘം ആളുകളുമായെത്തി ജെ സി ബി ഉപയോഗിച്ച് ഈ കോൺക്രീറ്റ് പാത പൂർണ്ണമായും തകർത്തെറിയുകയായിരുന്നു.

"25 വർഷമായി ഞങ്ങളുടെ കുടുംബം യാതൊരു തടസ്സവുമില്ലാതെ ഉപയോഗിച്ചുവന്ന വഴിയാണ് ഒരു രാത്രി ഇരുട്ടിവെളുത്തപ്പോൾ ഇല്ലാതായത്. വഴി തകർത്തതോടെ വീടിന് പുറത്തിറങ്ങാൻ പോലും പറ്റാത്ത അവസ്ഥയിലാണ്. കുട്ടികളും പ്രായമായവരും അടങ്ങുന്ന കുടുംബം ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും ഒറ്റപ്പെട്ടിരിക്കുകയാണ്. വലിയൊരു മാഫിയാ സംഘമാണ് ഇതിന് പിന്നിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്നത്" എന്ന് വീട്ടുടമസ്ഥനായ ജോസ് തോമസ് പറയുമ്പോള്‍, ഈ കുടുംബം കടന്നുപോയ ദുരിതങ്ങൾ എത്രത്തോളമെന്ന് മനസിലാക്കാം.


ലക്ഷ്യം കർഷകരെ ഒഴുപ്പിക്കൽ; നാട്ടുകാർ കടുത്ത പ്രതിഷേധത്തിൽ

പച്ചടിയും പരിസര പ്രദേശങ്ങളും ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും തമിഴ്‌നാട് കേന്ദ്രീകരിച്ചുള്ള ഭൂമാഫിയയുടെ പിടിയിലാണെന്നാണ് നാട്ടുകാർ ഒന്നടങ്കം ആരോപിക്കുന്നത്. ചെറുകിട കർഷകരെ ലക്ഷ്യമിട്ടാണ് ഇവരുടെ നീക്കങ്ങൾ.


വഴിയും വെള്ളവും മുടക്കൽ


കർഷകരുടെ ഭൂമിക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്‌തുക്കൾ വൻവില കൊടുത്ത് വാങ്ങിയ ശേഷം, അവരുടെ വഴിയും കുടിവെള്ള സ്രോതസുകളും ബോധപൂർവ്വം തടസപ്പെടുത്തുന്നതാണ് ഭൂമാഫിയ സംഘത്തിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി.

നിർബന്ധിത ഭൂമി വിൽപ്പന

വഴിപോലും ഇല്ലാതായി, അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പൂർണ്ണമായി തകരുകയും സാധാരണക്കാരായ കർഷകർ ഇവിടെ ജീവിക്കാൻ കഴിയാതെ ഒടുവിൽ തങ്ങളുടെ ഭൂമി ഈ മാഫിയാ സംഘത്തിന് തുച്ഛമായ വിലയ്ക്ക് വിറ്റ് ഒഴിഞ്ഞുപോവാൻ നിർബന്ധിതരാകുന്നു. ഈ മാഫിയാ ശൃംഖലയുടെ ആസൂത്രിത ഇരയാണ് ഇപ്പോൾ ജോസും കുടുംബവും. ഒരു കുടുംബത്തിൻ്റെ സഞ്ചാരസ്വാതന്ത്ര്യം കവർന്ന മാഫിയാ സംഘത്തിനെതിരെ ശക്തമായ നിയമനടപടികൾ സ്വീകരിക്കണമെന്നും, തകർത്ത വഴി അടിയന്തരമായി പുനഃസ്ഥാപിക്കാൻ റവന്യൂ, പൊലീസ് അധികാരികൾ ഇടപെടണമെന്നുമാവശ്യപ്പെട്ട് നാട്ടുകാരുടെ നേതൃത്വത്തിൽ ശക്തമായ പ്രതിഷേധം കനക്കുകയാണ്.

