ETV Bharat / state

ചരിത്രം തിരുത്തി കുറ്റ്യാട്ടൂർ; സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ അതിദാരിദ്ര്യരഹിത പഞ്ചായത്ത്

അതിജീവനത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും നേടാൻ കഴിയാത്ത കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി, അവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയാണ് ഈ ചരിത്രനേട്ടം കൈവരിച്ചത്

Kuttiattoor Achieves the Distinction of Being the First Panchayat Without the Ultra-Poor
കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : October 26, 2025 at 11:18 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കണ്ണൂർ: കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ സംസ്ഥാനത്തിന് അഭിമാനമായി കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ കുറ്റ്യാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്. അതിദരിദ്രരില്ലാത്ത കേരളമായി സംസ്ഥാനത്തെ നവംബർ ഒന്നിന് പ്രഖ്യാപിക്കാനിരിക്കെ, ഒരു ചുവട് മുന്നിലെത്തി കുറ്റ്യാട്ടൂർ 2023-ലെ കേരളപ്പിറവി ദിനത്തിൽ തന്നെ അതിദാരിദ്ര്യരഹിത പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിച്ചിരുന്നു. അതിജീവനത്തിന് ആവശ്യമായ അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങൾ പോലും നേടാൻ കഴിയാത്ത കുടുംബങ്ങളെ കണ്ടെത്തി, അവർക്ക് കൈത്താങ്ങായി സമഗ്രമായ പദ്ധതികൾ നടപ്പിലാക്കിയാണ് ഈ ചരിത്രനേട്ടം കൈവരിച്ചത്.

16 കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആശ്വാസം

27,000-ൽ പരം ജനസംഖ്യയുള്ള കുറ്റ്യാട്ടൂരിൽ സർക്കാർ മാനദണ്ഡപ്രകാരമുള്ള സർവേ പൂർത്തിയാക്കിയപ്പോൾ ആകെ 16 അതിദരിദ്ര കുടുംബങ്ങളെയാണ് കണ്ടെത്തിയത്. ഇവരിൽ 58 പേർ അംഗങ്ങളായി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇവരിൽ തനിച്ച് താമസിച്ചിരുന്ന മൂന്നുപേർ അടുത്തിടെ മരിച്ചു. അവശേഷിക്കുന്ന 13 കുടുംബങ്ങളിൽ വീടില്ലാത്ത അഞ്ചുപേർക്ക് ലൈഫ് പദ്ധതിയനുസരിച്ച് വീട് ലഭിച്ചു. വേഗത്തിൽ ലക്ഷ്യം കൈവരിക്കാൻ സാധിച്ചതിൽ സന്തോഷമുണ്ടെന്ന് കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പി പി റെജി പറഞ്ഞു.

"അതിദരിദ്രരായി കണ്ടെത്തിയ കുടുംബങ്ങൾക്ക് ആവശ്യമായ എല്ലാ സഹായങ്ങളും എത്തിച്ചു.എല്ലാവർക്കും ബിപിഎൽ. റേഷൻ കാർഡ് അനുവദിച്ചു. എല്ലാ മാസവും ഭക്ഷ്യക്കിറ്റ് എത്തിച്ചു. കുട്ടികളുടെ വിദ്യാഭ്യാസം വ്യക്തികളും സംഘടനകളും ഏറ്റെടുത്തു. കൂടാതെ സൗജന്യ ബസ്‌യാത്രയ്ക്ക് സർക്കാർ അനുവദിച്ച പാസ് ലഭ്യമാക്കും," റെജി വിശദമാക്കി.

കൂടാതെ, തനിച്ച് താമസിക്കുന്ന നാലുപേർ നിത്യരോഗികളാണ്. ഇവർക്ക് ആവശ്യമുള്ള മരുന്നുകൾ എത്തിക്കുകയും പാലിയേറ്റീവ് പരിചരണം ഉറപ്പാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു. പ്രാദേശിക രാഷ്ട്രീയ, യുവജന, സാംസ്കാരിക സംഘടനകളുടെ പിന്തുണയും ഈ നേട്ടത്തിന് പിന്നിലുണ്ട്. പട്ടികജാതിയിൽപ്പെട്ട 1350 കുടുംബങ്ങൾ പഞ്ചായത്തിലുണ്ടെങ്കിലും അവരിൽ അതിദരിദ്രരില്ല എന്നതും ശ്രദ്ധേയമാണ്.

വേഗതയിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കി

2021-ൽ രണ്ടാം പിണറായി സർക്കാർ അധികാരത്തിൽ വന്നപ്പോഴാണ് അതിദരിദ്രരെ കണ്ടെത്താനും അവരെ ദാരിദ്ര്യത്തിൽ നിന്ന് മോചിപ്പിക്കാനുമുള്ള പദ്ധതിക്ക് രൂപം നൽകിയത്. 2022-ൽ തന്നെ കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് പദ്ധതിക്ക് തുടക്കം കുറിച്ചു. പരിശോധനകളും സൂപ്പർ ചെക്കിങ്ങും വേഗത്തിൽ പൂർത്തിയാക്കി 2023 അവസാനത്തോടെ പഞ്ചായത്തിൽ പദ്ധതി പൂർത്തിയാക്കുകയായിരുന്നു. 2024 ഫെബ്രുവരിയിൽ നടന്ന ചതയ ദിനാഘോഷത്തിൽ മുഖ്യമന്ത്രി പഞ്ചായത്തിന് സാക്ഷ്യപത്രം നൽകി.

കിലയുടെ റിസോഴ്സ് പേഴ്സൺമാരുടെയും ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകരുടെയും നേതൃത്വത്തിൽ ക്ലാസുകൾ നൽകി. വാർഡ് തല കമ്മിറ്റികൾ രൂപീകരിച്ച് ഓരോ വാർഡിലും പരിശോധന നടത്തിയാണ് ആളുകളെ കണ്ടെത്തിയത്. ആദ്യഘട്ടത്തിൽ 50 പേരാണ് ഉണ്ടായിരുന്നത്. സൂപ്പർ ചെക്കിങ്ങിന് ശേഷം 16 പേരാണ് അതിദരിദ്ര വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപ്പെട്ടത്. രോഗം കൊണ്ടുവലയുന്നവർ, ജോലിക്ക് പോകാൻ കഴിയാത്തവർ, പഠിക്കാൻ പറ്റാത്തവർ, ഒറ്റപ്പെട്ടു താമസിക്കുന്നവർ, കൂടാതെ റേഷൻ കാർഡ്, ആധാർ കാർഡ് തുടങ്ങിയ രേഖകളില്ലാത്തവർ എന്നിവരെ കണ്ടെത്തി ആവശ്യമായ രേഖകൾ ലഭ്യമാക്കുകയും സഹായങ്ങൾ നൽകുകയും ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഇവരെ അതി ദാരിദ്ര്യ വിഭാഗത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തുകൊണ്ടുവന്നതെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് പറഞ്ഞു.

Kuttiattoor Achieves the Distinction of Being the First Panchayat Without the Ultra-Poor
കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് കാര്യാലയം (ETV Bharat)

സംസ്ഥാനതല കണക്കുകൾ

തദ്ദേശ വാർഡുകളുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ നടത്തിയ കണക്കെടുപ്പിൽ സംസ്ഥാനത്ത് 64,006 കുടുംബങ്ങളാണ് അതിദരിദ്രരായുള്ളത്. ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ മലപ്പുറം ജില്ലയിലാണ് (8553 കുടുംബങ്ങൾ), ഏറ്റവും കുറവ് കോട്ടയം ജില്ലയിലും (1071 കുടുംബങ്ങൾ). അതിദരിദ്രരിൽ 35% പേർക്ക് സ്ഥിര വരുമാനമില്ല, 24% പേരെ അലട്ടുന്നത് ആരോഗ്യപ്രശ്നങ്ങളാണ്, 15% പേർക്ക് വീടില്ല.

എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ മണ്ഡലം:

കണ്ണൂർ ജില്ലയിലെ തളിപ്പറമ്പ് താലൂക്കിൽ ഇരിക്കൂർ ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്തിന് കീഴിൽ വരുന്ന കുറ്റ്യാട്ടൂർ ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത്, നിലവിലെ സിപഎം സംസ്ഥാന സെക്രട്ടറിയും എംഎൽഎയുമായ എം വി ഗോവിന്ദൻ മാസ്റ്ററുടെ മണ്ഡലത്തിലാണ് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.

മറ്റ് പ്രധാന വിവരങ്ങൾ:

വിസ്തീർണ്ണം: 35.10 ചതുരശ്ര കിലോമീറ്റർ.

ജനസംഖ്യ: 22,501.

നേട്ടം: 2023-ൽ സംസ്ഥാനത്തെ ആദ്യ അതിദരിദ്രരഹിത പഞ്ചായത്തായി പ്രഖ്യാപിക്കപ്പെട്ടു.

ഭാവി പദ്ധതികൾ: കുറ്റ്യാട്ടൂർ മാമ്പഴത്തിനും ഉളുമ്പക്കുന്നിൻ്റെ ടൂറിസം വികസനത്തിനും വേണ്ടിയുള്ള പദ്ധതികളും പഞ്ചായത്ത് ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.

കുറ്റ്യാട്ടൂർ പഞ്ചായത്ത് കൈവരിച്ച ഈ ചരിത്ര നേട്ടം മറ്റു തദ്ദേശ സ്ഥാപനങ്ങൾക്ക് ഒരു മാതൃകയായി മാറുകയാണ്.

Also Read: ബംഗാൾ ഉൾക്കടലിൽ ചുഴലിക്കാറ്റ് ഭീഷണി; കേരളത്തിലെ 6 ജില്ലകളിൽ മഴ മുന്നറിയിപ്പ്

TAGGED:

KUTTIATTOOR
ULTRA POOR FREE PANCHAYAT
ZERO POVERTY PROGRAM
POVERTY
ULTRA POOR FREE KUTTIATTOOR

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ഇപിഎഫ് ചുരുങ്ങിയ പെന്‍ഷന്‍; വര്‍ദ്ധന വേണം, എല്ലാ വശങ്ങളും പഠിച്ച് തീരുമാനമെടുക്കാന്‍ ഒരു ജഡ്‌ജിയെ നിയോഗിക്കണം

ബിഹാര്‍ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്: സമസ്‌തിപൂരിന് അന്തസ് നല്‍കിയ കര്‍പ്പൂരി, തൊഴിലില്ലായ്‌മയും വികസനമില്ലായ്‌മയും ഇന്നും അസംതൃപ്‌തരാക്കിയ ജനത

ദീപങ്ങള്‍ തെളിച്ചും പടക്കം പൊട്ടിച്ചും ദീപാവലി ലഹരിയില്‍ രാജ്യം, അറിയാം ദീപാവലിയുടെ ഐതിഹ്യങ്ങളും ആചാരങ്ങളും

രാജ്യത്തെ ഏറ്റവും വീതിയുള്ള ഒറ്റത്തൂൺ മേൽപ്പാലം കേരളത്തിൽ; ദേശീയപാത ആദ്യ റീച്ച് ഫുൾ ഫിറ്റ്‌, പ്രവൃത്തിയേയും വെല്ലുവിളികളെയും കുറിച്ച് ഊരാളുങ്കൽ എഞ്ചിനീയർ ഇടിവി ഭാരതിനോട്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.