''പണമുള്ളവർക്ക് സ്വകാര്യ ലാബിൽ പോകാം, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ളവർ...? ലാബ് പരിശോധനകളില്ലാതെ മെഡി: കോളജ്, സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ളത് കോടികള്
ആശുപത്രിയിലെ ലാബ് പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലാക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ലാബുകളെ സഹായിക്കാനാണെന്ന ആരോപണവും നാട്ടുകാർ ഉന്നയിക്കുന്നു.
Published : September 22, 2026 at 1:04 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: സർക്കാർ മെഡിക്കൽ കോളജിൽ അവശ്യ ലാബ് പരിശോധനകൾ മുടങ്ങിയതോടെ രോഗികള് പ്രതിസന്ധിയിലെന്ന് ആരോപണം. റീ ഏജൻ്റുകളുടെ ക്ഷാമം കാരണം ടെസ്റ്റുകൾ നിലച്ചതോടെ ഇരട്ടിത്തുക മുടക്കി സ്വകാര്യ ലാബുകളെ ആശ്രയിക്കേണ്ട ഗതികേടിലാണ് സാധാരണക്കാരായ രോഗികൾ. ആശുപത്രിയിലെ ലാബ് പ്രവർത്തനം അവതാളത്തിലാക്കുന്നത് സ്വകാര്യ ലാബുകളെ സഹായിക്കാനാണെന്ന ആരോപണവും നാട്ടുകാരിൽ ചിലർ ഉന്നയിക്കുന്നു.
''വലിയ പ്രതീക്ഷയോടെയാണ് ചികിത്സയ്ക്കായി മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തുന്നത്. പക്ഷേ ഡോക്ടർ എഴുതിത്തരുന്ന ആവശ്യമായ ടെസ്റ്റുകൾ ഇവിടെ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുമ്പോൾ വലിയ ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. പുറത്തുള്ള സ്വകാര്യ ലാബിൽ പോയി പരിശോധന നടത്തേണ്ടിവരുന്നു. അവിടെ വലിയ തുകയും ചെലവാകുന്നുണ്ട്. മരുന്നിനും യാത്രയ്ക്കും തന്നെ പണം കണ്ടെത്താൻ ബുദ്ധിമുട്ടുന്ന ഞങ്ങളെ സംബന്ധിച്ച് ഈ അധിക ചെലവ് വലിയ ഭാരമാണ്.
സർക്കാർ ആശുപത്രിയിൽ ചികിത്സ തേടിയെത്തുന്ന സാധാരണക്കാരാണ് കൂടുതലും. ഇവിടെ തന്നെ ആവശ്യമായ എല്ലാ പരിശോധനകളും നടത്താൻ കഴിയുന്ന സാഹചര്യം ഉണ്ടാകണം. റീ ഏജൻ്റ് ഇല്ലാത്തതിൻ്റ് പേരിൽ ടെസ്റ്റുകൾ മുടങ്ങാതെ അധികൃതർ അടിയന്തരമായി ഇടപെട്ട് ലാബിൻ്റെ പ്രവർത്തനം സാധാരണ നിലയിലാക്കണം. വലിയ കഷ്ടത്തിലാണ് ഞങ്ങൾ. പണമുള്ളവർക്ക് സ്വകാര്യ ലാബിൽ പോകാം, ഞങ്ങളെപ്പോലുള്ള സാധാരണക്കാർ എവിടെ പോകുമെന്ന് അറിയില്ല,'' രോഗിയായ ഗീത ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
നിർദ്ധനരായ നൂറുകണക്കിന് രോഗികൾ ദിനംപ്രതി ആശ്രയിക്കുന്ന വയനാട് മെഡിക്കൽ കോളജിലാണ് അധികൃതരുടെ അനാസ്ഥ മൂലം അത്യാവശ്യ ലാബ് പരിശോധനകൾ മുടങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ഹൃദ്രോഗികൾക്ക് അത്യാവശ്യ ഘട്ടങ്ങളിൽ ജീവൻ രക്ഷാ പരിശോധനയായ ട്രോപ്പ് ഐ (Trop I), കൂടാതെ VDRL, T3, T4, വൈറ്റമിൻ D-19, ഡെങ്കി IgM തുടങ്ങിയ സുപ്രധാന ടെസ്റ്റുകളാണ് ലാബിൽ പൂർണമായും തടസപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത്.
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കൃത്യസമയത്ത് റീ ഏജൻ്റുകൾ എത്തിക്കാത്തതാണ് തിരിച്ചടിയാകുന്നത്. അത്യാധുനിക ലാബ് സൗകര്യങ്ങളും സാങ്കേതിക വിദ്യകളും മെഡിക്കൽ കോളേജിൽ ഉണ്ടായിട്ടും, റീ ഏജൻ്റുകൾ വാങ്ങാൻ നടപടിയില്ലാത്തത് സ്വകാര്യ ലാബ് മാഫിയകളെ സഹായിക്കാനാണെന്നാണ് ഉയർന്നുവരുന്ന പ്രധാന ആക്ഷേപം. ഡോക്ടർമാർ ലാബ് ടെസ്റ്റുകൾ സ്വകാര്യ സ്ഥാപനങ്ങളിലേക്ക് എഴുതി നൽകുന്നതോടെ, ഇരട്ടിയിലധികം തുക നൽകേണ്ടി വരുന്ന പാവപ്പെട്ട രോഗികൾക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഭാരമാണ് ഉണ്ടാകുന്നത്.
''രോഗികൾക്ക് കടുത്ത സാമ്പത്തിക ഭാരവും സമയ നഷ്ടവുമാണ് ഇവിടെ. ഒരു മണിക്കൂറോളം ക്യൂ നിന്ന് അവിടെ ചെല്ലുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത് ഇവിടെ വേണ്ടത്ര മരുന്നുകളോ ലാബ് ടെസ്റ്റുകളോ ഇല്ല എന്ന്. സാധാരണക്കാർക്ക് വലിയ സാമ്പത്തിക ഭാരമാണ് ഇത്,'' സുമ രാമൻ പറഞ്ഞു.
സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ളത് ഏകദേശം 25 കോടി രൂപ
മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ലാബിൽ ചില പരിശോധനകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെന്നും വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ളത് ഏകദേശം 25 കോടി രൂപയാണെന്നും ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ജീവൻലാൽ പ്രതികരിച്ചു.
''മെഡിക്കൽ കോളജ് ആശുപത്രിയിലെ ലാബിൽ ചില പരിശോധനകൾ മുടങ്ങിയിട്ടുണ്ടെന്നത് ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിട്ടുണ്ട്. വിവിധ പദ്ധതികൾക്കായി സർക്കാരിൽ നിന്ന് ലഭിക്കാനുള്ളത് ഏകദേശം 25 കോടി രൂപയാണ്. ഇതിൽ ഏകദേശം ഒന്നര കോടി രൂപ റീ ഏജൻ്റുകൾ വാങ്ങുന്നതിനായി നൽകാനുള്ള തുകയാണ്. സാമ്പത്തികമായി ഈ തുക ലഭ്യമാകാത്ത സാഹചര്യത്തിലാണ് റീ ഏജൻ്റുകളുടെ ലഭ്യതയിൽ തടസമുണ്ടായത്.
രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ പരിശോധനകൾ മുടങ്ങാതിരിക്കാൻ ബന്ധപ്പെട്ട അധികൃതരുമായി നിരന്തരം ഇടപെടുന്നുണ്ട്. ഫണ്ട് ലഭ്യമാകുന്ന മുറയ്ക്ക് റീ ഏജൻ്റുകൾ എത്തിച്ച് ലാബ് പരിശോധനകൾ സാധാരണ നിലയിലാക്കുന്നതിനുള്ള നടപടികൾ സ്വീകരിക്കും. രോഗികൾക്ക് അനാവശ്യമായ സാമ്പത്തികബാധ്യത ഉണ്ടാകുന്ന സാഹചര്യം ഒഴിവാക്കുന്നതിനാണ് ആശുപത്രി അധികൃതരുടെ ശ്രമം. മെഡിക്കൽ കോളജിൽ എത്തുന്ന രോഗികൾക്ക് ആവശ്യമായ ചികിത്സയും പരിശോധനാ സൗകര്യങ്ങളും ഉറപ്പാക്കുന്നതിന് സാധ്യമായ എല്ലാ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചുവരികയാണ്,'' ആശുപത്രി സൂപ്രണ്ട് ജീവൻലാൽ പറഞ്ഞു.
അടിയന്തരമായി റീ ഏജൻ്റുകൾ ലഭ്യമാക്കി പരിശോധനകൾ പുനഃസ്ഥാപിച്ചില്ലെങ്കിൽ, മെഡിക്കൽ കോളജിലേക്ക് ശക്തമായ പ്രതിഷേധ സമരങ്ങളുമായി രംഗത്തിറങ്ങാനാണ് വിവിധ രാഷ്ട്രീയ-സാമൂഹിക സംഘടനകളുടെ തീരുമാനം.
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