'സംഗീതമാണ് ലഹരി', പുതുതലമുറയ്ക്ക് മാതൃകയായി കുന്ദമംഗലത്തെ പൂർവ്വ വിദ്യാർഥി സംഗമം
പുതു തലമുറയ്ക്ക് പ്രചോദനമായിക്കൊണ്ട് രാസ ലഹരിയ്ക്ക് എതിരെ നടത്തുന്ന ഒരു പ്രതിഷേധ സ്വരമാണ് ഈ സംഗീതാർച്ചന.
Published : January 28, 2026 at 12:50 PM IST
കോഴിക്കോട്: പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികളുടെ കൂടിച്ചേരലുകൾ ഒരു പുതുമയുള്ള കാര്യമൊന്നുമല്ല. എല്ലാ സ്കൂളുകളിലും പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികൾ കൂടിച്ചേരുന്ന പതിവുണ്ട്. വിദ്യാലയകാലത്തെ സുഹൃത്തുക്കളുമായും അധ്യാപകരുമായും സൗഹൃദങ്ങൾ പുതുക്കാനും ഇത് അവസരമൊരുക്കുന്നു. ഇക്കാലത്ത് ഇതെല്ലാം ട്രെൻഡായി മാറിയിട്ടുമുണ്ട്. എന്നാൽ കോഴിക്കോട് കുന്ദമംഗലം ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികളുടെ കൂടിച്ചേരൽ തെല്ല് വ്യത്യസ്തമായിരുന്നു.
ഇന്ന് നാട് നേരിടുന്ന പ്രധാന പ്രശ്നത്തിന് നേരെ വിരൽ ചൂണ്ടുന്നതായിരുന്നു കുന്ദമംഗലത്തെ ഹയർസെക്കൻഡറി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർഥി സംഗമം. സ്വരം മെഗാ മ്യൂസിക്കൽ സിംഫണി എന്ന് പേരിട്ട പൂർവ്വ വിദ്യാർഥി സംഗമം 'രാസ ലഹരിയല്ല യഥാർത്ഥ ലഹരി, സംഗീതമാണ് ലഹരി' എന്ന ആശയം ഉയർത്തിപ്പിടിക്കുന്നതായിരുന്നു.
1963 ബാച്ച് മുതൽ കഴിഞ്ഞ വർഷം പുറത്തിറങ്ങിയ പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികൾ വരെ ഈ സംഗമത്തിൽ പങ്കാളികളായി. ലഹരിക്കെതിരെയുള്ള പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികളുടെ സംഗീതാർച്ചനയിൽ ഇരുന്നൂറോളം പേരാണ് പങ്കെടുത്തത്. നാലുമാസം മുമ്പാണ് ഇങ്ങനെയൊരു ആശയവുമായി സ്കൂളിലെ പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികൾ മുന്നിട്ടിറങ്ങിയത്.
തെരഞ്ഞെടുത്ത പതിനാറ് പഴയകാല സിനിമ പാട്ടുകളാണ് സംഗീതാർച്ചനയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത്. ആരെയും ആകർഷിക്കുന്ന ഒരുപോലെയുള്ള വേഷങ്ങളും സംഗീതാർച്ചനക്ക് മാറ്റ് കൂട്ടി. വിവിധ വർഷങ്ങളിൽ പഠനം പൂർത്തിയാക്കി പുറത്തിറങ്ങിയ ആയിരത്തി അഞ്ഞൂറിലേറെ പേരും പരിപാടി കാണാനായി എത്തിച്ചേർന്നു.
പ്രത്യേകം വാട്സ് ആപ്പ് ഗ്രൂപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയായിരുന്നു പാട്ടുകൾ പാടി പരിശീലനം ആരംഭിച്ചത്. പല ജോലി തിരക്കുകൾക്കിടയിലും കിട്ടുന്ന ഒഴിവ് സമയങ്ങളിൽ ആണ് പരിശീലനം നടത്തിയത്. പാട്ട് അറിയാത്തവരും പാട്ട് അറിയുന്നവരും എല്ലാവരും കൂടി നാല് മാസം നീണ്ട പരിശീലനത്തിലൂടെ സംഗീതാർച്ചന യാഥാർത്ഥ്യമാക്കി.
"ഇന്ന് നമ്മുടെ സമൂഹം രാസ ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ടു കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. എന്നാൽ യതാർത്ഥ ലഹരി സംഗീതമാണ് ഏത് മാരക രോഗത്തിന് ശമനം വരുത്താൻ കഴിയുന്ന ശക്തിയേറിയ ഒഷധമാണ് സംഗീതം. സംഗീതത്തിൻ്റെ പ്രാധാന്യം പൊതു സമൂഹത്തെ അറിയിക്കാനും ലഹരിക്ക് അടിമപ്പെട്ട് ജീവിതം തകർക്കുന്നതിന് പകരം യതാർത്ഥ ലഹരി എന്താണെന്ന് മനസിലാക്കി ജീവിതം വീണ്ടെടുക്കാൻ പതുതലമുറയെ പ്രചോദിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് സംഗീതാർച്ചന തെരഞ്ഞെടുത്തത്" എന്ന് പൂർവ്വ വിദ്യാർഥികൾ പറയുന്നു.
മുന്നോട്ട് വരും എന്ന കാര്യം തീർച്ചയാണ്.
