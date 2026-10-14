സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിച്ചു; ദ്വാരക പോളിടെക്നിക് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പാളിനെതിരെ പരാതിയുമായി ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ്
മാനന്തവാടി സർക്കാർ പോളിടെക്നിക് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പാള് എംജി ബിജുവിനെതിരെയാണ് പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
Published : October 14, 2026 at 8:19 PM IST
വയനാട്: പൊതുമധ്യത്തിൽ അധിക്ഷേപിക്കുകയും സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുകയും ചെയ്തതായി ആരോപിച്ച് വയനാട് ദ്വാരക പോളിടെക്നിക് കോളജ് പ്രിൻസിപ്പാളിനെതിരെ പരാതി നൽകി ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ്. പ്രിൻസിപ്പൽ എംജി ബിജുവിനെതിരെയാണ് ലാബ് അസിസ്റ്റൻ്റ് മാനന്തവാടി പൊലീസിൽ പരാതി നൽകിയിരിക്കുന്നത്.
അപകടാവസ്ഥയിലുള്ള മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഷോപ്പിൽ വിദ്യാര്ഥികളെ പഠിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കില്ലെന്നും പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്നും ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാണ് പ്രിൻസിപ്പാൾ അധിക്ഷേപിച്ചതെന്ന് പരാതിയിൽ പറയുന്നു. അപമാന സഹനത്തെ തുടർന്ന് ഇവർ ജോലിയിൽ നിന്ന് രാജിവച്ചു.
ദ്വാരക പോളിടെക്നിക് കോളജിലെ ഒന്നാം വർഷ മെക്കാനിക്കൽ വർക്ക് ഷോപ്പിൻ്റെ മേൽക്കൂരയിലെ സീലിങ് കഴിഞ്ഞ ദിവസമാണ് നിലംപതിച്ചത്. വിദ്യാർഥികൾ എത്തുന്നതിന് മുമ്പായതിനാൽ വൻ അപകടമാണ് ഒഴിവായത്. അപകടത്തിന് പിന്നാലെ യാതൊരു സുരക്ഷാ മാനദണ്ഡങ്ങളും പാലിക്കാതെ ശുചീകരണ തൊഴിലാളികളെ ഉപയോഗിച്ച് പ്രിൻസിപ്പാൾ ഇവിടം വൃത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. എന്നാൽ അപകട ഭീഷണി നിലനിൽക്കെ തന്നെ വീണ്ടും ഇവിടെ ക്ലാസുകൾ നടത്താൻ പ്രിൻസിപ്പാള് ആവശ്യപ്പെട്ടു.
മേൽക്കൂരയിൽ നിന്ന് പൊടി താഴേക്ക് പതിക്കുന്നതും ഇരുമ്പ് കമ്പികൾ അപകടകരമായി തൂങ്ങിനിൽക്കുന്നതും വിദ്യാർഥികൾ പ്രിൻസിപ്പലിൻ്റെ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെടുത്തിയെങ്കിലും ഇവരെ പരിഹസിക്കുന്ന നിലപാടാണ് ഉയർന്ന ഉദ്യോഗസ്ഥനിൽ നിന്നുണ്ടായത്. തുടർന്നാണ് ലാബ് ഡെമോൺസ്ട്രേറ്ററായ പരാതിക്കാരി അപകടാവസ്ഥ ചൂണ്ടിക്കാട്ടുകയും വിദ്യാര്ഥികളുടെ സുരക്ഷ മുൻനിർത്തി ലാബ് പ്രവർത്തനം നിർത്തിവയ്ക്കണമെന്ന് ആവശ്യപ്പെടുകയും ചെയ്തത്.
വർക്ക് ഷോപ്പിൻ്റെ ബിൽഡിങ് മൊത്തമായി പൊളിഞ്ഞ് കിടക്കുകയായിരുന്നു. വിദ്യാർഥികൾ ഈ സാഹചര്യത്തിൽ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ കയറിയാല് ബുദ്ധിമുട്ടാണെന്നും പറഞ്ഞു. എന്നാൽ ഇത് അറിഞ്ഞ പ്രിൻസിപ്പാൾ പൊളിഞ്ഞ കിടക്കുന്ന സ്ഥലത്ത് വച്ച് തന്നെ ക്ലാസ് എടുക്കാൻ നിർബദ്ധിക്കുകയായിരുന്നു. മാത്രമല്ല കുട്ടികളോട് വളരെ മോശമായ രീതിയിലാണ് അദ്ദേഹം പെരുമാറിയതെന്ന് പരാതിക്കാരി പറഞ്ഞു.
ഇതിനെതിരെ സംസാരിക്കാൻ പോയ തന്നോടും വളരെ മോശമായാണ് പ്രിൻസിപ്പാൾ സംസാരിച്ചത്. കുട്ടികളുടെയും സഹപ്രവർത്തകരുടെയും മുന്നിൽ വച്ച് വളരെ മോശമായി തന്നോട് സംസാരിച്ചുവെന്നുമാണ് പരാതിയില് പറയുന്നത്.
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സഹപ്രവർത്തകരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും മുന്നിൽ വച്ച് സ്ത്രീത്വത്തെ അപമാനിക്കുന്ന രീതിയിൽ സംസാരിച്ച പ്രിൻസിപ്പാള് എംജി ബിജുവിനെതിരെ നടപടി വേണമെന്നാണ് പരാതിക്കാരിയുടെ ആവശ്യം. പത്ത് വർഷമായി കോളജിൽ കരാർ അടിസ്ഥാനത്തിൽ സേവനമനുഷ്ഠിച്ച് വരികയായിരുന്ന ഇവർക്ക് സംഭവത്തിന് പിന്നാലെ രാജിക്കത്തും നൽകിയിട്ടുണ്ട്.
പൊളിഞ്ഞ് വീഴാറായ ബിൽഡിങ്ങിനുള്ളിൽ പഠിക്കാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ഫൈവ് സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ കൊണ്ടുവരാം എന്നാണ് സാർ ഞങ്ങളോട് പറഞ്ഞത്. അതിന് ശേഷം ടീച്ചർ സംസാരിക്കാൻ പോയപ്പോൾ മറ്റ് അധ്യാപകരുടെ മുന്നിൽ വച്ച് ടീച്ചറെ സാർ കളിയാക്കുകയാണ് ചെയ്തതെന്ന് വിദ്യാർഥികൾ പറഞ്ഞു. സമാനമായ രീതിയിൽ മുൻപും ഈ പ്രിൻസിപ്പാളിനെതിരെ നിരവധി പരാതികൾ ഉയർന്നിട്ടുണ്ടെന്നാണ് ജീവനക്കാർ വ്യക്തമാക്കുന്നത്. പ്രിൻസിപ്പാളിൻ്റെ മോശം പെരുമാറ്റം കാരണം മുൻപും നിരവധി താത്കാലിക ജീവനക്കാർ ജോലി രാജിവച്ച് പോയിട്ടുണ്ട്.
വിദ്യാർഥികളുടെ ജീവന് ഭീഷണിയാകുന്ന നിലപാടുകൾ സ്വീകരിക്കുകയും ജീവനക്കാരെ അധിക്ഷേപിക്കുകയും ചെയ്യുന്ന പ്രിൻസിപ്പാളിനെതിരെ കർശന നടപടി സ്വീകരിക്കണമെന്നാണ് ജീവനക്കാരുടെയും വിദ്യാർഥികളുടെയും ആവശ്യം. അതേസമയം പരാതി അടിസ്ഥാന രഹിതമാണെന്നാണ് പ്രിൻസപ്പാളിന്റെ വാദം.
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