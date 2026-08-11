പ്രളയ ജലം താഴാന് കണ്ണീരടക്കി കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ കാത്തിരിപ്പ്; വയോധികന്റെ ഭൗതിക ശരീരം വീട്ടിലെത്തിച്ചത് ആറ് നാള് കഴിഞ്ഞ്
ജന ജീവിതം സ്തംഭിക്കുന്നതിനേക്കാള് ചിലപ്പോള് ഭയാനകരമാണ് ഇവിടുത്തുകാർക്ക് മഴക്കാലത്തെ മരണം. പ്രളയ സമയത്ത് മരിച്ച പലരുടേയും ശവ സംസ്കാരം നടത്താന് വെള്ളമിറങ്ങുന്നതും കാത്ത് കഴിയുകയാണ് കുട്ടനാട്ടുകാര്.
Published : August 11, 2026 at 7:16 PM IST
ആലപ്പുഴ: ജീവിച്ചിരിക്കുമ്പോൾ പ്രളയത്തോട് പോരാടുന്ന കുട്ടനാട്ടുകാർക്ക്, മരിച്ചു മണ്ണടിയാനും പ്രകൃതിയുടെ ദയ ആവശ്യമാണ്. ഓഗസ്റ്റ് അഞ്ചിന് മരിച്ച തലവടി പൂന്തുരുത്തി പുല്ലാടിൽ പൊടിയൻ്റെ (82) ഭൗതികദേഹം സംസ്കരിക്കാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ടി വന്നത് ആറ് ദിവസമാണ്. പൊടിയൻ്റെ കുടുംബത്തിൻ്റെ മാത്രം അവസ്ഥയല്ലിത്. ശരാശരി കുട്ടനാട്ടുകാരുടെയെല്ലാം നിസഹായതകൂടിയാണിത്.
ഇന്ത്യയിൽ തന്നെ ഏറ്റവും താഴ്ന്ന പ്രദേശങ്ങളിലൊന്നായ കുട്ടനാട് സമുദ്ര നിരപ്പിനേക്കാൾ 1.2 മുതൽ 3.0 മീറ്റർ വരെ താഴെയാണ് സ്ഥിതിചെയ്യുന്നത്. അതിനാൽ തന്നെ മഴയൊന്ന് നിർത്താതെ പെയ്താൽ വീടുകളിൽ വെള്ളം കയറും. ജന ജീവിതം സ്തംഭിക്കുന്നതിനേക്കാള് ചിലപ്പോള് ഭയാനകരമാണ് ഇവിടുത്തുകാർക്ക് മഴക്കാലത്തെ മരണം.
ഇത്തവണ മഴയത്ത് 11 ദിവസത്തോളം വെള്ളം തലവടി പഞ്ചായത്ത് വെള്ളത്തിനടിയിലായെന്ന് തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ബാബു വലിയവീടൻ പറയുന്നു. മരിച്ചവരെ അടക്കാൻ പോലും യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെയുണ്ടായത്. ഏഴ് ദിവസം മുൻപ് മരിച്ച തലവടി സ്വദേശി റെജി ചെറിയാൻ ചേക്കോട്ടിൻ്റെ (63) ഭൗതികദേഹം നാളെയാണ് പള്ളി സെമിത്തേരിയിൽ അടക്കം ചെയ്യുന്നതെന്നും പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ഇടിവി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു.
"കഴിഞ്ഞ 31-ന് വെള്ളത്തിൻ്റെ വരവ് അനുസരിച്ച് അതിലുള്ള പ്രശ്നങ്ങൾ മനസിലാക്കുവാൻ ദുരന്ത നിവാരണ കമ്മിറ്റി കൂടുകയും വ്യക്തമായ നടപടികളുമായി മുന്നോട്ട് പോവുകയും ചെയ്തിരുന്നു. എന്നാൽ ഏകദേശം 11 ദിവസത്തോളം വെള്ളം കയറിക്കിടന്ന പഞ്ചായത്ത് എന്ന നിലയിൽ മരിച്ചവരെ അടക്കാൻ പോലും യാതൊരു നിർവാഹവുമില്ലാത്ത സ്ഥിതിയാണ് ഇവിടെയുണ്ടായത്.
ഇന്നും ഇന്നലെയുമൊക്കെയായിട്ടാണ് പലരുടെയും മൃതദേഹങ്ങൾ അടക്കം ചെയ്തത്. ഏഴ് ദിവസം മുൻപ് മരിച്ച ഒരാളുടെ ഭൗതികദേഹം നാളെയാണ് അടക്കം ചെയ്യുന്നത്. കുട്ടനാട്ടിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം കയറിയ വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകുന്നില്ല എന്നതാണ്. സാധാരണ തണ്ണീർമുക്കം ബണ്ട് വഴിയും തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ വഴിയും വെള്ളം ഇറങ്ങിപ്പോകുമായിരുന്നു. എന്നാൽ എസി റോഡിൻ്റെ തെക്കുഭാഗത്ത് വെള്ളം കെട്ടിക്കിടക്കുന്നത് മൂലം വെള്ളം ഒഴുക്കിവിടാൻ ഇപ്പോൾ തോട്ടപ്പള്ളി സ്പിൽവേ മാത്രമാണുള്ളത്. തലവടി, എടത്വ, മുട്ടാർ പ്രദേശങ്ങളിൽ എല്ലാം വെള്ളപ്പൊക്കം അതിരൂക്ഷമായി തുടരുകയാണ്," തലവടി ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡൻ്റ് ബാബു വലിയവീടൻ പറഞ്ഞു.
ഇടിവി ഭാരത് കേരള വാട്സ്ആപ്പ് ചാനലില് ജോയിന് ചെയ്യാന് ഈ ലിങ്കില് ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക
കഴിഞ്ഞ മഴക്കാലത്തും ഇത് തന്നെയായിരുന്നു അവസ്ഥ. സ്വന്തം പറമ്പിലേയോ, പള്ളിയിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഉറ്റവർക്കൊപ്പമോ ഉള്ള അന്ത്യ വിശ്രമം എന്ന അവസാന ആഗ്രഹത്തിന് മഴക്കാലം വില്ലനാണ്. ഏറെ വൈകിയും മൃതദേഹം സൂക്ഷിക്കാനാകില്ല. മോർച്ചറികളിൽ അധികനാള് സൂക്ഷിക്കാനുമാകില്ല. പലപ്പോഴും വേറെ നിർവാഹമില്ലാതെ പൊതു ശ്മശാനങ്ങളിൽ മൃതദേഹങ്ങള് സംസ്കരിക്കേണ്ടി വരും. പുല്ലാടിൽ മരിച്ച പൊടിയൻ്റെ മരണം കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ നിസയാവസ്ഥയുടെ നേർസാക്ഷ്യമാണ്.
പ്രളയജലം വീടുകളിലേക്കും വഴികളിലേക്കും ഇരച്ചുകയറിയതോടെ മൃതദേഹം കുടുംബ വീട്ടിലെത്തിക്കാനോ ചടങ്ങുകൾ നടത്താനോ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയിലായിരുന്നു പൊടിയൻ്റെ കുടുംബം. സമീപത്തുള്ള എടത്വയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രി മോർച്ചറിയിൽ സ്ഥലം ലഭ്യമല്ലാതിരുന്നതിനെ തുടർന്ന് മൃതദേഹം തിരുവല്ലയിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നു. സാമ്പത്തിക പ്രയാസങ്ങളും വെള്ളപ്പൊക്കത്തിൻ്റെ കെടുതികളും അനുഭവിക്കുന്ന ഒരു സാധാരണ കുടുംബത്തിന് ഈ കാത്തിരിപ്പ് സൃഷ്ടിച്ച മാനസികാഘാതം വിവരണാതീതമാണ്.
പ്രളയജലം അൽപ്പം താഴ്ന്നതോടെ ചൊവ്വാഴ്ച രാവിലെ എട്ടുമണിക്കാണ് മൃതദേഹം വള്ളത്തിൽ കുടുംബവീട്ടിൽ എത്തിക്കാൻ സാധിച്ചത്. വീടിന് ഒന്നരക്കിലോമീറ്റർ അകലെ വരെ ആംബുലൻസിൽ എത്തിച്ച ശേഷം, അവിടുന്ന് വള്ളത്തിൽ കയറ്റിയാണ് പ്രളയജലത്തെ നീന്തിക്കടന്ന് ഭൗതികദേഹം സ്വന്തം വീട്ടുമുറ്റത്തേക്ക് എത്തിച്ചത്. അന്ത്യകർമ്മങ്ങൾക്കായി വീട്ടുമുറ്റത്തും സ്ഥലമില്ലാത്തതിനാൽ നെടുമ്പ്രത്തെ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ പറമ്പിൽ പ്രത്യേകം താൽക്കാലിക പന്തലൊരുക്കിയാണ് വീട്ടുചടങ്ങുകൾ പൂർത്തിയാക്കിയത്. തുടര്ന്ന് മൃതദേഹം തിരുവല്ല കുറ്റപ്പുഴ സഭാ സെമിത്തേരിയിൽ എത്തിച്ച് സംസ്കരിച്ചു. തലവടി റൈസ് ബിൽഡ് ചർച്ച് സെമിത്തേരിയിൽ പൂർണ്ണമായും വെള്ളം കയറി മൂടിയതിനാലാണ് സംസ്കാരം തിരുവല്ലയിലേക്ക് മാറ്റേണ്ടി വന്നത്.
കുട്ടനാട്ടിലെ പല പ്രദേശങ്ങളിലും ജലനിരപ്പ് പൂർണ്ണമായി താഴാത്തതിനാൽ ജനജീവിതം ഇപ്പോഴും ദുസഹമാണ്. കടുത്ത സാമ്പത്തിക പ്രതിസന്ധിയിലാണ് സാധാരണക്കാരായ ജനങ്ങൾ. വെള്ളപ്പൊക്കമുണ്ടാകുമ്പോൾ ബന്ധുവീടുകളിലോ ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളിലോ അഭയം തേടേണ്ടിവരുന്ന ഇവർക്ക്. സ്വന്തം കുടുംബത്തിൽ ഒരാൾ മരണപ്പെട്ടാൽ പോലും സംസ്കരിക്കാൻ ഒരുതുണ്ട് ഉണങ്ങിയ മണ്ണ് കിട്ടാത്ത അവസ്ഥ. ഓരോ വർഷവും പ്രളയവും കാലവർഷവും കവർന്നെടുക്കുന്നത് ഇവരുടെ സമ്പാദ്യം മാത്രമല്ല, മനുഷ്യസഹജമായ ആത്മാഭിമാനത്തോടെ ജീവിക്കാനും മരിക്കാനുമുള്ള അവകാശം കൂടിയാണ്. പ്രളയക്കെടുതികൾ ഭാഗികമായി ഒഴിഞ്ഞാലും കുട്ടനാട്ടുകാരുടെ മനസിലെ കണ്ണീരൊഴുക്ക് നിലയ്ക്കുന്നില്ല.
Also Read: ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും വിധവയുടെ കട തകർന്നു; നഷ്ടപ്പെട്ടത് ഏക ഉപജീവന മാർഗം