"ഗുരുവായൂര്‍ ദേവസ്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നില്ല"; പി.ആർ.ഒയ്‌ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ

കെ.യു.ഡബ്ലിയു. ജെ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് ദേവസ്വം ചെയർമാന് രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയത്. തുടർച്ചയായി ഇത് സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയത്.

Guruvayur Devaswom Office (ETV Bharat)
By ETV Bharat Kerala Team

Published : December 22, 2025 at 1:36 PM IST

തൃശൂർ: ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം പി.ആർ.ഒയ്‌ക്കെതിരെ പരാതിയുമായി കേരള പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ. ദേവസ്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്തകൾ മാധ്യമങ്ങളെ അറിയിക്കുന്നില്ലെന്നും മാധ്യമപ്രവർത്തകർ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കുകയോ തിരിച്ചുവിളിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ലെന്നുമാണ് പരാതി. കെ.യു.ഡബ്ലിയു. ജെ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയാണ് ദേവസ്വം ചെയർമാന് രേഖാമൂലം പരാതി നൽകിയത്.

ഗുരുതര ആരോപണങ്ങളാണ് ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വം പി.ആർ.ഒയ്‌ക്കെതിരെ പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ തൃശൂർ ജില്ലാ കമ്മിറ്റി നൽകിയ പരാതിയിലുള്ളത്. ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വാർത്ത വിവരങ്ങൾ മാധ്യമപ്രവർത്തകരെ യഥാസമയത്ത് അറിയിക്കുന്നില്ലെന്ന് മാത്രമല്ല ദേവസ്വവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിവരങ്ങൾ അറിയുന്നതിന് പി.ആർ.ഒയെ വിളിച്ചാൽ ഫോൺ എടുക്കുകയോ തിരിച്ചു വിളിക്കുകയോ ചെയ്യാറില്ല.

അതേസമയം, ഒരു വിഭാഗം ആളുകൾക്ക് കൃത്യമായി വിവരങ്ങൾ കൈമാറുന്നുണ്ടെന്നും പരാതിയിൽ പറയുന്നു. ​ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വവും തൃശൂരിലെ മാധ്യമപ്രവർത്തകരും തമ്മിൽ മികച്ച ബന്ധമാണുള്ളത്. ദേവസ്വത്തിൻ്റെ വാർത്തകൾ വിവേചനങ്ങളില്ലാതെ മികച്ച രീതിയിലാണ് മാധ്യമങ്ങൾ നൽകുന്നത്.

പി.ആർ.ഒയുടെ വിവേചനപരമായ നിലപാട് പ്രതിഷേധാർഹവും അംഗീകരിക്കാനാവാത്തതുമാണെന്നും യൂണിയൻ വ്യക്തമാക്കുന്നു. നേരത്തെ പി.ആർ.ഒയുടെ നടപടിയിൽ ആക്ഷേപമുയർന്നപ്പോൾ അധികൃതരെ വിവരം അറിയിച്ചിരുന്നതാണ്. എന്നാൽ തുടർച്ചയായി ഇത് സംഭവിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് ചെയർമാന് രേഖാമൂലം പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ പരാതി നൽകിയത്.

ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ തന്നെ പ്രമുഖ ക്ഷേത്രമായതിനാൽ രാജ്യത്തിനകത്തും പുറത്തുമുള്ള പ്രമുഖരടക്കമുള്ളവർ നിരന്തരമായി സന്ദർശിക്കുന്ന സ്ഥലം കൂടിയാണ് ഗുരുവായൂർ. നിരന്തരം വിവിധ പരിപാടികളും ക്ഷേത്രത്തിലായി നടക്കുന്നതുമാണ്. ഉത്തരവാദിത്തപ്പെട്ട പദവിയിലിരുന്ന് മാധ്യമങ്ങളോട് വിവേചനം കാണിക്കുന്ന സാഹചര്യത്തിലാണ് പത്രപ്രവർത്തക യൂണിയൻ്റെ പരാതി.

അതേസമയം നേരത്തെ ഗുരുവായൂർ ദേവസ്വത്തിനെതിരെ വിമർശനമുയർന്നിരുന്നു. ചെമ്പൈ പുരസ്‌കാരത്തിൽ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുണ്ടായി എന്നതായിരുന്നു ദേവസ്വത്തിനെതിരെയുള്ള ആരോപണം. ഡോ. ചേർത്തല കെ എൻ രംഗനാഥ ശർമ്മയാണ് വിമർശനവുമായി രംഗത്തെത്തിയത്.

ഗുരുവായൂർ ഏകാദശിയോട് അനുബന്ധിച്ച് നടക്കുന്ന ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തിൽ നിന്നും അപ്രതീക്ഷിതമായാണ് കർണാടക സംഗീതജ്ഞൻ രംഗനാഥ ശർമ്മയെ ഒഴിവാക്കിയിത്. ബ്രാഹ്മണ സഭ സംഘടിപ്പിച്ച പരിപാടിയിലാണ് രംഗനാഥൻ ദേവസ്വത്തിനെതിരെ വിമർശനം ഉന്നയിച്ചത്.

ചെമ്പൈ പുരസ്‌കാര ജേതാവിനെ കണ്ടെത്താനുള്ള സമിതി അംഗമായിരുന്നതിൻ്റെ പേരിൽ സംഗീതോത്സവത്തിൽ നിന്ന് അവസരം നിഷേധിച്ചു. എന്നാൽ പുരസ്‌കാര നിർണയത്തിലുണ്ടായ രാഷ്ട്രീയ ഇടപെടലുകളെ താൻ എതിർത്തതാണ്, തന്നെ സംഗീതോത്സവത്തിൽ നിന്നും തന്നെ പുറത്താക്കാൻ കാരണമെന്നും അദ്ദേഹം പറഞ്ഞു.

