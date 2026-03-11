കുറ്റ്യാടിയിൽ വീണ്ടും കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി - പാറക്കൽ അബ്ദുല്ല പോരാട്ടം; ഇത്തവണ ക്ലൈമാക്സ് എന്താകും?
കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ പ്രതിഷേധങ്ങൾക്കും അച്ചടക്ക നടപടികൾക്കും ശേഷമാണ് സിറ്റിങ് എംഎൽഎ എൽഡിഎഫിനായി വീണ്ടും ഇറങ്ങുന്നത്. തദ്ദേശ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലെ മുന്നേറ്റമാണ് യുഡിഎഫ് പ്രതീക്ഷ. ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയെ ഉടൻ പ്രഖ്യാപിക്കും.
Published : March 11, 2026 at 7:59 PM IST
കോഴിക്കോട്: കഴിഞ്ഞ നിയമസഭാ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൻ്റെ തനിയാവർത്തനത്തിനാണ് കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം ഇത്തവണയും സാക്ഷ്യംവഹിക്കുന്നത്. എൽഡിഎഫിനായി സിറ്റിങ് എംഎൽഎ കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടിയും യുഡിഎഫിനായി മുൻ എംഎൽഎയും മുസ്ലിം ലീഗ് നേതാവുമായ പാറക്കൽ അബ്ദുല്ലയും വീണ്ടും ജനവിധി തേടാനിറങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇവർക്ക് പകരം മറ്റൊരാളുടെ പേരും ഇരുമുന്നണികളും പരിഗണിച്ചിട്ടില്ലാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ, ബിജെപി സ്ഥാനാർഥി ആരായിരിക്കും എന്ന് മാത്രമാണ് മണ്ഡലത്തിൽ ഇനി അറിയാനുള്ളത്.
മാറ്റുരയ്ക്കാൻ പ്രമുഖർ
മണ്ഡലം മേപ്പയൂർ ആയിരുന്ന സമയത്ത് നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ മുസ്ലിം ലീഗിലെ പണാറത്ത് കുഞ്ഞി മുഹമ്മദ് വിജയിച്ചിരുന്നു. ഇതിന് ശേഷം 2016ൽ ആണ് മുസ്ലിം ലീഗ് പാറക്കൽ അബ്ദുല്ലയിലൂടെ കുറ്റ്യാടി മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കുന്നത്. എന്നാൽ 2021ലെ തെരഞ്ഞെടുപ്പുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കുറ്റ്യാടിയിലെ സിപിഎമ്മിൽ കേരളം അതുവരെ കാണാത്ത വലിയ രാഷ്ട്രീയ പ്രതിസന്ധിയും പരസ്യ പ്രതിഷേധങ്ങളുമാണ് അരങ്ങേറിയത്. സിപിഎമ്മിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയെന്ന് കരുതപ്പെടുന്ന കുറ്റ്യാടി സീറ്റ്, പുതിയ മുന്നണി പങ്കാളിയായ കേരള കോൺഗ്രസ് എമ്മിന് വിട്ടുനൽകാനായിരുന്നു എൽഡിഎഫ് ആദ്യം തീരുമാനിച്ചിരുന്നത്. കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്ററെ ഒതുക്കാനുള്ള ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലെ ചിലരുടെ തന്ത്രത്തിൻ്റെ ഭാഗമായിരുന്നു ഈ സീറ്റ് മാറ്റം.
പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ കുറ്റ്യാടി
പാർട്ടി തീരുമാനത്തിനെതിരെ കുറ്റ്യാടിയിലെ സിപിഎം പ്രവർത്തകരും അനുഭാവികളും വലിയ തോതിൽ തെരുവിലിറങ്ങി. അണികൾക്കിടയിൽ കടുത്ത അതൃപ്തിയുണ്ടാക്കിയ ഈ നീക്കത്തിനെതിരെ നൂറുകണക്കിന് ആളുകൾ പങ്കെടുത്ത പ്രതിഷേധ പ്രകടനങ്ങളാണ് അന്ന് നടന്നത്. ജില്ലാ പഞ്ചായത്ത് മുൻ പ്രസിഡൻ്റായ കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മാസ്റ്ററെ തന്നെ സ്ഥാനാർഥിയാക്കണം എന്നതായിരുന്നു പ്രതിഷേധക്കാരുടെ പ്രധാന ആവശ്യം.
അണികളുടെ പ്രതിഷേധം കടുത്തതോടെ അടുത്തുള്ള മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളെയും ഇത് ബാധിക്കുമെന്ന് ഭയന്ന് സിപിഎം നേതൃത്വം കേരള കോൺഗ്രസുമായി അടിയന്തര ചർച്ച നടത്തി. തുടർന്ന് കേരള കോൺഗ്രസ് സീറ്റ് തിരികെ നൽകുകയും കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടിയെ തന്നെ സിപിഎം സ്ഥാനാർഥിയായി പ്രഖ്യാപിക്കുകയും ചെയ്തു. ആ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ യുഡിഎഫിലെ പാറക്കൽ അബ്ദുല്ലയെ 333 വോട്ടുകൾക്ക് പരാജയപ്പെടുത്തി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിച്ചു.
നടപടികളും തുടർചലനങ്ങളും
തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ വിജയിച്ചെങ്കിലും പാർട്ടിയുടെ അച്ചടക്കം ലംഘിച്ച് പരസ്യമായി പ്രതിഷേധം സംഘടിപ്പിച്ചതിനും അതിന് മൗനാനുവാദം നൽകിയതിനും നേതൃത്വം പിന്നീട് കർശന നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചു. ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്നും കെ പി കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടിയെ ജില്ലാ കമ്മിറ്റിയിലേക്ക് തരംതാഴ്ത്തി. കുറ്റ്യാടി ലോക്കൽ കമ്മിറ്റി പിരിച്ചുവിടുകയും അഡ്ഹോക്ക് കമ്മിറ്റി രൂപീകരിക്കുകയും ചെയ്തു.
കുന്നുമ്മൽ ഏരിയ കമ്മിറ്റി അംഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ മുപ്പതിലധികം പ്രവർത്തകർക്കെതിരെ സസ്പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള നടപടികളാണ് സ്വീകരിച്ചത്. അതുകൊണ്ടരിശം തീരാത്ത നടപടികൾ തെറ്റായിപ്പോയെന്ന് നേതാക്കൾക്ക് തന്നെ പിന്നീട് ബോധ്യപ്പെട്ടു എന്നാണ് രാഷ്ട്രീയ നിരീക്ഷകരുടെ വിലയിരുത്തൽ. പരസ്യ പ്രതിഷേധങ്ങളുടെ പേരിൽ ജില്ലാ സെക്രട്ടേറിയറ്റിൽ നിന്ന് ഒഴിവാക്കിയെങ്കിലും പാർട്ടിയിൽ അദ്ദേഹത്തിന് യാതൊരു സ്വാധീനക്കുറവുമില്ല. നടപടി നേരിട്ടവരെയും ചേർത്തുപിടിച്ച കുഞ്ഞമ്മദ് കുട്ടി ഇന്ന് മണ്ഡലത്തിൽ അതിശക്തമായ സ്വാധീനമുള്ള നേതാവാണ്. ഇത് മനസ്സിലാക്കിയ പാർട്ടി ഇത്തവണ ഒരുതരത്തിലുള്ള പരീക്ഷണങ്ങൾക്കും മുതിർന്നില്ല.
ശക്തമായ മത്സരം
മറുവശത്ത് മണ്ഡലത്തിൻ്റെ ഓരോ മുക്കിലും മൂലയിലും പ്രവർത്തനങ്ങൾ ഏകോപിപ്പിക്കുന്ന പാറക്കൽ അബ്ദുല്ലയും ശക്തനായ എതിരാളിയാണ്. കഴിഞ്ഞ ലോക്സഭ തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും പഞ്ചായത്ത് തെരഞ്ഞെടുപ്പിലും അദ്ദേഹം മണ്ഡലത്തിൽ സജീവമായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ ഫലമായി രണ്ട് പഞ്ചായത്തുകൾ എൽഡിഎഫിൽ നിന്ന് പിടിച്ചെടുക്കാൻ യുഡിഎഫിന് സാധിച്ചു. അതേസമയം, ബിജെപി സ്ഥാനാർഥിയുടെ സാധ്യതാപട്ടികയിൽ രാമദാസ് മണലേരി, ദിലീപൻ എന്നിവരുടെ പേരുകളാണ് പ്രധാനമായും പരിഗണനയിലുള്ളത്.
രാമദാസ് മണലേരി മുൻപ് മണ്ഡലത്തിൽ മത്സരിച്ചിട്ടുള്ള നേതാവാണ്. എന്നാൽ മണ്ഡലത്തിൽ പുതുമുഖ സ്ഥാനാർഥികളെ കൊണ്ടുവരണമെന്നും ബിജെപിയിലെ ഒരു വിഭാഗം ശക്തമായി ആവശ്യപ്പെടുന്നുണ്ട്. ബിജെപിക്ക് വലിയ സ്വാധീനമില്ലാത്ത കുറ്റ്യാടിയിൽ ലീഗും സിപിഎമ്മും തമ്മിൽ വീണ്ടും മാറ്റുരയ്ക്കുമ്പോൾ ഫലം തികച്ചും പ്രവചനാതീതമാണ്. ഇരുവരും ഏറ്റുമുട്ടുമ്പോൾ കുറ്റ്യാടി ഇത്തവണ വിവാദങ്ങളുടെ പേരിലല്ല, പകരം കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ തനിയാവർത്തനത്തിൻ്റെ ക്ലൈമാക്സ് എന്താകുമെന്ന ആകാംക്ഷയിലാകും അറിയപ്പെടുക.
