മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകൾ, പച്ചപ്പണിഞ്ഞ താഴ്വാരം, സഞ്ചാരികളുടെ മനം കവർന്ന് കുറുമ്പാലകോട്ട
വയനാട്ടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായാണ് മനോഹര കാഴ്ചയൊരുക്കി കുറുമ്പാലകോട്ട സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത്.
Published : October 21, 2026 at 3:04 PM IST
ജിൻസ് തോട്ടുംകര
വയനാട്: പടിഞ്ഞാറൻ കാറ്റും താഴ്വാരങ്ങളും കടന്ന് ചെന്ന് എത്തി നിക്കുന്നത് ഒരു കുന്നിൻ മുകളിൽ. അവിടെ ചെന്നാൽ പാലുപോലെ ഒഴുകുന്ന വെൺമേഘങ്ങൾ. അങ്ങ് അകലെ തല ഉയർത്തി നിൽക്കുന്ന പശ്ചിമഘട്ട മലനിരകൾക്കിയിലൂടെ ഉദിച്ച് ഉയരുന്ന സൂര്യൻ.
ഈ മനോഹര കാഴ്ച കാണാൻ അധികം ദുരമൊന്നും പോവേണ്ട ആവശ്യമില്ല. വയനാട്ടിൻ്റെ മധ്യഭാഗത്തായി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുറുമ്പാലകോട്ടയിൽ എത്തിയാൽ മതി. മഞ്ഞുമൂടിയ മലനിരകളും മേഘക്കൂട്ടങ്ങളും തീർക്കുന്ന വിസ്മയക്കാഴ്ചകളുമായി വയനാടിൻ്റെ മനം കവരുന്ന പ്രധാന ടൂറിസം കേന്ദ്രമായി മാറുകയാണ് കുറുമ്പാലകോട്ട.
പ്രകൃതി ഒരുക്കിയ ഈ മനോഹര ദൃശ്യവിരുന്ന് ആസ്വദിക്കാനും ട്രെക്കിങ് അനുഭവങ്ങൾക്കുമായി ഇപ്പോൾ ദിനംപ്രതി നൂറുകണക്കിന് സഞ്ചാരികളാണ് ഇവിടേക്ക് എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. സമുദ്രനിരപ്പിൽ നിന്ന് മൂവായിരത്തിലധികം അടി ഉയരത്തിൽ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന കുറുമ്പാലകോട്ട ഇന്ന് സഞ്ചാരികളുടെ ഇഷ്ട കേന്ദ്രങ്ങളിൽ ഒന്നാമതാണ്.
പുലർകാലത്ത് മലമുകളിൽ തങ്ങിനിൽക്കുന്ന മഞ്ഞുപാളികളും, താഴ്വാരങ്ങളെ മൂടിക്കിടക്കുന്ന മേഘക്കൂട്ടങ്ങളും, സൂര്യോദയത്തിൻ്റെ മനോഹര ദൃശ്യങ്ങളുമാണ് ആളുകളെ ഇവിടേക്ക് വശീകരിക്കുന്നത്. കുടുംബസമേതവും സുഹൃത്തുക്കൾക്കൊപ്പവും നിരവധി പേരാണ് സാഹസികമായി ഈ മലമുകളിലേക്ക് ട്രെക്കിങ് നടത്തി എത്തുന്നത്.
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പുലർച്ചെ അഞ്ച് മണിയോടെ തന്നെ മലമുകളിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ കയറ്റം തുടങ്ങും. പ്രകൃതിസൗന്ദര്യ ആസ്വാദനത്തിനൊപ്പം മികച്ചൊരു ട്രെക്കിങ് അനുഭവവും കുറുമ്പാലകോട്ട സഞ്ചാരികൾക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നുണ്ട്. കേരളത്തിനകത്ത് നിന്നും പുറത്ത് നിന്നും നിരവധി പേരാണ് ഈ പുലർകാല സൗന്ദര്യം നുകരാൻ ദിവസേന ഇവിടെയെത്തുന്നത്.
കുറുമ്പാലകോട്ടയിൽ എത്തുന്നവർക്കായി ഇവിടെ കാത്തിരിക്കുന്നത് ഒരു വിസ്മയക്കാഴ്ച തന്നെയാണ്. രാവിലെ റിയൽ ഫിറ്റ്നസിലെ എല്ലാ അംഗങ്ങളും ഇവിടെ എത്തി. ഒരുപാട് വൈബും വ്യൂവും ഇവിടെ ഞങ്ങൾക്ക് കാണാൻ സാധിച്ചു. കൂടാതെ ഇവിടെ ഒരുപാട് സഞ്ചാരികൾ ഇപ്പോൾ എത്തുന്നുണ്ടെന്ന് സഞ്ചാരിയായ ഷെഫീഖ് പറഞ്ഞു.
നല്ല കാലാവസ്ഥയാണിപ്പോൾ ഇവിടെ. ഇവിടുത്തെ ട്രെക്കിങ്ങും അടിപൊളിയാണ്. നല്ല ഫോട്ടോയും വീഡിയോയുമൊക്കെ എടുക്കാൻ പറ്റിയ നല്ല ഒരു സ്ഥലമാണ്. അതിന് പറ്റിയ ഒരു കാലാവസ്ഥയാണെന്നും ഷെഫീഖ് പറഞ്ഞു.
സഞ്ചാരികളുടെ തിരക്ക് വർധിക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇവിടേക്ക് എത്തുന്നവർക്കായി അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും സുരക്ഷയും കൂടുതൽ മെച്ചപ്പെടുത്തണമെന്ന ആവശ്യവും ശക്തമാണ്. സഞ്ചാരികൾക്ക് ആവശ്യമായ വഴിയോര സൗകര്യങ്ങളും ശുചിമുറികളും മറ്റ് അടിസ്ഥാന സൗകര്യങ്ങളും ഒരുക്കിയാൽ വയനാടിൻ്റെ ടൂറിസം ഭൂപടത്തിൽ കുറുമ്പാലകോട്ടയ്ക്ക് കൂടുതൽ തിളക്കം കൂട്ടാനാകും.
പ്രകൃതിയുടെ മാസ്മരിക സൗന്ദര്യം നെഞ്ചിലേറ്റാൻ ദിവസേനയെത്തുന്ന സഞ്ചാരികളുടെ ഒഴുക്ക് വയനാടിൻ്റെ ടൂറിസം മേഖലയ്ക്ക് വലിയൊരു ഉണർവാണ് നൽകുന്നത്. തിരക്കുകൾക്കിടയിൽ മനസിന് കുളിർമയേകാൻ കുറുമ്പാലകോട്ടയിലേക്ക് സഞ്ചാരികളുടെ പ്രവാഹം ഇനിയും തുടരുമെന്നുറപ്പാണ്.
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