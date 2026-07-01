പാഞ്ഞുവന്ന കാർ ബസിന് മുൻപിലേക്ക്... കെഎസ്ആർടിസി ബസ് കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി, ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം
ചങ്ങരംകുളം ഭാഗത്ത് നിന്നും കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് മുൻപിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാർ വന്നതോടെ വെട്ടിച്ചതാണ് അപകടത്തിന് കാരണമായത്.
Published : July 1, 2026 at 9:53 AM IST
തൃശൂർ: അക്കിക്കാവിൽ നിയന്ത്രണം വിട്ട കെഎസ്ആർടിസി ലോഫ്ലോർ ബസ് സ്വകാര്യ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറി ഡ്രൈവർക്ക് ദാരുണാന്ത്യം. അപകടത്തിൽ ഏഴ് പേർക്ക് ഗുരുതരമായി പരിക്കേറ്റിട്ടുണ്ട്. ഡ്രൈവർ എറണാകുളം പള്ളുരുത്തി സ്വദേശി ജോർജ് ജോസഫ് ആണ് മരിച്ചതെന്ന് സ്ഥിരീകരിച്ചു. ബസിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ജോർജ് ജോസഫിനെ ഒരു മണിക്കൂർ നീണ്ട പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് പുറത്തെടുത്തത്. തുടർന്ന് ആശുപത്രിയിൽ എത്തിക്കുമ്പോഴേക്കും മരണം സംഭവിച്ചിരുന്നു.
ഇന്നലെ രാത്രി 10.50 ഓടെയാണ് നാടിനെ നടുക്കിയ അപകടം നടന്നത്. ചങ്ങരംകുളം ഭാഗത്ത് നിന്നും കുന്നംകുളം ഭാഗത്തേക്ക് വരികയായിരുന്ന കെഎസ്ആർടിസി ബസിന് മുൻപിലേക്ക് പെട്ടെന്ന് ഒരു കാർ വന്നതോടെ വെട്ടിച്ചതിനെത്തുടർന്ന് ബസിൻ്റെ നിയന്ത്രണം നഷ്ടപ്പെടുകയും സമീപത്തെ വ്യാപാര സ്ഥാപനത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറുകയുമായിരുന്നു. പരിക്കേറ്റവരെ പെരുമ്പിലാവിലെ സ്വകാര്യ ആശുപത്രിയിൽ പ്രവേശിപ്പിച്ചു.
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അപകടം നടന്ന ഉയൻ തന്നെ സംഭവസ്ഥലത്ത് കുന്നംകുളത്ത് നിന്ന് അഗ്നിശമന സേനാ സംഘവും പൊലീസും എത്തി. തുടർന്ന് ഏറെനേരത്തെ പരിശ്രമത്തിനൊടുവിലാണ് ബസിനുള്ളിൽ കുടുങ്ങിയ ഡ്രൈവറെ പുറത്തെടുത്തത്. വേഗത്തിൻ്റെയും ഇടിയുടെയും ആഘാതത്തിൽ കെട്ടിടത്തിലേക്ക് ഇടിച്ചുകയറിയ ബസ് ലോറി ഉപയോഗിച്ച് പുറകോട്ട് വലിച്ചാണ് ഡ്രൈവറെ പുറത്ത് എത്തിച്ചത്. അപകടത്തെത്തുടർന്ന് മേഖലയിൽ ഗതാഗതം ഭാഗികമായി തടസപ്പെട്ടു. പൊലീസ് സംഭവത്തിൽ കേസെടുത്ത് അന്വേഷണം ആരംഭിച്ചിട്ടുണ്ട്. അപകടത്തിന് കാരണമായ കാർ ഡ്രൈവറിനെയും കാറും തിരിച്ചറിഞ്ഞിട്ടില്ല. പരിക്കേറ്റവരെപ്പറ്റിയുള്ള വിവരങ്ങളും പുറത്തുവന്നിട്ടില്ല.
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