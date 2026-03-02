ETV Bharat / state

കുറ്റ്യാടിയിൽ തട്ടി വീണ്ടും സിപിഎം; സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ട് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം), എതിർപ്പ് ഉയരുമെന്ന ആശങ്കയിൽ എൽഡിഎഫ്

സീറ്റ് വിഭജനത്തിൽ കുറ്റ്യാടിയെ ചൊല്ലി എൽഡിഎഫിൽ തർക്കം മുറുകുന്നു. 2021-ലെ പരസ്യ പ്രതിഷേധവും കുറഞ്ഞ ഭൂരിപക്ഷവും കണക്കിലെടുത്ത് സീറ്റ് വിട്ടുനൽകുന്നതിൽ സിപിഎം കടുത്ത ആശങ്കയിലാണ്

KUTTIADY STALEMATE TESTS LDF UNITY, KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
ജോസ് കെ മാണി, കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി (ETV Bharat)
സി എസ് സിദ്ധാര്‍ത്ഥന്‍

തിരുവനന്തപുരം: നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിനുള്ള സീറ്റു വിഭജന ചർച്ചയിൽ സിപിഎമ്മിന് വീണ്ടും തലവേദനയായി കോഴിക്കോട് കുറ്റ്യാടി സീറ്റ്. കഴിഞ്ഞ തവണത്തേതു പോലെ ഇത്തവണയും കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) കുറ്റ്യാടി സീറ്റ് ആവശ്യപ്പെട്ടതിനാൽ സീറ്റു വിഭജനചർച്ച പൂർത്തിയായിട്ടില്ല. 2021ൽ 13 സീറ്റാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് നൽകിയത്. അവസാന നിമിഷം കുറ്റ്യാടി തിരിച്ചെടുക്കുകയായിരുന്നു. തുടർന്ന് 12 സീറ്റിൽ മത്സരിച്ച കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) അഞ്ചു സീറ്റ് നേടുകയായിരുന്നു.

13 സീറ്റുകളാണ് ആവശ്യപ്പെട്ടിട്ടുള്ളതെന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് (എം) ചെയർമാൻ ജോസ് കെ മാണി അറിയിച്ചു. കുറ്റ്യാടി ഉൾപ്പെടെ 13 സീറ്റുകൾ വേണമെന്ന ആവശ്യമാണ് കേരള കോൺഗ്രസ് ഉന്നയിച്ചതെന്നും എന്നാൽ, കുറ്റ്യാടി സിപിഎം സീറ്റാണെന്ന് സിപിഎം അറിയിച്ചതായും ഒരു സംസ്ഥാന കേരള കോൺഗ്രസ് നേതാവ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് കുറ്റ്യാടി നൽകുന്നതിൽ പ്രാദേശിക എതിർപ്പ് ഉയരുമെന്നാണ് എൽഡിഎഫ് കണക്കുകൂട്ടൽ.

2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ കുറ്റ്യാടി സീറ്റ് കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് വിട്ടുകൊടുത്തതിൽ മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഎം പ്രവർത്തകർ ശക്തമായി പ്രതിഷേധിച്ചിരുന്നു. പ്രാദേശിക എതിർപ്പിനെ കണ്ടില്ലെന്ന് നടിച്ചും ശക്തമായ താക്കീത് നൽകിയും മുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയുമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പിനെ നേരിടുമെന്ന് സിപിഎം നേതൃത്വം നിലപാടെടുത്തെങ്കിലും ഒടുവിൽ പ്രവർത്തകർക്ക് മുന്നിൽ മുട്ടുമടക്കേണ്ടി വന്നു. മണ്ഡലത്തിൽ സിപിഎം നേതാവ് കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി സ്ഥാനാർഥിയാവുകയും 333 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിന് വിജയിക്കുകയും ചെയ്തു. ഫോട്ടോഫിനിഷിനൊടുവിൽ കഷ്ടിച്ച് വിജയിച്ച് കയറിയതിൻ്റെ ഞെട്ടൽ പാർട്ടി പ്രവർത്തകരിൽ നിന്ന് ഇപ്പോഴും മാറിയിട്ടില്ല. അഞ്ചു വർഷത്തിനിപ്പുറം മറ്റൊരു തെരഞ്ഞെടുപ്പു കൂടിവരുമ്പോൾ കുറ്റ്യാടി വീണ്ടും സിപിഎമ്മിന് തലവേദനയാകുകയാണ്.

മണ്ഡല രൂപവത്കരണത്തിനു ശേഷം 2011 മുതൽ നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് മുസ്ലിം ലീഗായിരുന്നു മത്സരിച്ചത്. ആദ്യ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ ലീഗിലെ സൂപ്പി നരിക്കാട്ടേരിക്കെതിരെ കെ കെ ലതിക 6972 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചപ്പോൾ 2016ൽ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ളയിലൂടെ യുഡിഎഫ് മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുത്തു. 1157 വോട്ടിൻ്റെ ഭൂരിപക്ഷം മാത്രമായിരുന്നു അന്നുണ്ടായത്. 2021ൽ മണ്ഡലം തിരിച്ചു പിടിക്കാമെന്ന് സിപിഎം കരുതിയിരിക്കുമ്പോഴായിരുന്നു മണ്ഡലം കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് വിട്ടുകൊടുക്കാനുള്ള ധാരണയുണ്ടായത്. കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി സ്ഥാനാർഥിയാവുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ച് പ്രവർത്തകർ അനൗദ്യോഗികമായി തെരഞ്ഞെടുപ്പ് പ്രവർത്തനം തുടങ്ങിയ സമയത്തായിരുന്നു സീറ്റ് വിട്ടു കൊടുക്കാനുള്ള തീരുമാനം വന്നത്. അതോടെ, സിപിഎം നേതൃത്വം അതുവരെ കാണാത്ത പരസ്യ പ്രതിഷേധത്തിന് കുറ്റ്യാടി സാക്ഷ്യം വഹിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടറിയായിരുന്ന പി മോഹനനും കുടുംബത്തിനെതിരെയും പ്രതിഷേധത്തിൽ പങ്കെടുത്തവർ അസഭ്യവർഷം നടത്തിയതും വിമർശനത്തിനിടയാക്കി.

ഇത്തവണയും കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി തന്നെ കുറ്റ്യാടിയിൽ എൽഡിഎഫിന് വേണ്ടി ജനവിധി തേടാനാണ് സാധ്യത. കഴിഞ്ഞ തവണ അതിശക്തമായ പോരാട്ടം നടത്തിയ പാറക്കൽ അബ്ദുള്ള തന്നെ യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി ജനവിധി തേടുമെന്നും പ്രതീക്ഷിക്കുന്നു. ഇരുവർക്കും മണ്ഡലം കേന്ദ്രീകരിച്ച് പ്രവർത്തനം കൂടുതൽ സജീവമാക്കാൻ നിർദേശം ലഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 2020ൽ നിന്നും വ്യത്യസ്തമായി നേരിയ മുന്നേറ്റമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ യുഡിഎഫിന് നടത്താനായത്. എൽഡിഎഫിൻ്റെ പക്കലുണ്ടായിരുന്ന പുറമേരി പഞ്ചായത്ത് പിടിച്ചെടുത്തു. നിലവിൽ ആകെയുള്ള എട്ട് പഞ്ചായത്തുകളിൽ നാലെണ്ണം എൽഡിഎഫിനും നാലെണ്ണം യുഡിഎഫിനുമൊപ്പവുമാണ്. ഇതിൽ തിരുവള്ളൂർ പഞ്ചായത്തിൽ ആർക്കും ഭൂരിപക്ഷം ലഭിച്ചില്ലെങ്കിലും നറുക്കെടുപ്പിലൂടെയാണ് ഭരണം യുഡിഎഫിന് കിട്ടിയത്.

KERALA ASSEMBLY ELECTION 2026
നിയമസഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പ് 2026
കേരള കോൺഗ്രസ് എം
സിപിഎം
KUTTIADY STALEMATE TESTS LDF UNITY

