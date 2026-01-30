കുന്നത്തുനാട്ടിൽ ത്രികോണപ്പോര്; ട്വന്റി 20-യുടെ എൻഡിഎ പ്രവേശനത്തോടെ പോരാട്ടം ദേശീയ ശ്രദ്ധയിലേക്ക്
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 4.68 ശതമാനം മാത്രം വോട്ട് നേടിയ എൻ.ഡി.എ ഇത്തവണ ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാർഥിയിലൂടെ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്.
Published : January 30, 2026 at 6:08 PM IST
എറണാകുളം: എറണാകുളം ജില്ലയിലെ പതിനാല് നിയമസഭാ മണ്ഡലങ്ങളിൽ ഏറ്റവും ശ്രദ്ധേയമായ മത്സരം നടക്കുന്ന ഇടമാണ് കുന്നത്തുനാട്. സി.പി.എം, കോൺഗ്രസ്, ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാർഥികൾ തമ്മിൽ ത്രികോണ മത്സരം നടക്കുന്ന ഇവിടെ, ട്വന്റി 20-യുടെ എൻ.ഡി.എ പ്രവേശനത്തോടെ പോരാട്ടം സംസ്ഥാന തലത്തിൽ മാത്രമല്ല, ദേശീയ തലത്തിൽ വരെ ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുകയാണ്.
കഴിഞ്ഞ തവണ 33.91 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയായിരുന്നു ഇടതുമുന്നണി മണ്ഡലം ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയിൽ നിന്ന് തിരിച്ചുപിടിച്ചത്. അതേസമയം, 32.16 ശതമാനം വോട്ടുമായി യു.ഡി.എഫ് തൊട്ടുപിന്നിലുണ്ടായിരുന്നു. എന്നാൽ ഇരു മുന്നണികളെയും ഞെട്ടിച്ച് 27.66 ശതമാനം വോട്ട് നേടി ട്വന്റി 20 പ്രഥമ മത്സരത്തിൽ തന്നെ തങ്ങളുടെ ശക്തി തെളിയിച്ചു.
കഴിഞ്ഞ തെരഞ്ഞെടുപ്പിൽ 4.68 ശതമാനം മാത്രം വോട്ട് നേടിയ എൻ.ഡി.എ ഇത്തവണ ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാർഥിയിലൂടെ മണ്ഡലം പിടിച്ചെടുക്കാനാണ് ലക്ഷ്യമിടുന്നത്. 2016-ൽ കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിൽ 11 ശതമാനം വോട്ട് നേടിയ ബി.ജെ.പിക്ക്, കഴിഞ്ഞ തവണ ട്വന്റി 20-യുടെ മുന്നേറ്റത്തിൽ വോട്ടിംഗ് ശതമാനം കുറയുകയായിരുന്നു.
കുന്നത്തുനാട്ടിലെ ത്രികോണ മത്സരം
സംവരണ മണ്ഡലമായ കുന്നത്തുനാട്ടിൽ ഐക്യ ജനാധിപത്യ മുന്നണിയുടെ വി.പി. സജീന്ദ്രനും, ഇടതുമുന്നണി സ്ഥാനാർഥിയും സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എയുമായ പി.വി. ശ്രീനിജനും, എൻ.ഡി.എ പിന്തുണയോടെ മത്സരിക്കുന്ന ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാർഥിയും തമ്മിലായിരിക്കും പ്രധാന പോരാട്ടം.
2021-ൽ 52,351 വോട്ടുകൾ നേടിയാണ് പി.വി. ശ്രീനിജൻ വിജയിച്ചത്. വി.പി. സജീന്ദ്രൻ 49,636 വോട്ടുകളും ട്വന്റി 20 സ്ഥാനാർഥി സുജിത്ത് സുരേന്ദ്രൻ 42,701 വോട്ടുകളും നേടി. നാലാം സ്ഥാനത്തെത്തിയ ബി.ജെ.പി സ്ഥാനാർത്ഥി രേണു സുരേഷിന് 7,218 വോട്ടുകളാണ് ലഭിച്ചത്.
ഇത്തവണ ബി.ജെ.പി പിന്തുണയോടെ വിജയിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ് ട്വന്റി 20. എന്നാൽ എൻ.ഡി.എ പ്രവേശനത്തോടെ നിരവധി പേർ പാർട്ടി വിട്ട് കോൺഗ്രസിലും സി.പി.എമ്മിലും ചേരുന്നത് ട്വന്റി 20-യ്ക്ക് തിരിച്ചടിയാണ്. എന്തുവിലകൊടുത്തും സാബു എം. ജേക്കബിനും ട്വന്റി 20-യ്ക്കും പരാജയം ഉറപ്പാക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ഇടതു-വലതു മുന്നണികൾ രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. ബി.ജെ.പിയുടെ പ്രമുഖ നേതാക്കൾ കൂടി പ്രചാരണത്തിനെത്തുന്നതോടെ മണ്ഡലം ദേശീയ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാകും.
സാബു എം. ജേക്കബിന്റെ രാഷ്ട്രീയ നീക്കം
ബി.ജെ.പി മുന്നണിയിലൂടെ നിയമസഭയിലേക്ക് പ്രവേശനം നേടുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് ട്വന്റി 20 പ്രസിഡന്റും സ്ഥാപകനുമായ സാബു എം. ജേക്കബ് രംഗത്തിറങ്ങിയിരിക്കുന്നത്. കിറ്റക്സ് കമ്പനിയിലെ സാമ്പത്തിക ഇടപാടുകൾ സംബന്ധിച്ച് ഇ.ഡി അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചതിന് പിന്നാലെയാണ് അദ്ദേഹം എൻ.ഡി.എയിൽ ചേർന്നതെന്ന വാർത്തകൾ പുറത്തുവന്നിരുന്നു. ഇ.ഡി നോട്ടീസ് ലഭിച്ചുവെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ച സാബു, തനിക്കെതിരെ നിയമലംഘനം തെളിയിച്ചാൽ കമ്പനി എഴുതിത്തരാമെന്ന വെല്ലുവിളിയും നടത്തി.
അതേസമയം, എൻ.ഡി.എ പ്രവേശനത്തിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ട്വന്റി 20-യിൽ നിന്ന് നേതാക്കൾ കൂട്ടത്തോടെ കൊഴിഞ്ഞുപോവുകയാണ്. ഇത് പാർട്ടിയുടെ തകർച്ചയ്ക്ക് വഴിവെക്കുമെന്ന് മുൻ ജില്ലാ കോ-ഓർഡിനേറ്റർ അഡ്വ. അസ്ലഫ് ഇ.ടി.വി ഭാരതിനോട് പറഞ്ഞു. മുസ്ലിം-ക്രിസ്ത്യൻ ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകൾ ബി.ജെ.പിയെ എതിർക്കുന്ന ഇടത് മുന്നണിയിലേക്ക് പോകാനാണ് സാധ്യതയെന്നും അദ്ദേഹം ആരോപിച്ചു. അമേരിക്ക അധിക നികുതി ചുമത്തിയതോടെ തകർച്ചയിലായ തന്റെ ബിസിനസ് രംഗത്ത് പുതിയ വിപണി കണ്ടെത്താനാണ് സാബു ബി.ജെ.പിയുമായി അടുക്കുന്നതെന്നും അസ്ലഫ് ആരോപിച്ചു.
കുന്നത്തുനാട് തിരിച്ചുപിടിക്കാനാവുമെന്ന പ്രതീക്ഷയിൽ യു.ഡി.എഫും, മണ്ഡലം നിലനിർത്താമെന്ന ആത്മവിശ്വാസത്തിൽ ഇടതുമുന്നണിയും, അത്ഭുതങ്ങൾ സൃഷ്ടിക്കാമെന്ന വിശ്വാസത്തിൽ എൻ.ഡി.എയും സജീവമാകുമ്പോൾ കുന്നത്തുനാട്ടിൽ ഇത്തവണ തീപാറുന്ന പോരാട്ടമാകും നടക്കുക. ട്വന്റി 20 പാർട്ടിയുടെ നിലനിൽപ്പ് തന്നെ നിർണയിക്കുന്ന ഒന്നാകും ഈ തെരഞ്ഞെടുപ്പ്.
