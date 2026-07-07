നീലവിപ്ലവത്തിനൊരുങ്ങി ലക്ഷദ്വീപ്; ചൂര ഉത്പാദനം 50,000 ടണ്ണാക്കാൻ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് അന്തിമരൂപമായി
സമുദ്രവിഭവങ്ങളുടെ അനന്തസാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മുഖച്ഛായ മാറ്റുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. കൊച്ചിയിലെ കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ നടന്ന ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ഈ തീരുമാനം.
Published : July 7, 2026 at 7:46 PM IST
എറണാകുളം: നീലവിപ്ലവത്തിനൊരുങ്ങി ലക്ഷദ്വീപ്. അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ചൂര ഉത്പ്പാദനം 50,000 ടണ്ണാക്കാൻ ദ്വീപ് ഫിഷറീസ് വികസനത്തിന് മാസ്റ്റർ പ്ലാനിന് അന്തിമരൂപമായി. സമുദ്രവിഭവങ്ങളുടെ അനന്തസാധ്യതകൾ പ്രയോജനപ്പെടുത്തി ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ സാമ്പത്തിക മുഖച്ഛായ മാറ്റുകയാണ് പദ്ധതിയുടെ ലക്ഷ്യം. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തിനുള്ളിൽ ദ്വീപിലെ വാർഷിക ചൂര (ട്യൂണ) ഉത്പ്പാദനം 50,000 ടണ്ണായി ഉയർത്തുകയെന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയുള്ള സമഗ്ര വികസന മാസ്റ്റർ പ്ലാനിനാണ് അന്തിമരൂപമായി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നത്.
ചരിത്രപരമായ തീരുമാനവും വിവിധ ലക്ഷ്യങ്ങളും
കൊച്ചിയിലെ കേന്ദ്ര സമുദ്ര മത്സ്യ ഗവേഷണ സ്ഥാപനത്തിൽ (സിഎംഎഫ്ആർഐ) നടന്ന വിവിധ ഏജൻസികളുടെയും ഗുണഭോക്താക്കളുടെയും ഉന്നതതല യോഗത്തിലാണ് ഈ ചരിത്രപരമായ തീരുമാനമുണ്ടായത്. ദ്വീപിലെ പരമ്പരാഗത മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളുടെ ഉപജീവനമാർഗങ്ങൾ മെച്ചപ്പെടുത്തുന്നതിനൊപ്പം, ലക്ഷദ്വീപിനെ അന്താരാഷ്ട്ര തലത്തിൽ മുൻപന്തിയിലുള്ള ഒരു സമുദ്രവിഭവ ഹബ്ബാക്കി മാറ്റുകയാണ് ഈ മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൻ്റെ പ്രധാന ലക്ഷ്യം. നിലവിലുള്ള ചൂര ഉത്പ്പാദനം ഇരട്ടിയിലധികമായി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനൊപ്പം ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധനം, ശാസ്ത്രീയ കടൽ മത്സ്യകൃഷി (മാരികൾച്ചർ), വൻതോതിലുള്ള കടൽപ്പായൽ കൃഷി തുടങ്ങിയ നൂതന പദ്ധതികളും ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി നടപ്പിലാക്കും.
ബ്ലൂ ഇക്കോണമി ലക്ഷ്യമിട്ട് വൻ നിക്ഷേപം
ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ നീല സമ്പദ്വ്യവസ്ഥയെ ഉത്തേജിപ്പിക്കാൻ വൈവിധ്യമാർന്ന പദ്ധതികളാണ് മാസ്റ്റർ പ്ലാൻ വിഭാവനം ചെയ്യുന്നത്. പ്രധാൻ മന്ത്രി മത്സ്യ സമ്പദ് യോജന വഴി ഫണ്ട് കണ്ടെത്തിയായിരിക്കും പദ്ധതികളുടെ സാക്ഷാത്ക്കാരം ഉറപ്പാക്കുക. മത്സ്യബന്ധനം കൂടുതൽ കാര്യക്ഷമമാക്കാൻ ഇരുപത്തിനാല് മീറ്ററിൽ താഴെ നീളമുള്ള അമ്പത് അത്യാധുനിക ആഴക്കടൽ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ പുതുതായി അനുവദിക്കാൻ പദ്ധതിയുണ്ട്. കൂടാതെ അഞ്ച് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ സമുദ്രവ്യാപ്തിയിൽ വാണിജ്യാടിസ്ഥാനത്തിലുള്ള കടൽപ്പായൽ കൃഷി വ്യാപിപ്പിക്കാനും ലക്ഷ്യമിടുന്നു.
വലിയ തോതിൽ സമുദ്ര അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളെ വളർത്തുന്നതിനായി പത്ത് മീഡിയം സ്കെയിൽ യൂണിറ്റുകൾ സ്ഥാപിക്കുന്നതാണ് മറ്റൊരു പ്രധാന ഘടകം. ലക്ഷദ്വീപിലെ നാലായിരത്തി ഇരുനൂറ് ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ വിസ്തൃതിയുള്ള കായൽ പരപ്പും മുന്നൂറിലധികം വരുന്ന അപൂർവയിനം അലങ്കാര മത്സ്യങ്ങളുടെ സാന്നിധ്യവും ഇതിനായി പരമാവധി പ്രയോജനപ്പെടുത്തും. അതോടൊപ്പം ദ്വീപിൽ വർധിച്ചുവരുന്ന ടൂറിസം സാധ്യതകൾ കണക്കിലെടുത്ത് സ്പോർട്സ് ഫിഷിങ്, വിനോദ മത്സ്യബന്ധന ബോട്ടുകൾ എന്നിവ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാനും വിപുലമായ നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും.
ആധുനിക അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും വനിതാ ശാക്തീകരണവും
മത്സ്യബന്ധന മേഖലയുടെ നവീകരണത്തിനായി വലിയ തോതിലുള്ള അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവും മാസ്റ്റർ പ്ലാനിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇതിൻ്റെ ഭാഗമായി പുതിയ ബോട്ട് നിർമ്മാണ യാർഡുകൾ, അത്യാധുനിക കോൾഡ് സ്റ്റോറേജ് സംവിധാനങ്ങൾ, അൻപത് മൂല്യവർധിത ഉത്പ്പന്ന നിർമ്മാണ യൂണിറ്റുകൾ, ഉൾക്കടലിൽ നിന്ന് മീൻ ശേഖരിക്കാനുള്ള വലിയ മദർ വെസലുകൾ, മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഷോപ്പുകൾ എന്നിവ വികേന്ദ്രീകൃതമായി സ്ഥാപിക്കും. മത്സ്യത്തൊഴിലാളി സഹകരണ സംഘങ്ങൾക്കൊപ്പം കുടുംബശ്രീ മാതൃകയിലുള്ള സ്വയം സഹായ സംഘങ്ങളെയും വനിതാ സംരംഭകരെയും ഈ പദ്ധതികളുടെ സജീവ പങ്കാളികളാക്കും. ഇത് ദ്വീപ് സമൂഹത്തിലെ സ്ത്രീകളുടെ സാമ്പത്തിക ഭദ്രത ഉറപ്പാക്കാൻ വലിയ തോതിൽ സഹായിക്കും.
ശാസ്ത്രീയ പിന്തുണയുമായി സിഎംഎഫ്ആർഐ
ലക്ഷദ്വീപ് ഫിഷറീസ് വികസനത്തിൻ്റെ നോഡൽ ഏജൻസിയായി കേന്ദ്ര സർക്കാർ നിശ്ചയിച്ചിരിക്കുന്നത് സിഎംഎഫ്ആർഐയെയാണ്. അടുത്ത അഞ്ച് വർഷത്തേക്ക് മത്സ്യോത്പ്പാദനം സുസ്ഥിരമായി വർധിപ്പിക്കുന്നതിനായിരിക്കും ഭരണകൂടം പ്രഥമ പരിഗണന നൽകുകയെന്ന് യോഗം ഉദ്ഘാടനം ചെയ്ത ലക്ഷദ്വീപ് ഫിഷറീസ് സെക്രട്ടറി രാജ് തിലക് ഐഎഫ്എസ് വ്യക്തമാക്കി.
ലക്ഷദ്വീപിൻ്റെ സമ്പന്നമായ സമുദ്രവിഭവങ്ങൾ ഇതുവരെ പൂർണമായി പ്രയോജനപ്പെടുത്തിയിട്ടില്ലെന്നും, അത്യാധുനിക സാങ്കേതിക സഹായത്തോടെ ഈ മേഖലയുടെ സുസ്ഥിരമായ വികസനത്തിന് സിഎംഎഫ്ആർഐ നേതൃത്വം നൽകുമെന്നും യോഗത്തിൽ അധ്യക്ഷത വഹിച്ച സിഎംഎഫ്ആർഐ ഡയറക്ടർ ഡോ. ഗ്രിൻസൺ ജോർജ് പറഞ്ഞു. കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, ലക്ഷദ്വീപ് ഫിഷറീസ് വകുപ്പ്, നാഷണൽ ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് ബോർഡ്, സിഫ്റ്റ്, എംപീഡ, സിഫ്നെറ്റ്, നിഫാറ്റ്, എഫ്എസ്ഐ തുടങ്ങിയ പ്രമുഖ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ പ്രതിനിധികളും ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്നുള്ള മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും സംരംഭകരും ചർച്ചകളിൽ പങ്കെടുത്തു. കേന്ദ്ര ഫിഷറീസ് ഡെവലപ്മെൻ്റ് കമ്മിഷണർ ഡോ. മുഹമ്മദ് കോയ, എൻഎഫ്ഡിബി സീനിയർ എക്സിക്യൂട്ടീവ് ഡോ. കാഞ്ചി ഭാർഗവി തുടങ്ങിയവരും യോഗത്തിൽ സംസാരിച്ചു.
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