കളരിവാതുക്കലിൻ്റെ സ്വന്തം ലളിത ദേവി ടീച്ചര്; 1979 മുതൽ ഒരേ വാർഡിൽ, പോസ്റ്ററുകളില്ലാത്ത പ്രചാരണം
ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പുതുപ്പള്ളിയും കെ എം മാണിയുടെ പാലായും പോലെ ലളിത ദേവി ടീച്ചറുടെ മാത്രമായൊരു വാർഡ്
Published : November 29, 2025 at 7:49 PM IST|
Updated : November 29, 2025 at 7:54 PM IST
ഹേമന്ദ് ചന്ദ്രന്
കണ്ണൂർ: പണ്ട് പണ്ട് വർഷങ്ങൾക്ക് മുൻപ് കൃത്യമായി പറഞ്ഞാൽ 1979. പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ വനിതാസംവരണം വന്ന വർഷം. കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തിൽ ആകെ ഉള്ള 8 വാർഡിൽ ഒരു സീറ്റ് വനിതാ സംവരണമായപ്പോൾ ഇന്ദിരഗാന്ധിയോടുള്ള പ്രണയവും അച്ഛനെ വെല്ലുവിളിച്ചു ഡിഗ്രി പൂർത്തിയാക്കുകയും ചെയ്ത പെൺകുട്ടിയെ തേടി ഒരു വിളിയെത്തി. 'തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മത്സരിക്കണം' വിളിച്ചതാകട്ടെ അന്നത്തെ ജനത പക്ഷത്തിൻ്റെ ആൾക്കാർ. താൽപര്യമില്ലാത്തതുകൊണ്ട് വിസമ്മതം അറിയിച്ചതോടെ കോൺഗ്രസുകാർ പിന്നാലെ എത്തി. ഹിസ്റ്ററിയിലെ ബിരുദവും ഇന്ദിരാഗാന്ധിയോടുള്ള ഇഷ്ടവും കൂടി ചേർന്നത്തോടെ ഉത്തരം പൂർണ സമ്മതമെന്നായിരുന്നു.
വളപട്ടണം സ്വദേശിനി ലളിത ദേവിയുടെ രാഷ്ട്രീയജീവിതമവിടെ ആരംഭിക്കുകയായിരുന്നു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയെ പരാജയപ്പെടുത്തിയായിരുന്നു ആദ്യ വിജയം. 8 വാർഡുകൾ ഉള്ള പഞ്ചായത്തിൽ മൂന്നാം വാർഡിൽ നിന്നായിരുന്നു ലളിത ദേവിയുടെ വിജയം. ഇന്നും അതേ വാർഡിൽ ലളിത ദേവി ടീച്ചർ മത്സരിക്കുന്നുണ്ട് കൈപ്പത്തി ചിഹ്നത്തിൽ. ഉമ്മൻചാണ്ടിയുടെ പുതുപ്പള്ളിയും കെ എം മാണിയുടെ പാലായും പോലെ ലളിത ദേവി ടീച്ചറുടെ മാത്രമായൊരു വാർഡ്.
വാർഡിന് ഒറ്റ മെമ്പര്
1979 ലെ 8 -ൽ നിന്ന് 2025 ലെ 14 വാർഡ് ആയി വളർന്നപ്പോഴും കളരിവാതുക്കൽ ടീച്ചർക്ക് സ്വന്തം. ഇന്ന് അത് ആറാം വാർഡ് ആണ്, വളപട്ടണം പഞ്ചായത്തിലെ ആറാം വാർഡ് ആയ കളരി വാതുക്കൽ. 2005-ൽ വാർഡ് പട്ടികജാതി സംവരണമായതൊഴിച്ചാൽ, 1979 മുതൽ ഇന്നുവരെ ഈ വാർഡിനെ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നത് ലളിത ദേവി ടീച്ചർ മാത്രമാണ്.
വാർഡ് മൂന്ന് തവണ ജനറൽ സീറ്റായി മാറിയപ്പോഴും സ്ഥാനാർഥിയും അംഗവും ടീച്ചർ തന്നെ. കഴിഞ്ഞ തവണ കോൺഗ്രസും ലീഗും മുന്നണി ബന്ധമില്ലാതെ മത്സരിച്ചപ്പോഴും 67 വോട്ട് ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ കോൺഗ്രസിൽനിന്ന് ജയിച്ച ഏക അംഗമായിരുന്നു ടീച്ചർ. ഇടയ്ക്ക് രണ്ടു തവണയായി അഞ്ചര വർഷം പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായും ഒരു തവണ വൈസ് പ്രസിഡൻ്റായും ടീച്ചർ പ്രവർത്തിച്ചു.
ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളും പോസ്റ്ററുകളും ഇല്ലാത്ത പ്രചരണം
79-ാം വയസ്സിലും തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുന്ന ലളിത ദേവി ടീച്ചറുടെ പ്രചാരണ രീതിയും വ്യത്യസ്തമാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളായി വോട്ടർമാരെയെല്ലാം അടുത്തറിയുന്ന ടീച്ചർക്ക് പരമ്പരാഗത പ്രചാരണ രീതികളായ ഫ്ലക്സ് ബോർഡുകളുടെയോ പോസ്റ്ററുകളുടെയോ ആവശ്യമില്ല. വീടുകളിൽ നൽകാനുള്ള കത്ത് മാത്രമാണ് അച്ചടിക്കുന്നത്. അതുമാത്രമാണ് ആകെയുള്ള തെരഞ്ഞെടുപ്പ് ചെലവും.
രാമപുരം യുപി സ്കൂൾ പ്രധാനാധ്യാപികയായി വിരമിച്ച ടീച്ചർ ഇത്തവണ മത്സരിക്കാൻ താൽപര്യമില്ലെന്ന് അറിയിച്ചിരുന്നു. എന്നാൽ ടീച്ചർ അല്ലാതെ മറ്റൊരു സ്ഥാനാർഥിയെക്കുറിച്ച് ആലോചിക്കാൻ പോലും കഴിയില്ലായിരുന്നുവെന്ന് മണ്ഡലം പ്രസിഡൻ്റ് അഫ്സൽ പറയുന്നു. "ടീച്ചറെ മത്സരിപ്പിച്ചാൽ മറ്റൊന്നും പാർട്ടിക്കും മുന്നണിക്കും ചിന്തിക്കാനില്ല. അത്രമേൽ പരിചിത മുഖമാണ് ടീച്ചർ. ഇത്തവണയും വലിയ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ ജയിക്കും എന്ന് തന്നെയാണ് പ്രതീക്ഷ" എന്നും അഫ്സൽ കൂട്ടിച്ചേർത്തു.
ചെരിപ്പിടാതെ നടക്കാനുള്ള വഴി പൂർത്തിയാക്കിയ മെമ്പർ
ഈ വാർഡ് ടീച്ചർക്ക് പ്രിയങ്കരമാകാൻ ഒരു കാരണമുണ്ട്. വാർഡിൽ മുഴുവൻ ചെരിപ്പിടാതെ നടക്കാൻ കഴിയണം എന്നതായിരുന്നു ടീച്ചറുടെ വാശി. മെമ്പറായ ശേഷം എല്ലാ വഴികളും ഇൻ്റർലോക്ക് പാകിയും കോൺക്രീറ്റ് ചെയ്തും ടീച്ചർ ആ വാശി യാഥാർഥ്യമാക്കി.
"വോട്ടർമാർക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ ഞാൻ ചെയ്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത്തവണയും വലിയ വിജയ പ്രതീക്ഷയിൽ തന്നെയാണ്," ടീച്ചർ ആത്മവിശ്വാസം പ്രകടിപ്പിച്ചു.
495 വോട്ടർമാരുള്ള കളരിവാതുക്കലിൽ ഇത്തവണ സിപിഎമ്മിലെ പ്രശാന്ത് ബാബുവും ബിജെപിയിലെ ശൈലജ കിഴക്കേ ഇല്ലവുമാണ് ടീച്ചറുടെ എതിരാളികൾ. പതിറ്റാണ്ടുകളുടെ രാഷ്ട്രീയ പാരമ്പര്യവുമായി ലളിത ദേവി ടീച്ചർ ഇത്തവണയും വിജയം ഉറപ്പിക്കുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിലാണ് കോൺഗ്രസ് നേതൃത്വം.
