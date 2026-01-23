ETV Bharat / state

ലക്ഷദ്വീപ് രുചി വിഭവങ്ങള്‍ കണ്ണൂരിലും ഹിറ്റ്; ഡോണ്ട് മിസ് 'മാസ്'

ലക്ഷദ്വീപിന്‍റെ രുചി വൈവിധ്യങ്ങള്‍ക്ക് കണ്ണൂരിലും ഡിമാന്‍ഡ്. മായമില്ലാത്ത ഒറിജിനല്‍ ഉണക്ക ചൂര വിഭവങ്ങളും പലഹാരങ്ങളും കണ്ണൂരുകാരുടെ അടുക്കളയിലെ സ്ഥിരം വിഭവമായി കഴിഞ്ഞു. മാസിന് ഡിമാന്‍ഡ് ഏറുക റമദാനില്‍.

DRIED TUNA LAKSHADWEEP KANNUR LAKSHADWEEP MAS AND OTHER DESSERT
Representative Image (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : January 23, 2026 at 8:27 PM IST

3 Min Read
കണ്ണൂര്‍: മാസ് ഡയലോഗ്, മാസ് എന്‍ട്രി എന്നൊക്കെ കേട്ടിട്ടില്ലേ. ഗംഭീരമായ എന്തിനേയും സൂചിപ്പിക്കാന്‍ മാസ് എന്ന് ജനം പറയും. അതുപോലെ ഗംഭീരമായ ഒരു ഭക്ഷണ വിഭവത്തിന്‍റെ പേര് തന്നെ മാസ് എന്നാണ്. എന്നാല്‍ ഈ രുചി മലയാളക്കരയുടേതല്ല. ആരേയും കൊതിപ്പിക്കുന്ന ലക്ഷദ്വീപെന്ന മനോഹര ഭൂമികയുടേതാണ്.

കേരളത്തിന്‍റെ മറ്റ് ഭാഗത്തുള്ളവര്‍ക്ക് അത്ര പരിചയം കാണില്ല ഈ വിഭവം. പക്ഷേ കണ്ണൂരില്‍ മാസ് എന്ന ഈ ദ്വീപ് വിഭവത്തെ അറിയുന്നവരുണ്ട്. അറിഞ്ഞവര്‍ വീണ്ടും വീണ്ടും തേടിയെത്തുന്ന മാസ് മാത്രമല്ല കണ്ണൂരില്‍ പ്രിയങ്കരമായ മറ്റ് ദ്വീപ് വിഭവങ്ങള്‍ വേറേയുമുണ്ട്.

ആമിനാസ്‌ സ്റ്റോറില്‍ നിന്നുള്ള കാഴ്‌ചകള്‍. (ETV Bharat)

ഒരു കാലത്ത് കണ്ണൂരിലെ അറക്കല്‍ രാജവംശത്തിൻ്റെ അധീനതയിലായിരുന്നു ലക്ഷദ്വീപുമായി കണ്ണൂരിന് പണ്ട് മുതലേ വാണിജ്യ ബന്ധങ്ങളുണ്ടായിരുന്നു. ഇന്ന് ഈ ദ്വീപ സമൂഹം കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമാണ്. മധ്യകാല കേരളത്തിലെ വ്യാവസായിക രാഷ്ട്രീയ മേഖലകളില്‍ കേരളത്തിലെ ഏക മുസ്‌ലീം രാജവംശമായ അറക്കല്‍ തിളങ്ങി നിന്നിരുന്നു. അക്കാലത്തെ കണ്ണൂരിൻ്റെ പ്രൗഢിയും പുരോഗതിയും വിളിച്ചോതുന്നതായിരുന്നു ദ്വീപിലേക്കും അവിടെ നിന്ന് തിരിച്ചുമുള്ള കയറ്റിറക്കുമതികള്‍.

കണ്ണൂരും-ലക്ഷദ്വീപുമായുള്ള വിപണനത്തിന് നൂറ്റാണ്ടുകളുടെ പഴക്കമുണ്ട്. കണ്ണൂര്‍ പാലമടത്തില്‍ നിന്നും ലക്ഷദ്വീപ്, മാലി ദ്വീപ്, ആഫ്രിക്കന്‍ രാജ്യങ്ങള്‍ എന്നിവിടങ്ങളിലേക്ക് പശുവിന്‍ നെയ്യ്, അരി, സുഗന്ധ വ്യജ്ഞനങ്ങള്‍ എന്നിവ കയറ്റി അയച്ചിരുന്നു. തിരിച്ച് ലക്ഷ്യദ്വീപില്‍ നിന്നും മാസ്, പാടച്ചക്കര, മറ്റ് പലഹാരങ്ങള്‍ തുടങ്ങിയവ കണ്ണൂരിലേക്കും ഇറക്കിയിരുന്നു. കാലമേറെ കഴിഞ്ഞും ദ്വീപിലെ ഇഷ്‌ട വിഭവങ്ങള്‍ ഇന്നും കണ്ണൂരുകാര്‍ക്ക് പ്രിയങ്കരമാണ്.

പാടച്ചക്കര (ETV Bharat)

'മാസ്' ആണ് മെയിൻ

ഇതില്‍ ഏറ്റവും മുന്നിൽ നില്‍ക്കുന്നത് മാസ് ആണ്. ട്യൂണ മീന്‍ ഉണക്കി ഉണ്ടാക്കുന്ന മാസ് കറിക്കും ചമ്മന്തിക്കും അച്ചാറിനുമൊക്കെയാണ് സാധാരണ ഉപയോഗിക്കുന്നത്. ഒരു കാലത്ത് ജാതി-മതഭേദമന്യേ എല്ലാവർക്കും മാസും പാടച്ചക്കരയും ഇഷ്‌ട വിഭവങ്ങളിൽ ഒന്നായിരുന്നു. കടുത്ത മണ്‍സൂണ്‍ കാലത്ത് മത്സ്യ ബന്ധനത്തിന് തടസമാകുമ്പോള്‍ കറിയായി മാസ് ഉപയോഗിച്ചിരുന്നു.

ലക്ഷദ്വീപ് ഐറ്റംസ് വരുത്താൻ തുടങ്ങിയിട്ട് 12 വർഷമായി. മാസ്, അർഫ, ദ്വീപ് സോർക്ക, തെങ്ങിൻ ചക്കര തുടങ്ങി നിരവധി വിഭവങ്ങൾ ഇവിടെയുണ്ട്. പാടച്ചക്കര ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇപ്പോൾ കുറവാണ്. പ്രവാസികളും മറ്റുമാണ് പ്രധാന കസ്‌റ്റമേഴ്‌സ്. മാസ് റെഡി ടു ഈറ്റ് മിക്‌സുണ്ട്. എല്ലാം ലക്ഷദ്വീപിൽ നിന്ന് ഡയറക്‌റ്റ് എത്തിക്കുന്നതാണെന്ന് കടയുടമ മുഹമ്മദ് നസീര്‍ പറഞ്ഞു.

എന്നാല്‍ കണ്ണൂര്‍ സിറ്റിയിലും താഴത്തെരുവിലുമൊക്കെ മുസ്‌ലിങ്ങള്‍ക്കിടയില്‍ മാസിൻ്റെ പ്രാധാന്യത്തിന് ഇടിവ് തട്ടിയിട്ടില്ല. ഇതെല്ലാം എവിടെ കിട്ടുമെന്നാണോ ചിന്തിക്കുന്നത്. പറഞ്ഞ് തരാം. ചമ്മന്തിയായും ഉണക്കിയ മീനായും ഒക്കെ മാസ് ഇന്നും കണ്ണൂര്‍ താഴത്തെരുവിലെ മൊയ്‌തീൻ പള്ളിക്ക് സമീപം അറക്കലത്ത് മുഹമ്മദ് നസീറിൻ്റെ കടയില്‍ ലഭ്യമാകും. ലക്ഷദ്വീപിലെ പ്രധാന പലഹാരമായ ബെണ്ടിയും അര്‍ഫും ഈ കടയിലുണ്ട്. ഇവ തയ്യാറാക്കുന്ന രീതിയും മറ്റും വ്യത്യസ്‌തമാണ്.

ലക്ഷദ്വീപ് മാസ് (ETV Bharat)

രാജകുടുംബത്തിൻ്റെ ഇഷ്‌ടപലഹാരം

ഇളം തേങ്ങയും ശര്‍ക്കരയും ഏലക്കാപൊടിയും ചേര്‍ത്ത് തയ്യാറാക്കുന്ന ബെണ്ടി അറക്കല്‍ റാണിമാരുടേയും രാജകുടുംബത്തിൻ്റെയും ഇഷ്‌ടപലഹാരങ്ങളില്‍ പ്രധാനമായിരുന്നു. തെങ്ങിന്‍ കള്ളില്‍ നിന്നും എടുക്കുന്ന സുര്‍ക്കയാണ് ശുദ്ധമായ അച്ചാറിന് മുന്‍കാലങ്ങളില്‍ ഉപയോഗിച്ചിരുന്നത്. ലക്ഷദ്വീപില്‍ നിന്നും അതും ഇവിടെ നേരിട്ട് എത്തിക്കും. ഒരു ലിറ്റര്‍ സുര്‍ക്കയുടെ വില 350 രൂപയാണ്. പാടച്ചക്കരയും തേങ്ങയും അരിപ്പൊടിയും ചേര്‍ത്തുള്ള അര്‍ഫ് മായം തൊട്ടു തീണ്ടിയിട്ടില്ലാത്ത പലഹാരമാണ്. പാടച്ചക്കരക്ക് കിലോ ഗ്രാമിന് 1000 രൂപയോളം വില വരും.

റമദാനിലാണ് മാസിന് ആവശ്യക്കാര്‍ ഏറെയാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഉണക്കമീനായും അച്ചാറായും ചമ്മന്തിപ്പൊടിയായും മാസ് ഈ കടയില്‍ ഒരുക്കി വച്ചിട്ടുണ്ട്. ഫോട്ടോ ഗ്രാഫറും ഗള്‍ഫിലെ സ്‌റ്റുഡിയോ ഉടമയുമായിരുന്ന മുഹമ്മദ് നസീര്‍ ഭാര്യാപിതാവിൻ്റെ ഫ്ലോര്‍ മില്ലിലാണ് ലക്ഷദ്വീപ് ഉത്‌പന്നങ്ങള്‍ വില്‍പ്പനക്കൊരുക്കിയത്. ഡിജിറ്റലൈസേഷൻ്റെ ഭാഗമായി സ്‌റ്റുഡിയോ കൊണ്ട് നടക്കാന്‍ പറ്റാതായപ്പോള്‍ 2012ല്‍ പ്രവാസ ജീവിതം അവസാനിപ്പിച്ച് നാട്ടിൽ തിരിച്ചെത്തുകയും കടയിൽ വിപണനം ആരംഭിക്കുകയും ചെയ്‌തു.

ലക്ഷദ്വീപ് മാസ് പൊടി, ദ്വീപ് സുർക്ക (ETV Bharat)

നോമ്പ് സമയത്ത് അത്താഴത്തിന് കഴിക്കാനാണ് മാസ് വാങ്ങിക്കുന്നത്. മുളകും ഉള്ളിയുമെല്ലാം ചേര്‍ത്ത് മാസ് കഴിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക ടേസ്‌റ്റാണെന്നും കസ്‌റ്റമറായ വി.അയൂബ് പറഞ്ഞു. പാടച്ചക്കര, മാസ്, മീന്‍ അച്ചാര്‍, പലഹാരങ്ങള്‍ എന്നിവ മംഗലാപുരം, കൊച്ചി വഴി ഇവിടെ എത്തിക്കും. അതോടെ പഴയ രുചിയുടെ പെരുമയില്‍ ആളുകള്‍ മാസും പലഹാരങ്ങളും വാങ്ങിത്തുടങ്ങി. കൃത്രിമമില്ലാത്ത ഭക്ഷ്യവസ്‌തുക്കള്‍ കഴിക്കാൻ ആവശ്യക്കാര്‍ നസീറിന്‍റെ കടയില്‍ എത്താൻ തുടങ്ങി. ദ്വീപുമായുള്ള പരമ്പരാഗത ബന്ധം മുറിയാതെ തുടരുകയാണിവിടെ.

