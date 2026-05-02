ETV Bharat / state

കുന്നത്തുനാട്: അവസാന റൗണ്ട് വരെ നെഞ്ചിടിപ്പ്, വിജയതീരത്ത് എത്തിയത് ആര്?

എറണാകുളം ജില്ലയിലെ സംവരണ മണ്ഡലമായ കുന്നത്തുനാട്, കേരള രാഷ്ട്രീയ ഭൂപടത്തിൽ എന്നും ചർച്ച ചെയ്യപ്പെടുന്ന ഒരു മണ്ഡലമാണ്. പതിറ്റാണ്ടുകളോളം യു.ഡി.എഫിൻ്റെ ഉറച്ച കോട്ടയായിരുന്ന ഇവിടം, ഇന്ന് മാറിമറിയുന്ന രാഷ്ട്രീയ സമവാക്യങ്ങളുടെയും പുതിയ പരീക്ഷണങ്ങളുടെയും കേന്ദ്രമായി...

KUNNATHUNAD ASSEMBLY CONSTITUENCY assembly election result 2026 kunnathunad election result kunnathunad constituency analysis
author img

By ETV Bharat Kerala Team

Published : May 2, 2026 at 3:02 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ 'കുന്നത്തുനാട് മോഡൽ' എന്ന പുതിയ രാഷ്ട്രീയ പരീക്ഷണത്തിന് തുടക്കമിട്ട കിഴക്കമ്പലത്തിൻ്റെ മണ്ണിൽ ഇത്തവണ നടന്ന പോരാട്ടം പ്രവചനാതീതമാണ്. മുൻപ് എൽ.ഡി.എഫും യു.ഡി.എഫും മാറിമാറി ജയിച്ചിരുന്ന ഇവിടെ, ട്വന്റി-20 എന്ന രാഷ്ട്രീയ പ്രസ്ഥാനത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യം സമവാക്യങ്ങളെല്ലാം തെറ്റിച്ചിരിക്കുന്നു. പതിവ് മുന്നണി പോരാട്ടങ്ങൾക്കപ്പുറം, മൂന്ന് പ്രബല ശക്തികൾ നേർക്കുനേർ നിൽക്കുന്ന ഒരു 'ത്രികോണ യുദ്ധത്തിനാണ്' ഇക്കുറി കുന്നത്തുനാട് സാക്ഷ്യം വഹിച്ചത്.

കുന്നത്തുനാട് മണ്ഡലത്തിലെ നാല് പഞ്ചായത്തുകളിൽ ഭരണമുള്ള ട്വൻ്റി-20, ഇത്തവണ എൻ.ഡി.എ മുന്നണിയുടെ ഭാഗമായാണ് മത്സരിക്കുന്നത്. കിഴക്കമ്പലം മോഡൽ വികസനവും സാബു ജേക്കബിൻ്റെ നേതൃത്വത്തിലുള്ള സംഘടനാ മികവും ബി.ജെ.പിയുടെ വോട്ടുകളും ചേരുമ്പോൾ എൻ.ഡി.എ ഇവിടെ വലിയ വിജയപ്രതീക്ഷയിലാണ്. ട്വൻ്റി-20-യുടെ 'ഹോം ഗ്രൗണ്ടിൽ' ഈ സഖ്യം സൃഷ്ടിക്കുന്ന തരംഗം കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ തന്നെ പുതിയൊരു അധ്യായമാകും.

എല്‍ഡിഎഫിന് വേണ്ടി അഡ്വ. പി.വി. ശ്രീനിജിൻ തന്നെയാണ് ഇത്തവണ കളത്തില്‍. യുഡിഎഫിന് വേണ്ടി വി.പി. സജീന്ദ്രനും എൻഡിഎയ്‌ക്ക് വേണ്ടി ട്വൻ്റി 20 പാർട്ടി സ്ഥാനാര്‍തിയായി ബാബു ദിവാകരനും രംഗത്തുണ്ടായിരുന്നു. വോട്ടെടുപ്പിൽ മണ്ഡലത്തിൽ 83.8% പോളിങ് രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട്. സിറ്റിംഗ് എം.എൽ.എ പി.വി. ശ്രീനിജിനെതിരെ 2021-ൽ ശക്തമായ പോരാട്ടം കാഴ്ചവെച്ച യു.ഡി.എഫ്, തങ്ങളുടെ പരമ്പരാഗത വോട്ടുകളിലാണ് വിശ്വസിക്കുന്നത്. ട്വൻ്റി-20-യും എൻ.ഡി.എയും ഒന്നിച്ചത് തങ്ങളുടെ വോട്ടുകളെ ബാധിക്കില്ലെന്നും മറിച്ച് ന്യൂനപക്ഷ വോട്ടുകളുടെ ഏകീകരണം തങ്ങൾക്ക് ഗുണകരമാകുമെന്നുമാണ് കോൺഗ്രസ് കണക്കുകൂട്ടുന്നത്.

മണ്ഡലം തിരിച്ചുപിടിക്കുക എന്നത് എൽ.ഡി.എഫിനെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം വലിയ വെല്ലുവിളിയാണ്. സംസ്ഥാന സർക്കാരിൻ്റെ വികസന നേട്ടങ്ങൾക്കൊപ്പം താഴെത്തട്ടിലുള്ള പാർട്ടി സംവിധാനത്തെയും ഉപയോഗപ്പെടുത്തി വോട്ടർമാരെ സ്വാധീനിക്കാനാണ് ഇടതുമുന്നണി ശ്രമിച്ചത്. ത്രികോണ മത്സരത്തിൽ വോട്ടുകൾ ഭിന്നിക്കുന്നത് തങ്ങൾക്ക് അനുകൂലമാകുമെന്ന പ്രതീക്ഷയും ഇവർക്കുണ്ട്. കഴിഞ്ഞ അഞ്ച് വർഷത്തിനിടയിൽ മണ്ഡലത്തിൽ നടപ്പിലാക്കിയ വികസന പ്രവർത്തനങ്ങളും അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസനവുമാണ് ഇടതുമുന്നണി പ്രധാന ആയുധമാക്കിയത്. ഭരണത്തുടർച്ച എന്ന മുദ്രാവാക്യമുയർത്തി കേഡർ വോട്ടുകൾ പരമാവധി സമാഹരിച്ചെന്ന വിശ്വാസത്തിലാണ് എല്‍ഡിഎഫ്.

മറ്റ് മണ്ഡലങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി കുന്നത്തുനാടിനെ ശ്രദ്ധാകേന്ദ്രമാക്കുന്നത് കിഴക്കമ്പലം ആസ്ഥാനമായുള്ള ട്വൻ്റി 20 പാർട്ടിയുടെ സാന്നിധ്യമാണ്. ഒരു രാഷ്ട്രീയേതര കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്ന് രാഷ്ട്രീയ പാർട്ടിയിലേക്കുള്ള വളർച്ചയിൽ കുന്നത്തുനാട് അവർക്ക് നിർണ്ണായകമാണ്. കഴിഞ്ഞ തവണ നേടിയ വൻ വോട്ട് വിഹിതം ഇത്തവണ വിജയമായി മാറുമെന്ന് അവർ അവകാശപ്പെടുന്നു. പരമ്പരാഗത രാഷ്ട്രീയ ശൈലികളോട് വിയോജിപ്പുള്ള വോട്ടർമാരെയും യുവാക്കളെയും ലക്ഷ്യം വച്ചാണ് ട്വൻ്റി 20 നീക്കങ്ങൾ നടത്തിയത്.

2011-ൽ മണ്ഡലം പുനർനിർണ്ണയത്തിന് ശേഷം നടന്ന തെരഞ്ഞെടുപ്പുകളിൽ കോൺഗ്രസ് സ്ഥാനാർത്ഥി വി.പി. സജീന്ദ്രനിലൂടെ യു.ഡി.എഫ് ശക്തമായ സ്വാധീനമുറപ്പിച്ചു. 2011ല്‍ വി.പി. സജീന്ദ്രൻ 8,732 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ വിജയിച്ചു. സിപിഎമ്മിലെ എം.എ. സുരേന്ദ്രനായിരുന്നു അന്ന് എതിരാളി. 2016ലെ രാഷ്ട്രീയക്കാറ്റ് യു.ഡി.എഫിന് അനുകൂലമായിരുന്നില്ലെങ്കിലും, 2,679 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ സജീന്ദ്രൻ മണ്ഡലം നിലനിർത്തി.

എൽ.ഡി.എഫിൻ്റെ ഷിജി ശിവജിയായിരുന്നു പ്രധാന എതിരാളി. കുന്നത്തുനാടിൻ്റെ രാഷ്ട്രീയ ചരിത്രത്തിലെ ഏറ്റവും നിർണ്ണായകമായ വർഷമായിരുന്നു 2021. പരമ്പരാഗത മുന്നണികളെ വിറപ്പിച്ചുകൊണ്ട് ട്വൻ്റി 20 എന്ന രാഷ്ട്രീയേതര പ്രസ്ഥാനം ഗോദയിലിറങ്ങിയതോടെ മണ്ഡലത്തിലെ പോരാട്ടം പ്രവചനാതീതമായി. എൽ.ഡി.എഫ് സ്ഥാനാർത്ഥി അഡ്വ. പി.വി. ശ്രീനിജിൻ 2,715 വോട്ടുകളുടെ ഭൂരിപക്ഷത്തിൽ യു.ഡി.എഫിൻ്റെ പത്തുവർഷത്തെ ഭരണത്തിന് അന്ത്യമിട്ടിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് തന്നെ, ഇത്തവണ കുന്നത്തുനാട് ആർക്കൊപ്പം നിൽക്കുമെന്നത് കേരള രാഷ്ട്രീയത്തിൽ വലിയ ചർച്ചകൾക്ക് വഴി വച്ചിട്ടുണ്ട്. മൂന്ന് സ്ഥാനാർത്ഥികളും ഒപ്പത്തിനൊപ്പം നിൽക്കുന്ന പോരാട്ടത്തിൽ, ഓരോ വോട്ടും വിലപ്പെട്ടതാണ്. കുന്നത്തുനാടിൻ്റെ ചതുരംഗക്കളത്തിൽ ആര് ചെക്ക്മേറ്റ് വിളിക്കുമെന്ന് അറിയാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി.

Also Read: വ്യവസായ മണ്ണിൽ തീപാറുന്ന പോരാട്ടം; കളമേശ്ശേരിയില്‍ രാജീവ് ചെങ്കൊടി കാക്കുമോ, പഴയ കോട്ട ലീഗ് തിരിച്ചുപിടിക്കുമോ?

Quick Links / Policies

എഡിറ്റേഴ്സ് പിക്ക്

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.