വഴിയില്ലാത്ത വീടുകളിലേക്ക് ഇനി ഓട്ടോയെത്തും; മാതൃകയായി കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൻ്റെ 'വീട്ടിലേക്കൊരു ഓട്ടോ' പദ്ധതി
പഞ്ചായത്തിലെ എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും കുറഞ്ഞത് ഒരു ഓട്ടോറിക്ഷയ്ക്കെങ്കിലും കടന്നുപോകാൻ വഴിയൊരുക്കുന്ന 'വീട്ടിലേക്കൊരു ഓട്ടോ' പദ്ധതിക്ക് തുടക്കമായി
Published : July 21, 2026 at 7:19 PM IST
കണ്ണൂർ: നാളുകളായുള്ള കാത്തിരിപ്പിനും ദുരിതയാത്രകൾക്കും വിരാമമിട്ട് സ്വന്തം വീട്ടിലേക്ക് റോഡ് എന്ന സ്വപ്നം സാക്ഷാത്കരിച്ചതിൻ്റെ സന്തോഷത്തിലാണ് കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിലെ എട്ടാം വാർഡ് കുറവോത്ത് മൂല തുരുത്തിയിലെ നാരായണിയും കോമളവല്ലിയും. പഞ്ചായത്തിൻ്റെ മാതൃകാപരമായ 'വീട്ടിലേക്കൊരു ഓട്ടോ' പദ്ധതിയിലൂടെയാണ് വർഷങ്ങളായി വഴയില്ലാതെ വലഞ്ഞ ഈ കുടുംബങ്ങൾക്ക് സ്വന്തമായി വഴി ഒരുങ്ങിയത്. ഇവരെ കൂടാതെ രണ്ടുപേർ കൂടി ഈ പ്രദേശത്ത് താമസിക്കുന്നുണ്ട്.
കുന്നും മലയും ഇടവഴികളും താണ്ടി മാത്രമായിരുന്നു ഇവിടെ എത്തിച്ചേരാൻ സാധിച്ചിരുന്നത്. വർഷങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഇവരിൽ ഒരാൾക്ക് നേരെ ഇഴജന്തുക്കളുടെ ആക്രമണം ഉണ്ടായതോടെ, ഇവരെ വാഹനത്തിൽ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കാൻ ഇവിടുത്തുകാർ ഏറെ ബുദ്ധിമുട്ടേണ്ടിവന്നു. പൊതുരംഗത്തുള്ള പലരെയും വിളിച്ചെങ്കിലും അവരെത്തുമ്പോഴേക്കും സ്ഥിതി വഷളാകുമെന്നതിനാൽ, പകുതി വഴി വരെ ഇവർ തന്നെ കസേരയിൽ ചുമന്ന് കൊണ്ടുപോയാണ് ജീവന് രക്ഷിച്ചെടുത്തത്.
ഈ കഥ കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് കാലത്ത് എട്ടാം വാർഡിൽ മത്സരിക്കുന്ന നിജിലേഷ് പറമ്പനോട് പറയുകയും വഴി ഉണ്ടാക്കാം എന്ന് അദ്ദേഹം ഉറപ്പ് നൽകുകയും ചെയ്തു. തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ച് കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റായി ചുമതലയേറ്റ നിജിലേഷ് നൽകിയ വാക്ക് മറന്നില്ല.ഏ റെ ചർച്ചകൾക്കും യോഗങ്ങൾക്കും ശേഷം പഞ്ചായത്തിൽ വഴിയില്ലാത്ത മുഴുവൻ വീടുകളിലേക്കും വഴി സൗകര്യമെത്തിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ 'വീട്ടിലേക്കൊരു ഓട്ടോ' എന്ന പദ്ധതിക്ക് അദ്ദേഹം രൂപം നൽകി. പഞ്ചായത്തിൽപ്പെടുന്ന റോഡില്ലാത്ത എല്ലാ വീടുകളിലേക്കും പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേരിട്ടുള്ള ഇടപെടലിൽ റോഡ് ഒരുക്കുക എന്നതാണ് 'വീട്ടിലേക്കൊരു ഓട്ടോ' പദ്ധതിയിലൂടെ ലക്ഷ്യമിടുന്നതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് നിജിലേഷ് പറമ്പൻ പറഞ്ഞു.
'വീട്ടിലേക്കൊരു ഓട്ടോ' പദ്ധതിയുടെ ബ്ലോക്ക് നീക്കുന്നത് ഇങ്ങനെ
കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്തിൽപ്പെടുന്ന വഴിയില്ലാത്ത എല്ലാ വീട്ടുകാർക്കും പഞ്ചായത്തിലേക്ക് റോഡിനായി അപേക്ഷിക്കാം. ഇതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പഞ്ചായത്ത് സ്ഥലം പരിശോധിക്കുകയും വഴിക്ക് തടസ്സമായി നിൽക്കുന്ന സമീപത്തെ മറ്റ് സ്വകാര്യ ഉടമകളുമായി ബന്ധപ്പെടുകയും നിരന്തരമായ ചർച്ചകൾ നടത്തുകയും ചെയ്യും. ഒടുവിൽ അവരിൽ നിന്ന് സ്ഥലം വാങ്ങിക്കൊണ്ട് ഒരു ഓട്ടോ പോകാനെങ്കിലും ഉള്ള റോഡ് ഒരുക്കുക എന്നതാണ് 'വീട്ടിലേക്കൊരു ഓട്ടോ' പദ്ധതിയുടെ ആദ്യഘട്ടം.
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തുടർന്ന് പഞ്ചായത്തിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എല്ലാ തടസ്സങ്ങളും നീക്കി വഴിക്കായിട്ടുള്ള പ്രാഥമിക കുറ്റി അടിച്ചു നൽകും. തുടർന്നങ്ങോട്ടുള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും വീട്ടുടമകളാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. തീരെ സാമ്പത്തിക പരാധീനതകൾ ഉള്ളവർക്ക് പഞ്ചായത്ത് നേരിട്ട് ഇടപെട്ടുകൊണ്ട് വഴിയൊരുക്കും. ഇതുവരെ ഇത്തരത്തിൽ 200 അപേക്ഷകളാണ് പഞ്ചായത്തിൽ എത്തിയതെന്ന് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പറയുന്നു.
ഏറെ സന്തോഷത്തിൽ നാരായണിയും കോമളവല്ലിയും
കുറുവോട്ടുമൂല തുരുത്തിയിലെ 80 വയസ്സുള്ള കൂലോത്ത് വളപ്പിൽ നാരായണിയും അവിവാഹിതരായ മൂന്ന് സഹോദരിമാരും ഉൾപ്പെടെ നാല് സഹോദരിമാരുടെ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരമാണിത്. കഴിഞ്ഞ ദിവസം കണ്ണൂർ ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡൻ്റ് അഡ്വ ബിനോയ് കുര്യൻ കുറ്റിയടിച്ചുകൊണ്ട് ചടങ്ങ് നിർവഹിച്ചു.
തങ്ങളുടെ അച്ഛനുള്ള കാലം മുതൽ ഒരു റോഡിനായി പലരുടെയും പടിക്കൽ കയറിയിറങ്ങിയതാണെന്നും, എന്നാൽ സ്വപ്ന സാക്ഷാത്കാരം പൂർത്തീകരിച്ചത് ഈ ഒരു കാലയളവിലാണെന്നതിൽ ഏറെ സന്തോഷമുണ്ടെന്നും നാരായണിയും കോമളവല്ലിയും പറയുന്നു. ഈ പദ്ധതി പഞ്ചായത്തിൻ്റെ വിവിധ പ്രദേശങ്ങളിലേക്ക് വ്യാപിപ്പിച്ചുകൊണ്ട് വലിയ ദൗത്യം പൂർത്തീകരിക്കുന്നതോടെ, സംസ്ഥാനത്തുതന്നെ ഇത്തരമൊരു നേട്ടം കൈവരിക്കുന്ന ആദ്യ പഞ്ചായത്തായി മാറാനുള്ള ഒരുക്കത്തിലാണ് കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത്.
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