'ഇടുക്കിയുടെ അതിരപ്പിള്ളി'; കാഴ്ചയുടെ വിരുന്നൊരുക്കി കുത്തുങ്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം, പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക്
എല്ലാ മഴക്കാലത്തും പുനർജനിച്ച് പിന്നീട് വിസ്മൃതിയിലേക്ക് മറയുന്ന കുത്തുങ്കൽ ജലവാഹിനി.
Published : October 24, 2025 at 7:12 PM IST
ഇടുക്കി: വിസ്മയ കാഴ്ച്ചകൾ ഒരുക്കി തുലാവർഷം. തോരാതെ പെയ്യുന്ന മഴയിൽ വീണ്ടും പുനർജനിച്ച് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ രാജാക്കാടിന് സമീപമുള്ള കുത്തുങ്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞ് പതഞ്ഞൊഴുകുന്ന അതിമനോഹര വെള്ളച്ചാട്ടം കാണ്ടാസ്വദിക്കാൻ നിരവധി ആളുകൾ എത്തുന്നു. വൈറലാകുകയാണ് പെരുമഴക്കാലത്തെ കുത്തുങ്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടവും മുക്കുടിൽ അണക്കെട്ടും.
എല്ലാ മഴക്കാലത്തും പുനർജനിച്ച് പിന്നീട് വിസ്മൃതിയിലേക്ക് മറയുകയും ചെയുന്നു കുത്തുങ്കൽ വെള്ളച്ചാട്ടം. പ്രതികൂല കാലാവസ്ഥയിലും ഇടുക്കിയുടെ ഈ അതിരപ്പിള്ളിയെ കാണുവാനും ചിത്രങ്ങൾ പകർത്തുവാനും സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവാഹമാണിവിടെ. കണ്ടും കേട്ടും എത്തുന്നവർ കുറച്ചേറെ നേരം ഇവിടെ സമയം ചെലവഴിച്ചാണ് മടങ്ങാറുള്ളത്.
കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യവിരുന്നിനൊപ്പം ഭീതിയുടെ കുത്തൊഴുക്കും കൂടി ഇടകലർന്നതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. കുത്തുങ്കല് ഹൈഡ്രോ ഇലക്ട്രിക്ക് പ്രോജക്ടിന് വേണ്ടി അണകെട്ട് നിര്മിച്ചതോടെയാണ് നീരൊഴുക്ക് പുനർജനിക്കാൻ മഴക്കാലമാകാൻ കാത്തിരിക്കേണ്ട അവസ്ഥയായത്.
പന്നിയാര് പുഴയില് പൂപ്പസിറ്റിക്ക് സമീപമുള്ള അണകെട്ട് വർഷകാലത്ത് കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്നതോടെയാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ഇവിടെ വീണ്ടും സജീവമാകുന്നത്. ജില്ലയില് ഏറ്റവും വലിയ ടൂറിസം സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശമായിരുന്നു കുത്തുങ്കല്. എന്നാല് അണകെട്ട് നിർമിച്ചതോടെ പന്നിയാര് പുഴയില് നീരൊഴുക്ക് നിലച്ചു. കുത്തുങ്കലിൻ്റെ വിനോദസഞ്ചാര വികസനവും ഇതോടെ വറ്റി വരണ്ടു.
ഇടുക്കി ജില്ലയുടെ മുക്കുടിൽ അണക്കെട്ട്
വർഷകാലത്തും, തുലാമഴയിലും മാത്രമാണ് കുത്തുങ്കലിനെ തേടി സഞ്ചാരികൾ എത്തുന്നത്. പ്രതികൂലമായ കാലാവസ്ഥയെ അവഗണിച്ച് നിരവധിയാളുകളാണ് വെള്ളച്ചാട്ടം ആസ്വദിക്കാന് എത്തുന്നത്. ഒപ്പം നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മുക്കുടിൽ അണക്കെട്ട് സഞ്ചാരികളെ ആകർഷിക്കുന്നു. ശക്തമായ മഴയെ തുടർന്ന് ഇടുക്കി മുക്കുടിൽ അണക്കെട്ട് കവിഞ്ഞൊഴുകുകയാണ്. കുത്തുങ്കൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ അണകെട്ട്.
നിറഞ്ഞു കവിഞ്ഞൊഴുകുന്ന അണകെട്ട് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ കൗതുകവും അതിലേറെ ആശങ്കയും തോന്നാം. എന്നാൽ ആശങ്കയ്ക്ക് തീരെ ഇടയില്ലാത്ത തുലാവർഷത്തിൻ്റെ മനോഹര കാഴ്ച്ചകളിൽ ഒന്ന് മാത്രമാണ് ഇടുക്കി ജില്ലയിലെ മുക്കുടിൽ അണകെട്ട്. വർഷകാലത്തും തുലാവർഷത്തിലും ഏതാനും ദിവസം മാത്രമാണ് ഈ കാഴ്ച ദൃശ്യമാകുന്നത്. വിരലിൽ എണ്ണാവുന്ന ദിവസങ്ങൾ മാത്രം നീണ്ടു നിൽക്കുന്നു ഈ മഴക്കാഴ്ച്ച.
കുത്തുങ്കൽ ജലവൈദ്യുത പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമാണ് ഈ അണകെട്ട്. മഴയുടെ ശക്തി കുറഞ്ഞാൽ കവിഞ്ഞ് ഒഴുകുന്ന നീരൊഴുക്ക് നിലയ്ക്കും. പെരിയാറിൻ്റെ കൈവഴിയായ പന്നിയാർ പുഴയിലാണ് ഈ അണകെട്ട് നിർമിച്ചിരിക്കുന്നത്. പ്രതിവർഷം 79 ദശലക്ഷം യൂണിറ്റ് വൈദ്യുതിയാണ് ഇവിടെ നിന്നും ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്നത്.
കാഴ്ചയുടെ ദൃശ്യവിരുന്നിനൊപ്പം ഭീതിയുടെ കുത്തൊഴുക്കും കൂടി ഇടകലർന്നതാണ് ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം. അതീവ ജാഗ്രതയോടെ വേണം ഈ സമയത്ത് ഇവിടം സന്ദര്ശിക്കാന്. മൂന്നാറിൽ നിന്നും ഏതാണ്ട് 30 കിലോമീറ്റർ ദൂരമുണ്ട് കുത്തുങ്കല് വെള്ളച്ചാട്ടത്തിലേക്ക്. മൂന്നാറിൽ നിന്നും ഓട്ടോറിക്ഷകളും ടാക്സികളും ലഭ്യമാണ്.
