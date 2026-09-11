കോട്ടയത്ത് വൻ സ്പിരിറ്റ് വേട്ട; 127 ലിറ്റർ പിടിച്ചെടുത്തു , രണ്ടുപേർ കസ്റ്റഡിയിൽ
ഷാപ്പിൽ നിന്ന് 127 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റും 57 ലിറ്റർ കള്ളും പിടിച്ചെടുത്തു
Published : September 11, 2026 at 8:50 PM IST
കോട്ടയം : കുറവിലങ്ങാട് കുടക്കച്ചിറയിൽ എക്സൈസ് സംഘം നടത്തിയ പരിശോധനയിൽ വൻ സ്പിരിറ്റ് വേട്ട. ഷാപ്പിൽ നിന്ന് 127 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റും 57 ലിറ്റർ കള്ളും പിടിച്ചെടുത്തു. സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഷാപ്പ് നടത്തിപ്പുകാരൻ മാത്യു എം കെ (51), ജീവനക്കാരൻ പ്രിൻസ് മാത്യു എന്നിവരെ എക്സൈസ് സംഘം കസ്റ്റഡിയിലെടുത്തു. ഷാപ്പ് ലൈസൻസി ജോസഫ് മാത്യുവിനെതിരെ കേസ് രജിസ്റ്റർ ചെയ്തു. സ്പിരിറ്റ് കടത്തിക്കൊണ്ടുവന്ന വാഹനവും എക്സൈസ് സംഘം പിടിച്ചെടുത്തു.
ഷാപ്പിൽ നിരന്തരം സ്പിരിറ്റ് എത്തുന്നുണ്ടെന്ന വിവരത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ കഴിഞ്ഞ മൂന്ന് മാസത്തോളമായി എക്സൈസ് സംഘം സ്ഥലത്ത് നിരീക്ഷണം നടത്തിവരികയായിരുന്നു. ഇതിൻ്റെ തുടർച്ചയായാണ് ഇന്ന് പുലർച്ചെ ഷാപ്പിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്.
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പുലർച്ചെ മൂന്ന് മണിയോടെ അസി. എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ എസ്. സഞ്ജീവ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘമാണ് കുറവിലങ്ങാട് റേഞ്ചിൽപ്പെട്ട കുടക്കച്ചിറ ഷാപ്പിൽ പരിശോധന നടത്തിയത്. നാല് കന്നാസുകളിലായാണ് 127 ലിറ്റർ സ്പിരിറ്റ് സൂക്ഷിച്ചിരുന്നത്. കൂടാതെ 57 ലിറ്റർ കള്ളും പരിശോധനയിൽ കണ്ടെത്തി. സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പരിശോധന കൂടുതൽ ശക്തമാക്കുമെന്ന് എക്സൈസ് സംഘം അറിയിച്ചു.
ഉറവിടം കണ്ടെത്താൻ പരിശോധന ശക്തമാക്കും
കോട്ടയം ഡെപ്യൂട്ടി എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ പി. എൽ. ഷിബുവിൻ്റെ മേൽനോട്ടത്തിലാണ് പരിശോധന നടത്തിയത്. അസി. എക്സൈസ് കമ്മിഷണർ എസ്. സഞ്ജീവ് കുമാറിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിൽ എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ദർശക് ആർ, കോട്ടയം എക്സൈസ് എൻഫോഴ്സ്മെന്റ് ആൻഡ് ആന്റി നർകോട്ടിക്ക് സ്പെഷ്യൽ സ്ക്വാഡ് അസിസ്റ്റന്റ് എക്സൈസ് ഇൻസ്പെക്ടർ ബി. ആനന്ദ രാജ്, അസി. എക്സൈസ് ഗ്രേഡ് പ്രിവന്റീവ് ഓഫീസർമാരായ അഫ്സൽ കെ, സിവിൽ എക്സൈസ് ഓഫീസർമാരായ ദീപക്, ജിഷ്ണു, എക്സൈസ് ഡ്രൈവർ ബിപിൻ ജോയി എന്നിവർ പരിശോധനയ്ക്ക് നേതൃത്വം നൽകി. പിടിച്ചെടുത്ത സ്പിരിറ്റിൻ്റെ ഉറവിടം കണ്ടെത്തുന്നതിനും സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾ പുറത്തുകൊണ്ടുവരുന്നതിനുമായി എക്സൈസ് സംഘം അന്വേഷണം ശക്തമാക്കുമെന്ന് അറിയിച്ചു.
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